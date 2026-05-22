Microsoft потеряла директора по маркетингу, который проработал в компании 35 лет

Исполнительный вице-президент и директор по маркетингу Microsoft Юсуф Мехди (Yusuf Mehdi) покинет свой пост, отработав в софтверном гиганте 35 лет. Мехди рассказал об этом в служебном сообщении для коллег, отметив, что покинет Microsoft в следующем году. Таким образом он продолжит продвигать Windows, Copilot, Microsoft 365 и другие потребительские продукты до 2027 года.

«Когда я размышлял над этим решением, одно было абсолютно ясно: я хочу убедиться, что у меня есть время и возможность обеспечить нашей команде и общей миссии дальнейший успех. Мы переживаем невероятно важный этап для Microsoft и наших клиентов», — сказано в сообщении Мехди.

По данным источника, Мехди работает совместно с гендиректором Microsoft Сатьей Наделлой (Satya Nadella) и другими топ-менеджерами над планом замещения, но кто именно сменит Мехди на посту, пока неизвестно. Отмечается, что Мехди стал не первым опытным руководителем, объявившем о своём уходе из Microsoft за последние несколько месяцев.

Мехди начинал в Microsoft стажёром в 90-е годы, как и многие другие опытные сотрудники. В начале своей карьеры он работал над запуском Windows 3.1 и Windows 95, а также над маркетингом Internet Explorer. Более 10 лет Мехди управлял поисковым и онлайн-бизнесом Microsoft. Он также участвовал в запуске Xbox One, Windows 10 и Copilot + PC.

«Мне выпала честь быть часть некоторых из наиболее значимых сдвигов в сфере технологий — от становления Windows и раннего интернета до поиска, игр, устройств и теперь одного из самых глубоких платформенных переходов: ИИ. Это волнующее, но непростое решение, поскольку Microsoft для меня была гораздо больше, чем просто место работы. Она действительно стала холстом для главного дела моей жизни», — сказано в сообщении Мехди.

