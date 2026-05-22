Заряженное ностальгией и ужасами приключение Midnight Souls отправит искать любовь и бороться со стариками

Разработчик-одиночка Сергей Большаков при поддержке издательства Spaghetti Cat представил Midnight Souls — двухмерное ностальгическое приключение с элементами мистики и атмосферой России 90-х.

Игрокам достанется роль подростка, который знакомится с девушкой онлайн и отправляется на свидание с ней в провинциальный городок Ромашковые Холмы, где всё не так просто и знакомо.

«Тихий уголок, романтика, кот Чарли в рюкзаке и предвкушение первой любви. Но реальность оказывается куда мрачнее: <...> сверхъестественные тайны и опасности, от которых кровь стынет в жилах», — предупреждает разработчик.

Скриншоты

Чтобы завоевать первую любовь, герою придётся преодолеть страх и неуверенность, так как романтическое путешествие оборачивается эпичными драками, странными союзниками и раскрытием страшных тайн Ромашковых Холмов.

Игрокам предстоит погрузиться в ностальгическую атмосферу России 90-х, столкнуться со множеством опасностей, разгадать смертельные загадки, завести новых друзей, защитить Чарли и пережить неожиданные сюжетные повороты.

Обещают пропитанную ужасами, чёрным юмором и ностальгией историю о поиске любви, многочисленные мини-игры, жестокие драки, битву со страхами и стариками, QTE и поддержку семи языков, включая русский.

Midnight Souls создаётся эксклюзивно для сервиса цифровой дистрибуции Steam и не имеет даже примерных сроков выхода. Анонс игры сопровождался насыщенным геймплейным трейлером (прикреплён выше).