Samsung готовит 6,47-дюймовый смартфон Galaxy S27 Pro — четвёртый член флагманского семейства

В последние годы Samsung традиционно выпускает по три смартфона в основной флагманской линейке Galaxy S, но в следующем году к ним присоединится четвёртый — Galaxy S27 Pro, утверждает корейское технологическое издание ETNews.

Модель Galaxy S27 Pro получит 6,47-дюймовый OLED-дисплей и станет четвёртой в основной флагманской линейке Samsung — корейский производитель больше не хочет довольствоваться тремя. В прошлом году компания отдельно от основной линейки выпустила радикально тонкий Galaxy S26 Edge, который получил высокий ценник, но не стал достаточно популярным — как, впрочем, и его прообраз Apple iPhone Air.

Обычно Samsung выпускала в линейке Galaxy S базовую модель, более крупную Plus и занимающий верхнее положение вариант Ultra. Последний всегда стоит заметно дороже, комплектуется более качественными камерами и считался премиум-версией. Если неофициальная информация подтвердится, и вариант Pro будет лишь немного увеличенной версией базовой модели, значит, Samsung решила отказаться от протестированной линейки из трёх устройств в пользу рискованного варианта — и это в тот момент, когда стоимость производства в условиях дефицита памяти резко возросла.

Как именно будет позиционироваться Samsung Galaxy S27 Pro, неясно. Это может быть промежуточный вариант между базовым и Plus, или модель в техническими характеристиками ближе к Ultra, но в более компактном корпусе.