Функция Android 17 Continue On позволит переносить задачи между устройствами — у Apple такая есть уже 12 лет

Google представила новую функцию Continue On, которая появится в Android 17 — она позволяет переносить задачи между устройствами под управлением этой системы. Apple представила аналогичную функцию Handoff ещё в 2014 году.

Функцию Continue On в составе Android 17 анонсировали на конференции Google I/O 2026 — она позволяет перемещать запущенные задачи между устройствами под управлением этой системы, не завершая их. Действия на одном устройстве под Android смогут отображаться на другом, если на них произведён вход в одну учётную запись.

Изначально Continue On будет работать между смартфонами и планшетными компьютерами — на обоих устройствах можно будет открывать файлы в «Google Документах», используя специальную подсказку на панели задач планшета. Аналогично это может работать и в браузере: Google показала открытие одного и того же письма в веб-интерфейсе Gmail.

Интересно, что её аналог под названием Apple Handoff, позволяющий передавать задачи между iPhone, iPad и компьютерами Mac, появился ещё в 2014 году. В экосистеме Google воспользоваться новинкой можно будет с выходом предварительной версии Android 17 RC1.