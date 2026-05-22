Сегодня 22 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software программное обеспечение Microsoft теряет GitHub: сервис захлестн...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Microsoft теряет GitHub: сервис захлестнули сбои, хаос и массовый уход разработчиков

Крупнейшая облачная платформа для хостинга ИТ-проектов GitHub переживает кризис, ставящий под угрозу её дальнейшее существование под крылом Microsoft. Сервис страдает от регулярных технических сбоев, уязвимостей в системе безопасности и сильного давления со стороны конкурентов. Ухудшение ситуации напрямую связывают с нехваткой грамотного управления и массовым оттоком ключевых сотрудников.

Источник изображения: Rubaitul Azad/Unsplash

Источник изображения: Rubaitul Azad/Unsplash

Проблемы обострились прошлым летом после отставки генерального директора Томаса Домке (Thomas Dohmke). Корпорация не стала искать ему замену, передав управление GitHub подразделению Microsoft CoreAI под руководством бывшего инженера компании Meta Джея Парикха (Jay Parikh). В результате сотрудники платформы столкнулись с потерей привычной независимости, а многие решили вообще покинуть проект. Не менее 11 человек перешли в ИИ-стартап Entire, запущенный Домке, который может стать прямым конкурентом GitHub.

Кадровые потери затронули и высшее руководство. О своем уходе объявили ветеран Microsoft Джулия Льюсон (Julia Liuson), проработавшая там 34 года, и бывший коммерческий директор GitHub Элизабет Пеммерл (Elizabeth Pemmerl). Старший вице-президент Джаред Палмер (Jared Palmer), присоединившийся к команде только в октябре, также перешёл в подразделение Xbox. Оставшиеся сотрудники жалуются на полное размытие корпоративной структуры и фактическое исчезновение GitHub как самостоятельной организации.

Управленческий хаос сопровождается серьёзными техническими проблемами. Технический директор Владимир Федоров был вынужден публично извиниться за участившиеся неполадки, объяснив их резким ростом нагрузки и продолжающимся переходом на серверы Azure. Нестабильная работа инфраструктуры уже начала отталкивать разработчиков. Например, создатель кроссплатформенного эмулятора терминала Ghostty Митчелл Хашимото (Mitchell Hashimoto) публично заявил об уходе с платформы из-за невозможности нормально работать.

Параллельно обострились проблемы кибербезопасности. Недавно хакеры скомпрометировали 3800 внутренних репозиториев GitHub через вредоносное расширение, установленное на устройстве одного из сотрудников, а в марте специалисты Wiz Research выявили критическую уязвимость, дававшую доступ к миллионам проектов, которую пришлось экстренно устранять. Ситуация усугубляется тем, что фирменный инструмент для написания кода GitHub Copilot начал заметно уступать ИИ-аналогам от Cursor и Claude Code, а также предстоящим введением жёстких лимитов на его использование, за которые пользователям придётся доплачивать в случае превышения лимитов. Напомним, сделка по приобретению GitHub была заключена в 2018 году за $7,5 млрд.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
GitHub признала взлом 3800 репозиториев по вине своего сотрудника — он установил вредоносное расширение VS Code
Роскомнадзор заявил, что не ограничивал доступ к GitHub
Инструмент анализа данных на Python на полдня стал вредоносным — он крал ключи и токены
ИИ-модель GPT-4.5 преуспела в тесте Тьюринга — её приняли за человека в 73 % случаев, но не всё так просто
CapCut подружат с Gemini — пользователи смогут монтировать видео вообще без навыков
Импортозамещение не помогло: российский рынок ПО вдвое отстал от мирового по темпам роста
Теги: github copilot
github copilot
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
ИИ OpenAI решил 80-летнюю задачу Эрдёша — и на этот раз математики согласны
Астрономы нашли «умеренный Сатурн» почти с земным климатом, а «Уэбб» впервые детально изучил его атмосферу
Представлен мощный хакерский мультитул Flipper One — это уже полноценный компьютер на Linux
Samsung готовит 6,47-дюймовый смартфон Galaxy S27 Pro — четвёртый член флагманского семейства
Китайские учёные впервые в истории запитали несколько движущихся по воздуху целей микроволновым лучом
AMD внезапно обновила драйверы для древних видеокарт Polaris и Vega 51 мин.
Microsoft теряет GitHub: сервис захлестнули сбои, хаос и массовый уход разработчиков 2 ч.
Без техподдержки, апдейтов и прав: почти треть крупного российского бизнеса использует зарубежное ПО 2 ч.
Терпение Sony подошло к концу: Bungie анонсировала финальное обновление для Destiny 2 4 ч.
Новый геймплейный трейлер амбициозной стратегии Warhammer 40,000: Dawn of War 4 раскрыл дату выхода и планы на DLC 6 ч.
В Steam стартовала закрытая «бета» Warhammer 40,000: Dark Heresy, а третье дополнение к Rogue Trader уже совсем рядом 6 ч.
На Каннском фестивале показали 95-минутный фильм, снятый с помощью ИИ за $500 000 и две недели 6 ч.
Психогеографическая ролевая игра Hopetown получила геймплейный тизер и заручилась поддержкой ещё одного ветерана Disco Elysium 7 ч.
Предзаказы Assassin’s Creed Black Flag Resynced оказались среди «самых сильных в истории франшизы» — Ubisoft рассчитывает на большой успех 8 ч.
Ролевой боевик Fatekeeper в духе Dark Messiah of Might and Magic не заставит себя долго ждать — объявлена дата выхода в раннем доступе Steam 8 ч.
Xiaomi представила фитнес-трекер Smart Band 10 Pro с ярким экраном, ВСР-мониторингом и игровым режимом за $58 52 мин.
Новая статья: 72 полёта над Марсом: как Ingenuity пережил зиму, сбои и собственную миссию 2 ч.
Xiaomi выпустила свои первые открытые наушники-клипсы за $124 3 ч.
Представлен российский коммуникационный сервер Delta Octopus 6 на платформе Intel Xeon 6 5 ч.
NVIDIA получила рекордную выручку благодаря ИИ-ускорителям и готовится освоить рынок серверных CPU 5 ч.
Fractal Design представила 120- и 140-мм вентиляторы Dynamic 3 с RGB-подсветкой и без 6 ч.
AMD инвестирует $10 млрд в ИИ-инфраструктуру Тайваня для борьбы с Nvidia 8 ч.
Xiaomi представила «гоночный внедорожник» YU7 GT стоимостью от $57 300 8 ч.
Asus представила плату TUF Gaming Z890-BTF WIFI7 для Core Ultra 200 с изнаночным питанием 8 ч.
Honor выпустит для смартфонов съёмные круглые экраны на магнитах 8 ч.