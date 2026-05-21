Xiaomi выпустила свои первые открытые наушники-клипсы за $124

Компания Xiaomi представила в Китае свои первые открытые наушники-клипсы. Стоимость новинки составляет 849 юаней (около $124), но на старте продаж их можно приобрести со скидкой за 799 юаней (около $117).

Источник изображений: Xiaomi

Как и другие аналогичные модели новые наушники Xiaomi крепятся к уху с помощью клипсы, а не вставляются в ушной канал. Такая конструкция предназначена для тех, кому неудобны традиционные силиконовые насадки, а также для тех, кто хочет слышать, что происходит вокруг, во время работы или поездки.

Вес каждого наушника Xiaomi составляет 5,5 грамма. Производитель использует в них титановую проволоку с эффектом памяти для фиксации. По словам компании, расстояние между клипсами составляет 3,4 мм, что позволяет надёжно зафиксировать наушники, не сдавливая хрящ уха после нескольких часов ношения.

Внутри наушников установлены 11-миллиметровые динамические излучатели. Они поддерживают протокол LHDC 5.0 для передачи звука высокого разрешения. В наушниках-вкладышах с открытой конструкцией основная сложность заключается в предотвращении утечки звука. Для решения этой проблемы Xiaomi использует направленную передачу звука и реверсивные звуковые волны — распространённый метод, позволяющий сохранять конфиденциальность при прослушивании музыки или телефонных разговорах. Для передачи голоса используется тройной микрофон в сочетании с микрофоном костной проводимости, который помогает отфильтровывать фоновый шум.

Сами наушники имеют глянцевую, частично прозрачную поверхность, а зарядный футляр покрыт мягким на ощупь материалом, напоминающим кожу. Наушники доступны в четырёх цветах: чёрном, белом, золотом и фиолетовом. Для наушников заявлена защита от пыли и воды по стандарту IP57. Время автономной работы самих наушников составляет девять часов, а с зарядным футляром — до 38 часов.

Что касается программного обеспечения, наушники интегрируются с HyperOS от Xiaomi для обмена аудио, а пользователи iOS также могут воспользоваться функцией «Локатор» от Apple. Это практичное дополнение, которое делает устройство более универсальным, если пользователь не полностью привязан к аппаратной экосистеме Xiaomi.

Xiaomi также добавила в новинку набор функций искусственного интеллекта, в том числе перевод в режиме реального времени на 21 язык, расшифровку речи в реальном времени и сводки, генерируемые с помощью помощника XiaoAI.

Теги: xiaomi, беспроводные наушники, наушники-клипсы
