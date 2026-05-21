ИИ-модель xAI Grok оказалась невостребованной властями США

Первичное публичное размещение акций SpaceX должно стать крупнейшим в истории, в том числе из-за того, что компания намеревается захватить некоторую долю рынка услуг в области искусственного интеллекта. Но, возможно, это окажется не так просто: модели Grok входящего в компанию подразделения xAI оказались почти невостребованными в правительственных структурах США, передаёт Reuters.

Сводные данные федеральных ведомств по итогам 2025 года включают 400 публично идентифицированных сценариев использования ИИ правительством США, в которых указываются конкретные поставщики марки — Grok и xAI упоминаются лишь трижды. В 234 случаях это решения OpenAI: ChatGPT, Codex и Microsoft Copilot; 33 варианта приходятся на Gemini и другие продукты Alphabet; ещё в 23 случаях упоминается Anthropic, которую впоследствии внесли в чёрный список.

ИИ-помощник Grok предлагался федеральным агентствам в течение восьми месяцев по символической цене 42 цента за каждое ведомство. Это стандартная практика — показать преимущества продуктов и впоследствии заключать с правительством более дорогие контракты. Такая статистика вызывает сомнения в том, сможет ли Grok отвоевать долю рынка у Claude или ChatGPT и оправдать свою оценку в $1,75 трлн при выходе на биржу. SpaceX заявила в биржевой документации, что рассчитывает заработать намного больше на разработке ИИ для крупных организаций — этот рынок разработчик оценил в $26,5 трлн, — чем на любом другом направлении бизнеса. Приведённая статистика из правительства США может указывать, что компания переоценила свои силы, указывают эксперты.

Глава SpaceX Илон Маск (Elon Musk) неоднократно высказывался о потенциале Grok для работы на федеральном уровне; активно продвигало его и ведомство DOGE, которое бизнесмен возглавлял — его рекомендовали сотрудникам Министерства внутренней безопасности, несмотря на то, что его для этого агентства не одобрили. В Администрации по управлению персоналом и Министерстве здравоохранения, в частности, Grok использовался для выполнения простых задач: создания первых черновиков документов и публикаций в соцсетях — в Администрации по управлению персоналом также уточнили, что чаще всего использовали Microsoft Copilot.

Во второй части перечня используемых правительством США систем ИИ упоминания Grok почти не содержатся — он развёртывался «в ограниченном тестовом или пилотном режиме» Национальной лабораторией им. Лоуренса Ливермора при Министерстве энергетики, а также Комиссией по содействию выборам. OpenAI и Microsoft в том же документе упоминаются 140 раз. Во втором ведомстве сообщили, что тестирование Grok ещё не завершилось. Следует, однако, отметить, что Пентагон заключил с xAI контракт на $200 млн; Grok также работает в GenAI.mil — несекретном военном центре применения ИИ-моделей. При этом сотрудники Пентагона чаще отдают предпочтение конкурентам Grok. В DARPA, например, для инженерного анализа используют Google Gemini, а для написания текста, программного кода и исследований — Anthropic Claude. Используется и OpenAI, но не Grok.

SpaceX при этом продолжает продвигать свою продукцию: подразделение xAI при поддержке Министерства сельского хозяйства США начало добиваться получения сертификата FedRAMP High Authorization — это своего рода знак качества для работы с закрытой государственной информацией. Хотя и в Минсельхозе некоторые сотрудники в неофициальном порядке сообщили, что о фактах использования Grok им неизвестно — официально же ведомство заявило, что «гордится поддержкой Grok», но не дало комментариев по поводу работы с ним.

Схожие показатели наблюдаются и в корпоративной среде, гласят результаты исследования компании Netskope: если в прошлом году с Grok работали 5 корпоративных пользователей из 1000, то к настоящему моменту этот показатель снизился до 2. Те же, кто им пользовался, тратил на Grok в среднем вдвое меньше времени, чем расходуется на ChatGPT.