Xiaomi представила фитнес-трекер Smart Band 10 Pro с ярким экраном, ВСР-мониторингом и игровым режимом за $58

Компания Xiaomi представила фитнес-браслет Smart Band 10 Pro. Устройство предлагает более яркий экран, более тесную интеграцию с устройствами Apple и специальный игровой режим.

Дизайн Band 10 Pro больше напоминает стандартные умные часы, чем традиционный фитнес-трекер. Он оснащен прямоугольным 1,74-дюймовым AMOLED-дисплеем с узкими симметричными рамками и частотой обновления 60 Гц. Xiaomi заявляет, что экран может достигать пиковой яркости в 2000 кд/м2, что должно улучшить его читаемость на улице.

Устройство относительно тонкое — 9,7 мм — и весит 21,6 грамма без ремешка. Корпус стандартной версии Band 10 Pro выполнен из алюминия. Xiaomi также предлагает белую керамическую версию по немного более высокой цене. Для новинки доступны различные варианты ремешков, включая силиконовые, кожаные и металлические.

Для отслеживания состояния здоровья браслет использует новый двухканальный датчик сердечного ритма с двойной подсветкой и двухканальным PD-сенсором. Датчик обеспечивает непрерывный мониторинг сердечного ритма, уровня кислорода в крови и отслеживание сна. Кроме того, трекер теперь может отслеживать вариабельность сердечного ритма (ВСР). На основе этих показателей здоровья Band 10 Pro проводит анализ усталости и восстановления организма. Данная функция обычно встречается в более дорогих носимых устройствах.

Band 10 Pro оснащён спутниковой системой навигации (GNSS), которая пригодится в ходе длительных пробежек или поездок на велосипеде на открытом воздухе без необходимости носить с собой телефон. Кроме того, для новинки заявлена поддержка более 150 различных спортивных режимов.

В качестве операционной системы в Band 10 Pro используется фирменная HyperOS 3. Трекер может синхронизироваться не только с телефонами и устройствами умного дома Xiaomi, но и предлагает специальные функции для пользователей iOS. Браслет поддерживает синхронизацию с Apple Health, уведомления с двух устройств и быстрые команды, аналогичные Siri Shortcuts.

В Band 10 Pro появился игровой режим. При его активации браслет отслеживает сердечный ритм пользователя и уровень стресса во время игры, отображает прогресс игры и вибрирует, когда игровой персонаж вот-вот возродится. Затем он генерирует сводный отчёт о физических показателях пользователя во время игровой сессии.

Со слов Xiaomi, время автономной работы Band 10 Pro от одной зарядки составляет до 21 дня при стандартном использовании или около восьми дней при активном режиме постоянно включенного дисплея. Устройство водонепроницаемо до 5 ATM и оснащено модулем NFC для оплаты проездными картами и офлайн-платежей.

Стандартная алюминиевая модель в Китае оценивается в 399 юаней ($58), а керамическая — в 479 юаней ($70). Версия с кожаным ремешком стоит 469 юаней ($68).