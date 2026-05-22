Google усложнила отмену подписок через «Play Маркет»

На платформе Google «Play Маркет» появилась новая страница управления подписками, которая упростила их отмену. С другой стороны, сама процедура отмены подписок стала несколько сложнее — система предлагает пользователю дважды подумать, прежде чем сделать это.

Когда у пользователя возникает желание отменить подписку, разработчики приложений смогут предложить ему понизить её уровень вместо отмены, сообщила компания на конференции Google I/O. При нажатии кнопки «Отменить подписку» в приложении «Play Маркет» по-прежнему будут показываться кнопки её отмены и сохранения, а вместе с ними система предложит варианты перехода на более дешёвый тарифный план.

«Вскоре наш API управления подписками в приложениях даст пользователям возможность легко менять тарифные планы непосредственно в ваших приложениях. Но, что ещё важнее, мы внедрим эту возможность в сам процесс отмены. Если пользователь нажмёт „Отменить“, вы сможете предложить ему вариант с понижением уровня подписки», — рассказал представитель компании.

Новый вариант едва ли сильно усложнит механизм отмены подписки — разве что придётся прокрутить страницу немного ниже, чтобы найти нужную кнопку, но в остальном процесс остаётся тем же. Это поможет разработчикам сократить количество отмен, не оказав значительного влияния на работу пользователей. Хотелось бы надеяться, что Google не зайдёт с этим слишком далеко.