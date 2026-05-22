Сегодня 22 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости звуковые карты Creative представила звуковую карту Soun...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Creative представила звуковую карту Sound Blaster AE-X с поддержкой 32-битного звука на 384 кГц

Creative начала продавать в Европе звуковую карту Sound Blaster AE-X, которая подключается к компьютеру через шину PCIe. Не самый популярный продукт предлагает звук высокого качества для тех, кто способен его оценить. В Германии её стоимость составляет €189,90.

Источник изображений: Creative

Источник изображений: Creative

В Sound Blaster AE-X используется двухканальный ЦАП ESS ES9039Q2M. Производитель заявляет о поддержке воспроизведения 32-битного звука с частотой дискретизации 384 кГц; соотношение сигнал/шум составляет 130 дБ. Поддерживается прямое декодирование формата DSD256, можно подключать наушники в импедансом до 600 Ом.

На звуковой карте присутствует дискретный усилитель для наушников Creative X-amp, поддерживается API ASIO 2.3. В наличии оптический вход и выход S/PDIF, программные функции включают режим Scout, есть предустановки AutoEQ для калибровки наушников и несколько настраиваемых игровых профилей.

Аудитория выделенных звуковых карт сегодня невелика — большинству достаточно встроенного звука на материнской плате. Звуковые карты приобретаются при наличии наушников с высоким импедансом, аудиосистем с оптикой или при потребности в аудиоустройствах с низкой задержкой. ЦАП ESS SABRE предлагает значительно более качественный звук по сравнению со встроенным на материнской плате. Любопытно, что выпущенная в 2026 году звуковая карта Creative Sound Blaster AE-X поддерживает только PCIe 3.0.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Sony выпустила полноразмерную игровую открытую гарнитуру Inzone H6 Air с пространственным звуком за $200
Слепой тест аудиокабелей за $4250 и $7 показал самый ожидаемый результат
Creative выпустила звуковую карту Sound Blaster Audigy FX Pro — звук 32 бит / 384 кГц и 7.1 для ПК
Creative представила модульный аудиохаб Re:Imagine для музыкантов, стримеров и аудиофилов за $329
$2000 за видеокарту — и это не RTX 5090: Asus и Bethesda удивили фанатов Doom
MSI подтвердила дату выхода Nvidia GeForce RTX 5070 Ti. Ждать осталось недолго
Теги: creative, sound blaster, звуковая карта
creative, sound blaster, звуковая карта
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Глава ASML подтвердил, что Илон Маск очень серьёзно настроен по поводу гигантской фабрики чипов TeraFab
На Каннском фестивале показали 95-минутный фильм, снятый с помощью ИИ за $500 000 и две недели
Google Gemini удалил 30 000 строк кода, сломал сервис и отчитался о восстановлении, которого не делал
OpenAI сорвала выход полнометражного мультфильма Critterz, закрыв ИИ-видеогенератор Sora
Астрономы нашли «умеренный Сатурн» почти с земным климатом, а «Уэбб» впервые детально изучил его атмосферу
Сегодня исполнилось 16 лет первой покупке за биткоины — две пиццы теперь стоили бы $770 млн 2 ч.
Microsoft разрешит убирать раздражающую кнопку ИИ-помощника Copilot в Word, Excel и PowerPoint 3 ч.
Новый большой патч для Crimson Desert добавил детёнышей виверн и позволил Клиффу использовать дробовик 4 ч.
Meta переизобрела Reddit — приложение Forum объединит группы Facebook и ИИ-поиск ответов 4 ч.
Техас подал иск против Meta и WhatsApp — мессенджер соврал про зашифрованные переписки 4 ч.
Red Dead Redemption 2 вошла в тройку самых продаваемых игр за всю историю 5 ч.
Microsoft придумала временную заплатку для уязвимости YellowKey в BitLocker 6 ч.
Bungie после завершения поддержки Destiny 2 готовит не Destiny 3, а массовые увольнения 6 ч.
Apple попросила Верховный суд США пересмотреть решение, заставившее её поменять правила App Store 6 ч.
Дождались Японию: за неделю в Forza Horizon 6 сыграло 6 миллионов человек 9 ч.
Sparkle выпустила тонкую видеокарту Arc Pro B50 Blower с «турбиной» для рабочих станций 4 мин.
Microsoft потеряла директора по маркетингу, который проработал в компании 35 лет 6 мин.
Hobot выпустила робота-мойщика окон Hobot SP10 с подвижными скребками для кристально чистого результата 39 мин.
Anthropic заплатит SpaceX $45 млрд за аренду ИИ-мощностей xAI 46 мин.
Дата-центры Nebius в США получат топливные элементы Bloom Energy 55 мин.
Зарядка от Valve Steam Controller оказалось травмоопасной — она может ударить током 2 ч.
Работники чипового бизнеса Samsung выбили бонусы до $428 000 — остальные почувствовали себя обделёнными 2 ч.
Gigabyte выпустила 27-дюймовый игровой WOLED-монитор GO27Q24G с QHD и 240 Гц 2 ч.
Lenovo представила геймерский смартфон Legion Y70 и пару планшетов Legion Y900 с большими экранами 2 ч.
Wi-Fi 6 с подогревом: Netcraze представила уличную точку доступа Stellar 6 NAP-650 2 ч.