Lenovo представила ноутбук IdeaPad Slim 5i на чипе Intel Wildcat Lake — это прямой конкурент MacBook Neo

Lenovo представила ноутбук на базе процессоров семейства Intel Wildcat Lake. Модель IdeaPad Slim 5i 13IWC11 с дисплеем с частотой обновления 120 Гц и 16 Гбайт оперативной памяти оказалась легче, чем Apple MacBook Neo, ёмкость его аккумулятора в полтора раза больше, в наличии клавиатура с подсветкой и возможность заменить SSD.

Прямым конкурентом MacBook Neo выступает 13,3-дюймовый Lenovo IdeaPad Slim 5i 13IWC11, представлены также модели IdeaPad Slim 3i в версиях на 14, 15, 16 и 17 дюймов. При массе 1,19 кг новый IdeaPad Slim 5i 13IWC11 оказался легче, чем конкурент от Apple, но немного крупнее (295 × 207 × 14,3 мм у Lenovo против 297,5 × 206,4 × 12,7 мм у Apple). Аккумулятора ёмкостью 54,7 Вт·ч хватит на 24,7 часов воспроизведения видео в разрешении 1080p при яркости 150 кд/м².

Ещё одним преимуществом ноутбука от Lenovo является IPS-дисплей с разрешением до 1600p (2,5K), частотой обновления 120 Гц, 100 % охвата цветового пространства sRGB и пиковой яркостью 400 кд/м2 — для сравнения, MacBook Neo показывал 519 кд/м2. IdeaPad Slim 5i 13IWC11 работает на чипе Intel Core 5 320 или Core 7 350, объем оперативной памяти составляет 8 или 16 Гбайт; есть возможность замены SSD формата M.2 2280. Цена и сроки выхода ноутбука от Lenovo пока не уточняются.

Теги: lenovo, ноутбук, wildcat lake
