Психогеографическая ролевая игра Hopetown получила геймплейный тизер и заручилась поддержкой ещё одного ветерана Disco Elysium

Лондонская студия Longdue, основанная экс-сотрудниками ZA/UM, Bungie, Rockstar и Brave At Night, представила ещё одного члена команды и новый геймплейный тизер психогеографической ролевой игры Hopetown в духе Disco Elysium.

События Hopetown развернутся спустя несколько десятилетий после Вспышки (The Flare), уничтожившей всю электронику и средства связи. В шахтёрском городке Новый Гринвич корпорация «Де Луна» обнаруживает ртуть, способную воссоединить мир.

На фоне сообщений о пропаже шахтёров и прекращении поставок ртути в Новый Гринвич для расследования прибывает главный герой — репортёр, которому предстоит погрузиться в тёмные закоулки городка и докопаться до истины.

Игрокам предстоит выбрать класс своего журналиста (корреспондент, колумнист или гонзо) и применять завязанные на журналистике механики: фотографии, интервью, наблюдения, публикации и психогеография (ментальная карта мира).

Опубликованный тизер игрового процесса Hopetown (прикреплён выше) погружает зрителей в историю Нового Гринвича и демонстрирует геймплейные фрагменты из процесса расследования главного героя.

Что касается нового члена команды Longdue, то им оказался ещё один ветеран разработки Disco Elysium — сценаристка Ольга Москвина, которая была в ответе за Руби, ломбардщика Роя и других персонажей «Диско».

Hopetown создаётся для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Обещают разветвлённую историю, 21 говорящий навык, смесь психологической глубины Disco Elysium и сюжетной комплексности Planescape: Torment, а также перевод на русский.

