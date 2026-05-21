Сегодня 21 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation В Steam стартовала закрытая «бета» Warha...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

В Steam стартовала закрытая «бета» Warhammer 40,000: Dark Heresy, а третье дополнение к Rogue Trader уже совсем рядом

Разработчики из Owlcat Games привезли на презентацию Warhammer Skulls 2026 новости по двум своим партийным ролевым играм во вселенной мрачного будущего — Warhammer 40,000: Rogue Trader и Warhammer 40,000: Dark Heresy.

Источник изображений: Owlcat Games

Источник изображений: Owlcat Games

Как стало известно, третье сюжетное дополнение к Warhammer 40,000: Rogue Trader — «Неисчислимый музеон» (The Infinite Museion) — поступит в продажу уже 11 июня 2026 года. Анонс сопровождался новым трейлером.

Игрокам предстоит отправиться в хранилище легендарного владыки некронов Тразина Неисчислимого. Обещают механику боевых имплантов, погружение в историю некронов и нового компаньона — генетора экстремиса Эоганна Фебруса.

Тем временем Dark Heresy перешла на стадию закрытой «беты»: неизведанные локации, новые компаньоны, глубокая и интригующая история, напряжённые бои и многое другое. Геймплей тестовой версии показали в новом трейлере.

Доступ к «бете» получат все участники «альфы» и предзаказавшие Warhammer 40,000: Dark Heresy на сайте Owlcat. Испытания проходят в Steam (только английский язык и частичная озвучка) и продлятся вплоть до самого релиза. Его сроки не уточняются.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Новый геймплейный трейлер амбициозной стратегии Warhammer 40,000: Dawn of War 4 раскрыл дату выхода и планы на DLC
Новый геймплейный трейлер раскрыл дату выхода амбициозной пошаговой тактики Warhammer 40,000: Mechanicus 2
Инструменты войны: разработчики Warhammer 40,000: Dawn of War 4 показали, как сражаются техножрецы из Адептус Механикус
Тизер нового компаньона в дополнении «Неисчислимый музеон» разочаровал фанатов Warhammer 40,000: Rogue Trader
Психогеографическая ролевая игра Hopetown получила геймплейный тизер и заручилась поддержкой ещё одного ветерана Disco Elysium
Предзаказы Assassin’s Creed Black Flag Resynced оказались среди «самых сильных в истории франшизы» — Ubisoft рассчитывает на большой успех
Теги: warhammer 40,000: rogue trader, warhammer 40,000: dark heresy, owlcat games, ролевая игра, warhammer skulls 2026
warhammer 40,000: rogue trader, warhammer 40,000: dark heresy, owlcat games, ролевая игра, warhammer skulls 2026
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Астрономы нашли «умеренный Сатурн» почти с земным климатом, а «Уэбб» впервые детально изучил его атмосферу
ИИ OpenAI решил 80-летнюю задачу Эрдёша — и на этот раз математики согласны
Китайские учёные впервые в истории запитали несколько движущихся по воздуху целей микроволновым лучом
Импортозамещение в IT принесло российским компаниям 1,6 млрд рублей, но потратили они в 116 раз больше
Представлен мощный хакерский мультитул Flipper One — это уже полноценный компьютер на Linux
Новый геймплейный трейлер амбициозной стратегии Warhammer 40,000: Dawn of War 4 раскрыл дату выхода и планы на DLC 26 мин.
В Steam стартовала закрытая «бета» Warhammer 40,000: Dark Heresy, а третье дополнение к Rogue Trader уже совсем рядом 2 ч.
На Каннском фестивале показали 95-минутный фильм, снятый с помощью ИИ за $500 000 и две недели 2 ч.
Психогеографическая ролевая игра Hopetown получила геймплейный тизер и заручилась поддержкой ещё одного ветерана Disco Elysium 2 ч.
Предзаказы Assassin’s Creed Black Flag Resynced оказались среди «самых сильных в истории франшизы» — Ubisoft рассчитывает на большой успех 3 ч.
Google Gemini удалил 30 000 строк кода, сломал сервис и отчитался о восстановлении, которого не делал 3 ч.
Ролевой боевик Fatekeeper в духе Dark Messiah of Might and Magic не заставит себя долго ждать — объявлена дата выхода в раннем доступе Steam 3 ч.
Функция Android 17 Continue On позволит переносить задачи между устройствами — у Apple такая есть уже 12 лет 4 ч.
ИИ-модель xAI Grok оказалась невостребованной властями США 4 ч.
Власти отложили введение доплаты за VPN-трафик — Минцифры оказалось не готово 4 ч.
NVIDIA получила рекордную выручку благодаря ИИ-ускорителям и готовится освоить рынок серверных CPU 6 мин.
Fractal Design представила 120- и 140-мм вентиляторы Dynamic 3 с RGB-подсветкой и без 54 мин.
AMD инвестирует $10 млрд в ИИ-инфраструктуру Тайваня для борьбы с Nvidia 3 ч.
Samsung готовит 6,47-дюймовый смартфон Galaxy S27 Pro — четвёртый член флагманского семейства 3 ч.
Xiaomi представила «гоночный внедорожник» YU7 GT стоимостью от $57 300 3 ч.
Asus представила плату TUF Gaming Z890-BTF WIFI7 для Core Ultra 200 с изнаночным питанием 3 ч.
Honor выпустит для смартфонов съёмные круглые экраны на магнитах 4 ч.
Gigabyte представила мощный ноутбук Aorus Master 16 2026 для игр и ИИ 4 ч.
Трёх тайванцев арестовали за контрабанду ускорителей Nvidia в Китай в обход санкций США 5 ч.
Представлен Xiaomi 17 Max — флагман со Snapdragon 8 Elite Gen 5, камерой на 200 Мп и батареей на 8000 мА⋅ч по цене от $630 5 ч.