Sparkle выпустила тонкую видеокарту Arc Pro B50 Blower с «турбиной» для рабочих станций

Компания Sparkle представила профессиональную видеокарту Intel Arc Pro B50 16GB Blower (SBP50W-16G). Новинка оснащена системой охлаждения толщиной в один слот расширения. Карта предназначена для рабочих станций и систем с несколькими GPU.

Источник изображений: Sparkle

Центробежный вентилятор в составе системы охлаждения видеокарты выдувает горячий воздух от компонентов за пределы корпуса компьютера. Размеры ускорителя составляют 242 × 142 × 21,5 мм, вес — 500 граммов.

В составе Intel Arc Pro B50 16GB Blower используется графический процессор Intel с 16 ядрами Xe, 16 блоками трассировки лучей и 128 матричными движками XMX. Частота GPU заявлена на уровне 2600 МГц. ИИ-производительность карты составляет 170 INT8 TOPS. Память GDDR6 в составе видеокарты поддерживает 128-битную шину, обладает скоростью 14 Гбит/с на контакт и обеспечивает пропускную способность 224 Гбайт/с.

Карта использует интерфейс PCIe 5.0 x16 и не требует дополнительного питания. Sparkle заявляет, что энергопотребление Arc Pro B50 16GB Blower составляет 72 Вт, что на 2 Вт выше номинального значения заявленного Intel для этой модели ускорителя. В оснащение карты входят четыре видеовыхода DisplayPort 2.1 с поддержкой мониторов с разрешением до 7680 × 4320 пикселей и частотой обновления 60 Гц.

Компания Sparkle также упоминает поддержку многопроцессорной архитектуры Linux LLM и сертифицированные драйверы для задач искусственного интеллекта, проектирования, инженерии и работы с медиаконтентом. Для карты заявлена поддержка OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Adaptive Sync, кодирования и декодирования AV1, а также декодирования битового потока VP9.

Официальная рекомендованная цена Intel Arc Pro B50 составляет $349, однако в версии от Sparkle используется кастомная печатная плата. Компания не сообщила стоимость представленной видеокарты.

Теги: sparkle, arc pro b50, видеокарта, профессиональная
