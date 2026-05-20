GitHub признала взлом 3800 репозиториев по вине своего сотрудника — он установил вредоносное расширение VS Code
GitHub признала взлом 3800 репозиториев по вине своего сотрудника — он установил вредоносное расширение VS Code

Администрация GitHub подтвердила, что около 3800 репозиториев подверглись взлому после того, как один из её сотрудников установил вредоносное расширение для VS Code. Компания удалила это расширение из магазина и обеспечила безопасность скомпрометированного устройства.

Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

«Накануне мы обнаружили и локализовали взлом устройства сотрудника, связанный с заражённым расширением VS Code. Мы удалили вредоносную версию расширения, изолировали рабочее место и немедленно начали реагирование на инцидент. Согласно нашей текущей оценке, в ходе атаки произошла только утечка данных из внутренних репозиториев GitHub. Текущие заявления злоумышленника о взломе примерно 3800 репозиториев в целом соответствуют результатам нашего расследования», — гласит заявление администрации платформы.

Источник утечки в GitHub пока не назвали, но хакерская группировка TeamPCP накануне заявила на профильном форуме о доступе к исходному коду GitHub и «примерно 4000 репозиториям с закрытым кодом», потребовав за украденные данные не менее $50 000 и пригрозив в противном случае опубликовать данные бесплатно. Ранее TeamPCP связывали с масштабными атаками на цепочки поставок, в результате которых взламывались платформы для разработки кода, в том числе GitHub, PyPI, NPM и Docker, а также с кампанией Mini Shai-Hulud, которая затронула двух сотрудников OpenAI.

Плагины VS Code устанавливаются из официального магазина, и это уже не первый случай, когда расширение содержит троян — иногда вредоносные плагины набирают несколько миллионов скачиваний. Платформу GitHub сегодня используют более 4 млн организаций, в том числе 90 % компаний из списка Fortune 100, и более 180 млн разработчиков, которые вносят вклад в более чем 420 млн репозиториев кода.

Теги: github, visual studio, взлом
GitHub признала взлом 3800 репозиториев по вине своего сотрудника — он установил вредоносное расширение VS Code
