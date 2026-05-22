Microsoft теряет GitHub: сервис захлестнули сбои, хаос и массовый уход разработчиков

Крупнейшая облачная платформа для хостинга ИТ-проектов GitHub переживает кризис, ставящий под угрозу её дальнейшее существование под крылом Microsoft. Сервис страдает от регулярных технических сбоев, уязвимостей в системе безопасности и сильного давления со стороны конкурентов. Ухудшение ситуации напрямую связывают с нехваткой грамотного управления и массовым оттоком ключевых сотрудников.

Проблемы обострились прошлым летом после отставки генерального директора Томаса Домке (Thomas Dohmke). Корпорация не стала искать ему замену, передав управление GitHub подразделению Microsoft CoreAI под руководством бывшего инженера компании Meta✴ Джея Парикха (Jay Parikh). В результате сотрудники платформы столкнулись с потерей привычной независимости, а многие решили вообще покинуть проект. Не менее 11 человек перешли в ИИ-стартап Entire, запущенный Домке, который может стать прямым конкурентом GitHub.

Кадровые потери затронули и высшее руководство. О своем уходе объявили ветеран Microsoft Джулия Льюсон (Julia Liuson), проработавшая там 34 года, и бывший коммерческий директор GitHub Элизабет Пеммерл (Elizabeth Pemmerl). Старший вице-президент Джаред Палмер (Jared Palmer), присоединившийся к команде только в октябре, также перешёл в подразделение Xbox. Оставшиеся сотрудники жалуются на полное размытие корпоративной структуры и фактическое исчезновение GitHub как самостоятельной организации.

Управленческий хаос сопровождается серьёзными техническими проблемами. Технический директор Владимир Федоров был вынужден публично извиниться за участившиеся неполадки, объяснив их резким ростом нагрузки и продолжающимся переходом на серверы Azure. Нестабильная работа инфраструктуры уже начала отталкивать разработчиков. Например, создатель кроссплатформенного эмулятора терминала Ghostty Митчелл Хашимото (Mitchell Hashimoto) публично заявил об уходе с платформы из-за невозможности нормально работать.

Параллельно обострились проблемы кибербезопасности. Недавно хакеры скомпрометировали 3800 внутренних репозиториев GitHub через вредоносное расширение, установленное на устройстве одного из сотрудников, а в марте специалисты Wiz Research выявили критическую уязвимость, дававшую доступ к миллионам проектов, которую пришлось экстренно устранять. Ситуация усугубляется тем, что фирменный инструмент для написания кода GitHub Copilot начал заметно уступать ИИ-аналогам от Cursor и Claude Code, а также предстоящим введением жёстких лимитов на его использование, за которые пользователям придётся доплачивать в случае превышения лимитов. Напомним, сделка по приобретению GitHub была заключена в 2018 году за $7,5 млрд.