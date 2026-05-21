Blackview ROCK 5 — сверхпрочный смартфон с кемпинговым фонарём, мощным динамиком и батареей на 20 000 мА·ч

Blackview представила для глобального рынка флагманский смартфон ROCK 5, отличающийся повышенной устойчивостью к влаге и пыли, а также кемпинговым фонариком и мощным 5-ваттным динамиком, что делает его незаменимым спутником любителей походов и отдыха на природе.

Blackview ROCK 5 оснащён 6,78-дюймовым дисплеем с разрешением 2.4K и адаптивной частотой обновления 120 Гц для более плавной прокрутки интерфейса, поддерживающим яркость до 700 кд/м2, благодаря чему обеспечивается чёткое, легко читаемое изображение даже в яркий солнечный день. Смартфон поддерживает технологию Widevine L1, обеспечивая потоковую передачу видео в разрешении 1080p с таких платформ, как Netflix, YouTube Premium, Amazon Prime Video, Disney+, Hulu, HBO Max и т.д.

Мощный 5-ваттный динамик, как заявляет производитель, обеспечивает качество звучания уровня Hi-Fi, яркий кемпинговый фонарь на 348 люмен с режимом SOS обеспечит надёжное освещение на отдыхе в кемпинге или на привале в походе, а также во время езды на велосипеде, ночной работы и чрезвычайных ситуаций.

Ещё одно достоинство Blackview ROCK 5 — массивная батарея ёмкостью 20 000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт и обратной зарядки на 5 Вт для пополнения ёмкости батарей других устройств. Батарея обеспечивает до 2280 часов работы в режиме ожидания и до 23 часов в режиме непрерывной навигации.

Также в походе будут полезны фотографические возможности смартфона, оснащённого 108-мегапиксельной камерой с сенсором от Samsung, которую дополняет 20-мегапиксельная камера ночного видения и 50-мегапиксельная фронтальная камера для селфи.

Blackview ROCK 5 базируется на 6-нм восьмиядерном процессоре MediaTek Helio G100, обеспечивая запуск ресурсоёмких приложений и стабильную работу в режиме многозадачности. Объём оперативной памяти с учётом виртуального расширения составляет до 48 Гбайт, ёмкость флеш-накопителя — до 256 Гбайт, также есть слот для карты памяти объёмом до 2 Тбайт. Система охлаждения с испарительной камерой площадью 10 444 мм2 обеспечивает надёжную стабильную работу устройства во время игр, в режиме навигации и при выполнении ресурсоёмких задач.

ROCK 5 работает под управлением DokeOS 5.0 на базе Android 16 с ИИ-помощником Hi Doki и набором ИИ-приложений Doke AI 2.0, включающим ИИ-модели DeepSeek-R1, GPT-4o mini и Gemini 2.0. Как сообщает производитель, ROCK 5 получит 3 года обновлений системы и круглосуточную онлайн-поддержку. Также функционирует сервис по ремонту для обеспечения надёжной работы устройств в течение длительного времени.

Смартфон получил сертификацию MIL-STD-810H и обладает защитой от влаги и пыли согласно стандартам IP68/IP69K, подтверждающим его способность выдерживать без всякого ущерба для себя падения, пыль, дождь, воду под высоким давлением и экстремальные температуры от -20 °C до 60 °C.

Стоимость Blackview ROCK 5 для первых покупателей составит $239,99.