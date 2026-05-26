Asus представила ROG Rapture GT-BN98 Pro — свой первый геймерский маршрутизатор с Wi-Fi 8

Флагманский маршрутизатор для геймеров Asus ROG Rapture GT-BN98 попал в список победителей премии Computex Best Choice Award 2026. Устройство получило отраслевую награду в категории «Игры и иммерсивные технологии».

Маршрутизатор ROG Rapture GT-BN98 Pro ориентирован на геймеров и является первым устройством бренда с поддержкой стандарта Wi-Fi 8. Устройство использует архитектуру координации множества точек доступа Multi-AP, за счёт чего несколько точек доступа могут работать согласованно для обеспечения бесшовного покрытия Wi-Fi. Реализована поддержка «интеллектуальной оптимизации маршрута» при передачи данных для снижения задержек и повышения стабильности соединения.

В описании устройства упоминается наличие фирменной системы охлаждения для эффективного отведения тепловой энергии и портов для проводного подключения, обеспечивающих передачу данных на скорости до 10 Гбит/с. Маршрутизатор предназначен для использования в помещениях с высокой плотностью подключения, где требуется обеспечение высокой скорости соединения для большого количества пользовательских устройств. Полные спецификации новинки, а также её стоимость и сроки поступления в продажу, ещё не были озвучены.

Отметим, что ранее в этом году Asus уже показывала концептуальные версии маршрутизаторов с поддержкой Wi-Fi 8. Речь об устройстве ROG NeoCore, которое было представлено в качестве прототипа, а не розничного продукта. Теперь с анонсом ROG Rapture GT-BN98 Pro в арсенале компании появился первый коммерческий маршрутизатор с поддержкой стандарта Wi-Fi 8. Ранее Asus заявляла, что первые маршрутизаторы и Mesh-системы с поддержкой Wi-Fi 8 появятся в 2026 году. Это означает, что продажи нового ROG Rapture GT-BN98 Pro начнутся позднее в этом году.