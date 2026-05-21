В Steam стартовала закрытая «бета» Warhammer 40,000: Dark Heresy, а третье дополнение к Rogue Trader уже совсем рядом

Разработчики из Owlcat Games привезли на презентацию Warhammer Skulls 2026 новости по двум своим партийным ролевым играм во вселенной мрачного будущего — Warhammer 40,000: Rogue Trader и Warhammer 40,000: Dark Heresy.

Как стало известно, третье сюжетное дополнение к Warhammer 40,000: Rogue Trader — «Неисчислимый музеон» (The Infinite Museion) — поступит в продажу уже 11 июня 2026 года. Анонс сопровождался новым трейлером.

Игрокам предстоит отправиться в хранилище легендарного владыки некронов Тразина Неисчислимого. Обещают механику боевых имплантов, погружение в историю некронов и нового компаньона — генетора экстремиса Эоганна Фебруса.

Тем временем Dark Heresy перешла на стадию закрытой «беты»: неизведанные локации, новые компаньоны, глубокая и интригующая история, напряжённые бои и многое другое. Геймплей тестовой версии показали в новом трейлере.

Доступ к «бете» получат все участники «альфы» и предзаказавшие Warhammer 40,000: Dark Heresy на сайте Owlcat. Испытания проходят в Steam (только английский язык и частичная озвучка) и продлятся вплоть до самого релиза. Его сроки не уточняются.