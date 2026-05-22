Сегодня 22 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости носимая электроника Xiaomi представила фитнес-трекер Smart B...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Xiaomi представила фитнес-трекер Smart Band 10 Pro с ярким экраном, ВСР-мониторингом и игровым режимом за $58

Компания Xiaomi представила фитнес-браслет Smart Band 10 Pro. Устройство предлагает более яркий экран, более тесную интеграцию с устройствами Apple и специальный игровой режим.

Источник изображений: Xiaomi

Источник изображений: Xiaomi

Дизайн Band 10 Pro больше напоминает стандартные умные часы, чем традиционный фитнес-трекер. Он оснащен прямоугольным 1,74-дюймовым AMOLED-дисплеем с узкими симметричными рамками и частотой обновления 60 Гц. Xiaomi заявляет, что экран может достигать пиковой яркости в 2000 кд/м2, что должно улучшить его читаемость на улице.

Устройство относительно тонкое — 9,7 мм — и весит 21,6 грамма без ремешка. Корпус стандартной версии Band 10 Pro выполнен из алюминия. Xiaomi также предлагает белую керамическую версию по немного более высокой цене. Для новинки доступны различные варианты ремешков, включая силиконовые, кожаные и металлические.

Для отслеживания состояния здоровья браслет использует новый двухканальный датчик сердечного ритма с двойной подсветкой и двухканальным PD-сенсором. Датчик обеспечивает непрерывный мониторинг сердечного ритма, уровня кислорода в крови и отслеживание сна. Кроме того, трекер теперь может отслеживать вариабельность сердечного ритма (ВСР). На основе этих показателей здоровья Band 10 Pro проводит анализ усталости и восстановления организма. Данная функция обычно встречается в более дорогих носимых устройствах.

Band 10 Pro оснащён спутниковой системой навигации (GNSS), которая пригодится в ходе длительных пробежек или поездок на велосипеде на открытом воздухе без необходимости носить с собой телефон. Кроме того, для новинки заявлена поддержка более 150 различных спортивных режимов.

В качестве операционной системы в Band 10 Pro используется фирменная HyperOS 3. Трекер может синхронизироваться не только с телефонами и устройствами умного дома Xiaomi, но и предлагает специальные функции для пользователей iOS. Браслет поддерживает синхронизацию с Apple Health, уведомления с двух устройств и быстрые команды, аналогичные Siri Shortcuts.

В Band 10 Pro появился игровой режим. При его активации браслет отслеживает сердечный ритм пользователя и уровень стресса во время игры, отображает прогресс игры и вибрирует, когда игровой персонаж вот-вот возродится. Затем он генерирует сводный отчёт о физических показателях пользователя во время игровой сессии.

Со слов Xiaomi, время автономной работы Band 10 Pro от одной зарядки составляет до 21 дня при стандартном использовании или около восьми дней при активном режиме постоянно включенного дисплея. Устройство водонепроницаемо до 5 ATM и оснащено модулем NFC для оплаты проездными картами и офлайн-платежей.

Стандартная алюминиевая модель в Китае оценивается в 399 юаней ($58), а керамическая — в 479 юаней ($70). Версия с кожаным ремешком стоит 469 юаней ($68).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Xiaomi выпустила свои первые открытые наушники-клипсы за $124
Xiaomi представила «гоночный внедорожник» YU7 GT стоимостью от $57 300
Представлен Xiaomi 17 Max — флагман со Snapdragon 8 Elite Gen 5, камерой на 200 Мп и батареей на 8000 мА⋅ч по цене от $630
«Билайн бизнес» сообщил о массовом внедрении аудиобейджей с ИИ — они проанализировали 600 тысяч часов разговоров
Google пообещала выпустить умные очки на Android XR уже осенью — с Gemini и разнообразным дизайном
Топ-менеджер Google назвал главную причину провала Google Glass в 2013 году
Теги: фитнес-трекер, xiaomi
фитнес-трекер, xiaomi
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
ИИ OpenAI решил 80-летнюю задачу Эрдёша — и на этот раз математики согласны
Астрономы нашли «умеренный Сатурн» почти с земным климатом, а «Уэбб» впервые детально изучил его атмосферу
Представлен мощный хакерский мультитул Flipper One — это уже полноценный компьютер на Linux
Samsung готовит 6,47-дюймовый смартфон Galaxy S27 Pro — четвёртый член флагманского семейства
Китайские учёные впервые в истории запитали несколько движущихся по воздуху целей микроволновым лучом
AMD внезапно обновила драйверы для древних видеокарт Polaris и Vega 51 мин.
Microsoft теряет GitHub: сервис захлестнули сбои, хаос и массовый уход разработчиков 2 ч.
Без техподдержки, апдейтов и прав: почти треть крупного российского бизнеса использует зарубежное ПО 2 ч.
Терпение Sony подошло к концу: Bungie анонсировала финальное обновление для Destiny 2 4 ч.
Новый геймплейный трейлер амбициозной стратегии Warhammer 40,000: Dawn of War 4 раскрыл дату выхода и планы на DLC 6 ч.
В Steam стартовала закрытая «бета» Warhammer 40,000: Dark Heresy, а третье дополнение к Rogue Trader уже совсем рядом 6 ч.
На Каннском фестивале показали 95-минутный фильм, снятый с помощью ИИ за $500 000 и две недели 6 ч.
Психогеографическая ролевая игра Hopetown получила геймплейный тизер и заручилась поддержкой ещё одного ветерана Disco Elysium 7 ч.
Предзаказы Assassin’s Creed Black Flag Resynced оказались среди «самых сильных в истории франшизы» — Ubisoft рассчитывает на большой успех 8 ч.
Ролевой боевик Fatekeeper в духе Dark Messiah of Might and Magic не заставит себя долго ждать — объявлена дата выхода в раннем доступе Steam 8 ч.
Xiaomi представила фитнес-трекер Smart Band 10 Pro с ярким экраном, ВСР-мониторингом и игровым режимом за $58 52 мин.
Новая статья: 72 полёта над Марсом: как Ingenuity пережил зиму, сбои и собственную миссию 2 ч.
Xiaomi выпустила свои первые открытые наушники-клипсы за $124 3 ч.
Представлен российский коммуникационный сервер Delta Octopus 6 на платформе Intel Xeon 6 5 ч.
NVIDIA получила рекордную выручку благодаря ИИ-ускорителям и готовится освоить рынок серверных CPU 5 ч.
Fractal Design представила 120- и 140-мм вентиляторы Dynamic 3 с RGB-подсветкой и без 6 ч.
AMD инвестирует $10 млрд в ИИ-инфраструктуру Тайваня для борьбы с Nvidia 8 ч.
Xiaomi представила «гоночный внедорожник» YU7 GT стоимостью от $57 300 8 ч.
Asus представила плату TUF Gaming Z890-BTF WIFI7 для Core Ultra 200 с изнаночным питанием 8 ч.
Honor выпустит для смартфонов съёмные круглые экраны на магнитах 8 ч.