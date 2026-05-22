Realme представила смарт-часы Watch S5 с 1,43-дюймовым AMOLED и автономностью до 20 дней за $80

Одновременно с запуском смартфона Realme 16T, компания представила в Индии новые смарт-часы Realme Watch S5. Часы получили корпус из алюминиевого сплава и защиту дисплея из стекла Panda Glass. Они выпускаются в двух цветах, оснащены 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем и, по словам производителя, обеспечивают до 20 дней автономной работы.

Realme Watch S5 построены на базе чипсета ATS3089 с 4 Гбайт флеш-памяти и 16 Мбайт ОЗУ. Круглый 1,43-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 466x466 пикселей обеспечивает пиковую яркость 1000 кд/м². Беспроводной протокол Bluetooth 5.4 позволяет совершать и отвечать на звонки, а геолокацию обеспечивает встроенный приёмник GPS.

В комплекте с устройством идут силиконовые ремешки, вес часов с ремешком составляет 49,6 грамма. Корпус часов изготовлен из алюминиевого сплава, кроме тыльной стороны, где расположены датчики отслеживания состояния здоровья, которая изготовлена ​​из ПВХ.

Realme Watch S5 оснащены аккумулятором ёмкостью 460 мА·ч, который, по заявлению производителя, обеспечивает до 20 дней работы в интеллектуальном режиме. В обычном режиме, по словам компании, смарт-часы могут работать до 16 дней от одной зарядки.

Смарт-часы обеспечивают водонепроницаемость на уровне 5ATM и совместимы с устройствами под управлением Android 9.0 или iOS 11 и выше. Дополнительные функции включают постоянно включённый дисплей (Always-On Display), управление музыкой, настраиваемые циферблаты и функциональную заводную головку.

Для отслеживания здоровья и физической активности Watch S5 поддерживает мониторинг сердечного ритма, отслеживание SpO 2 , контроль сна, мониторинг женского здоровья, измерение VO 2 Max, отслеживание ежедневной активности и более 110 спортивных режимов.

Realme Watch S5 предлагаются в цветах Rock Grey и Sand White. В продажу они поступит 5 июня по специальной стартовой цене 7499 индийских рупий ($80).