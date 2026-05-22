Realme представила смарт-часы Watch S5 с 1,43-дюймовым AMOLED и автономностью до 20 дней за $80

Одновременно с запуском смартфона Realme 16T, компания представила в Индии новые смарт-часы Realme Watch S5. Часы получили корпус из алюминиевого сплава и защиту дисплея из стекла Panda Glass. Они выпускаются в двух цветах, оснащены 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем и, по словам производителя, обеспечивают до 20 дней автономной работы.
Realme Watch S5 построены на базе чипсета ATS3089 с 4 Гбайт флеш-памяти и 16 Мбайт ОЗУ. Круглый 1,43-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 466x466 пикселей обеспечивает пиковую яркость 1000 кд/м². Беспроводной протокол Bluetooth 5.4 позволяет совершать и отвечать на звонки, а геолокацию обеспечивает встроенный приёмник GPS.
В комплекте с устройством идут силиконовые ремешки, вес часов с ремешком составляет 49,6 грамма. Корпус часов изготовлен из алюминиевого сплава, кроме тыльной стороны, где расположены датчики отслеживания состояния здоровья, которая изготовлена из ПВХ.
Realme Watch S5 оснащены аккумулятором ёмкостью 460 мА·ч, который, по заявлению производителя, обеспечивает до 20 дней работы в интеллектуальном режиме. В обычном режиме, по словам компании, смарт-часы могут работать до 16 дней от одной зарядки.
Смарт-часы обеспечивают водонепроницаемость на уровне 5ATM и совместимы с устройствами под управлением Android 9.0 или iOS 11 и выше. Дополнительные функции включают постоянно включённый дисплей (Always-On Display), управление музыкой, настраиваемые циферблаты и функциональную заводную головку.
Для отслеживания здоровья и физической активности Watch S5 поддерживает мониторинг сердечного ритма, отслеживание SpO2, контроль сна, мониторинг женского здоровья, измерение VO2 Max, отслеживание ежедневной активности и более 110 спортивных режимов.
Realme Watch S5 предлагаются в цветах Rock Grey и Sand White. В продажу они поступит 5 июня по специальной стартовой цене 7499 индийских рупий ($80).
