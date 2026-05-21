Сегодня 21 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Blackview ROCK 5 — сверхпрочный смартфон...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Blackview ROCK 5 — сверхпрочный смартфон с кемпинговым фонарём, мощным динамиком и батареей на 20 000 мА·ч

Blackview представила для глобального рынка флагманский смартфон ROCK 5, отличающийся повышенной устойчивостью к влаге и пыли, а также кемпинговым фонариком и мощным 5-ваттным динамиком, что делает его незаменимым спутником любителей походов и отдыха на природе.

Blackview ROCK 5 оснащён 6,78-дюймовым дисплеем с разрешением 2.4K и адаптивной частотой обновления 120 Гц для более плавной прокрутки интерфейса, поддерживающим яркость до 700 кд/м2, благодаря чему обеспечивается чёткое, легко читаемое изображение даже в яркий солнечный день. Смартфон поддерживает технологию Widevine L1, обеспечивая потоковую передачу видео в разрешении 1080p с таких платформ, как Netflix, YouTube Premium, Amazon Prime Video, Disney+, Hulu, HBO Max и т.д.

Мощный 5-ваттный динамик, как заявляет производитель, обеспечивает качество звучания уровня Hi-Fi, яркий кемпинговый фонарь на 348 люмен с режимом SOS обеспечит надёжное освещение на отдыхе в кемпинге или на привале в походе, а также во время езды на велосипеде, ночной работы и чрезвычайных ситуаций.

Ещё одно достоинство Blackview ROCK 5 — массивная батарея ёмкостью 20 000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт и обратной зарядки на 5 Вт для пополнения ёмкости батарей других устройств. Батарея обеспечивает до 2280 часов работы в режиме ожидания и до 23 часов в режиме непрерывной навигации.

Также в походе будут полезны фотографические возможности смартфона, оснащённого 108-мегапиксельной камерой с сенсором от Samsung, которую дополняет 20-мегапиксельная камера ночного видения и 50-мегапиксельная фронтальная камера для селфи.

Blackview ROCK 5 базируется на 6-нм восьмиядерном процессоре MediaTek Helio G100, обеспечивая запуск ресурсоёмких приложений и стабильную работу в режиме многозадачности. Объём оперативной памяти с учётом виртуального расширения составляет до 48 Гбайт, ёмкость флеш-накопителя — до 256 Гбайт, также есть слот для карты памяти объёмом до 2 Тбайт. Система охлаждения с испарительной камерой площадью 10 444 мм2 обеспечивает надёжную стабильную работу устройства во время игр, в режиме навигации и при выполнении ресурсоёмких задач.

ROCK 5 работает под управлением DokeOS 5.0 на базе Android 16 с ИИ-помощником Hi Doki и набором ИИ-приложений Doke AI 2.0, включающим ИИ-модели DeepSeek-R1, GPT-4o mini и Gemini 2.0. Как сообщает производитель, ROCK 5 получит 3 года обновлений системы и круглосуточную онлайн-поддержку. Также функционирует сервис по ремонту для обеспечения надёжной работы устройств в течение длительного времени.

Смартфон получил сертификацию MIL-STD-810H и обладает защитой от влаги и пыли согласно стандартам IP68/IP69K, подтверждающим его способность выдерживать без всякого ущерба для себя падения, пыль, дождь, воду под высоким давлением и экстремальные температуры от -20 °C до 60 °C.

Стоимость Blackview ROCK 5 для первых покупателей составит $239,99.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Сделано в Германии»: Volla представила защищённый смартфон Phone Plinius со съёмной батареей и парой ОС на выбор
Защищённый планшет Honor Pad X8b поступил в продажу в России — от 17 990 рублей
Репортаж со стенда Blackview на MWC 2026: неубиваемый флагман, игровой ноутбук и планшет для работы
Представлен iQOO 15T — игровой смартфон с разогнанным Dimensity 9500, 200-Мп камерой и батареей на 8000 мА⋅ч
Опубликованы технические характеристики складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold 8 и Wide
Пользователи Google Pixel пожаловались на пропадающую вибрацию при звонках
Теги: blackview, защищённый смартфон
blackview, защищённый смартфон
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайские учёные впервые в истории запитали несколько движущихся по воздуху целей микроволновым лучом
Астрономы нашли «умеренный Сатурн» почти с земным климатом, а «Уэбб» впервые детально изучил его атмосферу
Первые тесты Lisuan LX 7G100 показали: Китай научился делать GPU для современных игр, но пока небыстрые
Аналитики: за пять дней Subnautica 2 стала самой быстро продаваемой игрой 2026 года в Steam, опередив Crimson Desert и Resident Evil Requiem
Бум ИИ загнал производителей SSD и модулей памяти в многомиллионные долги
Google Cloud Cybershield встал на киберзащиту национальной цифровой инфраструктуры Болгарии 56 мин.
Импортозамещение не помогло: российский рынок ПО вдвое отстал от мирового по темпам роста 3 ч.
На ПК вышла психоделическая шпионская ролевая игра Zero Parades: For Dead Spies от студии-разработчика Disco Elysium 4 ч.
Платное дополнение 2026 Season Pack отправит игроков F1 25 в «новую смелую эру для Формулы-1» — первый трейлер и дата выхода 4 ч.
Импортозамещение в IT принесло российским компаниям 1,6 млрд рублей, но потратили они в 116 раз больше 5 ч.
Масштабная перезагрузка обернулась для Ubisoft рекордными убытками, зато к 2029 году выйдут новые Assassin's Creed, Far Cry и Ghost Recon 6 ч.
Anthropic намерена завершить текущий квартал с прибылью — впервые в своей истории 6 ч.
Вместо Titanfall 3: разработчики Splitgate анонсировали мультиплеерный шутер с титанами Empulse 8 ч.
«Настоящий шаг вперёд»: Cloudflare сравнила Anthropic Mythos с опытным исследователем 8 ч.
Valve назвала абсурдом приравнивание лутбоксов в Counter-Strike к азартным играм 10 ч.
MSI готовит портативную приставку Claw 8 EX AI+ с графикой Intel Arc G3 Extreme — она показалось в Австралии почти за $1800 19 мин.
Работники чипового бизнеса Samsung выбили премии  почти по $340 000 на человека 25 мин.
AMD запустила массовое производство 2-нм серверных процессоров EPYC Venice на Zen 6 31 мин.
Представлен мощный хакерский мультитул Flipper One — это уже полноценный компьютер на Linux 36 мин.
Blackview ROCK 5 — сверхпрочный смартфон с кемпинговым фонарём, мощным динамиком и батареей на 20 000 мА·ч 39 мин.
Armada привлекла $230 млн на расширение производства модульных ИИ ЦОД 2 ч.
Глава ASML подтвердил, что Илон Маск очень серьёзно настроен по поводу гигантской фабрики чипов TeraFab 2 ч.
В Японии создали многоразовый фотополимер для 3D-печати — брак можно будет использовать повторно 2 ч.
Cowboy Space подала в FCC заявку на создание орбитальной группировки из 20 тыс. ЦОД 2 ч.
Суд приказал заблокировать все домены Anna’s Archive — крупнейшей пиратской библиотеки в интернете 3 ч.