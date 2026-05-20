Администрация GitHub подтвердила, что около 3800 репозиториев подверглись взлому после того, как один из её сотрудников установил вредоносное расширение для VS Code. Компания удалила это расширение из магазина и обеспечила безопасность скомпрометированного устройства.

«Накануне мы обнаружили и локализовали взлом устройства сотрудника, связанный с заражённым расширением VS Code. Мы удалили вредоносную версию расширения, изолировали рабочее место и немедленно начали реагирование на инцидент. Согласно нашей текущей оценке, в ходе атаки произошла только утечка данных из внутренних репозиториев GitHub. Текущие заявления злоумышленника о взломе примерно 3800 репозиториев в целом соответствуют результатам нашего расследования», — гласит заявление администрации платформы.

Источник утечки в GitHub пока не назвали, но хакерская группировка TeamPCP накануне заявила на профильном форуме о доступе к исходному коду GitHub и «примерно 4000 репозиториям с закрытым кодом», потребовав за украденные данные не менее $50 000 и пригрозив в противном случае опубликовать данные бесплатно. Ранее TeamPCP связывали с масштабными атаками на цепочки поставок, в результате которых взламывались платформы для разработки кода, в том числе GitHub, PyPI, NPM и Docker, а также с кампанией Mini Shai-Hulud, которая затронула двух сотрудников OpenAI.

Плагины VS Code устанавливаются из официального магазина, и это уже не первый случай, когда расширение содержит троян — иногда вредоносные плагины набирают несколько миллионов скачиваний. Платформу GitHub сегодня используют более 4 млн организаций, в том числе 90 % компаний из списка Fortune 100, и более 180 млн разработчиков, которые вносят вклад в более чем 420 млн репозиториев кода.