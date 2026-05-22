Представлен смартфон Realme 16T с дисплеем на 144 Гц и аккумулятором на 8000 мА·ч

Realme расширила ассортимент смартфонов 16-й серии до четырёх — новым игроком стала модель Realme 16T на чипе Dimensity 6300 с дисплеем частотой 144 Гц и батареей ёмкостью 8000 мА·ч.

Источник изображений: Realme

Главной особенностью Realme 16T провозглашается аккумулятор на 8000 мА·ч, способный обеспечить до трёх дней автономной работы и прослужить в общей сложности до семи лет. Он поддерживает прямую зарядку мощностью 45 Вт и обратную на 15 Вт, выступая внешним источником питания. Предусмотрено прямое питание устройства от сети, минуя батарею.

Основная камера смартфона Realme 16T оборудована 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX852 и поддерживает множество дополнительный функций. Функция на основе искусственного интеллекта AI Portrait Glow «анализирует освещение вокруг объектов и применяет дополнительные световые эффекты для повышения яркости объекта»; поддерживаются режимы Flash (вспышка), Studio Light (студийный свет), Natural Light (естественный свет) и Rim Light (контурный свет).

Технология LumaColor IMAGE способствует «реалистичной передаче оттенков кожи» на снимках. В наличии также вспышка Aura Flash и зеркало для селфи. Совместно с основной работает 2-мегапиксельная монохромная камера. В цветовом исполнении Aurora Green задняя крышка Realme 16T имеет отделку Gleaming Wings.

На лицевой панели смартфона размещён 6,8-дюймовый ЖК-дисплей разрешения HD+ с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 1200 кд/м². В нём имеется сквозное отверстие для 16-мегапиксельной фронтальной камеры; сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания на правой грани смартфона. Realme 16T работает на чипе MediaTek Dimensity 6300, объём оперативной памяти составляет до 8 Гбайт; в качестве программной платформы выступает Realme UI 7.0, но производитель не указал сроки её поддержки.

Отмечается наличие системы охлаждения с испарительной камерой площадью 5300 мм2; смартфон может похвастаться сертификатом MIL-STD-810H, а также защитой по стандартам IP66, IP68, IP69, IP69K и IP69 Pro. Присутствует слот для карт памяти microSD объёмом до 2 Тбайт. Смартфон Realme 16T выпускается в расцветках Aurora Green (зелёная), Starlight Black (чёрная) и Starlight Red (красная, эксклюзивно для Индии). Доступны конфигурации 6/128, 8/128 и 8/256 Гбайт по цене 29 999 ($313), 31 999 ($334), и 34 999 ($365) индийских рупий соответственно. Продажи стартуют 27 мая.

Теги: realme, смартфон, индия
© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

