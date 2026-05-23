Трамп случайно вложил $1 млн в сеть суши...
Трамп случайно вложил $1 млн в сеть суши-ресторанов вместо производителя ИИ-оборудования

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) — опытный инвестор. За последние несколько месяцев, как показали налоговые декларации, он совершил ряд сделок с акциями технологических компаний, в том числе Nvidia, Apple и Dell. И, видимо, по недосмотру инвестировал в сеть суши-ресторанов, приняв её за производителя оборудования для систем искусственного интеллекта.

Источник изображения: History in HD / unsplash.com

Трамп потратил от $1 млн до $5 млн на покупку американского филиала японской сети суши-ресторанов с конвейерной подачей блюд Kura Sushi — на территории континентальных США у этой компании 91 заведение. Неожиданный поступок привлёк внимание японских пользователей Сети, которые начли обсуждать возможное значение этой сделки с акциями. По наиболее вероятной версии, пожилой президент или управляющий его трастом сын Дональд Трамп-младший (Donald Trump Jr) перепутали японский бренд с производителем компьютерного оборудования.

Гипотеза гласит, что слово «Kura» созвучно с названием токийской фирмы Fujikura — поставщика волоконно-оптических кабелей и компьютерного оборудования, который демонстрировал колоссальный рост в условиях бума ИИ. Последние инвестиции Трампа в основном были связаны с компаниями, имеющими влияние на цепочки поставок в отрасли ИИ, — и по недосмотру он мог вложить средства в сеть суши-ресторанов.

Для Kura Sushi инцидент обернулся успехом — с момента покупки акций компании Трампом её ценные бумаги выросли на 5,4 %. А вот Fujikura повезло меньше — только за последнюю неделю её акции рухнули на 45,4 %, и не факт, что из-за действий Трампа. Официальных комментариев от Trump Organization пока не последовало.

Теги: дональд трамп, инвестиции, суши
