Creative представила звуковую карту Sound Blaster AE-X с поддержкой 32-битного звука на 384 кГц

Creative начала продавать в Европе звуковую карту Sound Blaster AE-X, которая подключается к компьютеру через шину PCIe. Не самый популярный продукт предлагает звук высокого качества для тех, кто способен его оценить. В Германии её стоимость составляет €189,90.

В Sound Blaster AE-X используется двухканальный ЦАП ESS ES9039Q2M. Производитель заявляет о поддержке воспроизведения 32-битного звука с частотой дискретизации 384 кГц; соотношение сигнал/шум составляет 130 дБ. Поддерживается прямое декодирование формата DSD256, можно подключать наушники в импедансом до 600 Ом.

На звуковой карте присутствует дискретный усилитель для наушников Creative X-amp, поддерживается API ASIO 2.3. В наличии оптический вход и выход S/PDIF, программные функции включают режим Scout, есть предустановки AutoEQ для калибровки наушников и несколько настраиваемых игровых профилей.

Аудитория выделенных звуковых карт сегодня невелика — большинству достаточно встроенного звука на материнской плате. Звуковые карты приобретаются при наличии наушников с высоким импедансом, аудиосистем с оптикой или при потребности в аудиоустройствах с низкой задержкой. ЦАП ESS SABRE предлагает значительно более качественный звук по сравнению со встроенным на материнской плате. Любопытно, что выпущенная в 2026 году звуковая карта Creative Sound Blaster AE-X поддерживает только PCIe 3.0.