Сегодня 26 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости сети и коммуникации Asus представила ROG Rapture GT-BN98 Pro...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Asus представила ROG Rapture GT-BN98 Pro — свой первый геймерский маршрутизатор с Wi-Fi 8

Флагманский маршрутизатор для геймеров Asus ROG Rapture GT-BN98 попал в список победителей премии Computex Best Choice Award 2026. Устройство получило отраслевую награду в категории «Игры и иммерсивные технологии».

Источник изображений: videocardz.com

Источник изображений: videocardz.com

Маршрутизатор ROG Rapture GT-BN98 Pro ориентирован на геймеров и является первым устройством бренда с поддержкой стандарта Wi-Fi 8. Устройство использует архитектуру координации множества точек доступа Multi-AP, за счёт чего несколько точек доступа могут работать согласованно для обеспечения бесшовного покрытия Wi-Fi. Реализована поддержка «интеллектуальной оптимизации маршрута» при передачи данных для снижения задержек и повышения стабильности соединения.

В описании устройства упоминается наличие фирменной системы охлаждения для эффективного отведения тепловой энергии и портов для проводного подключения, обеспечивающих передачу данных на скорости до 10 Гбит/с. Маршрутизатор предназначен для использования в помещениях с высокой плотностью подключения, где требуется обеспечение высокой скорости соединения для большого количества пользовательских устройств. Полные спецификации новинки, а также её стоимость и сроки поступления в продажу, ещё не были озвучены.

Отметим, что ранее в этом году Asus уже показывала концептуальные версии маршрутизаторов с поддержкой Wi-Fi 8. Речь об устройстве ROG NeoCore, которое было представлено в качестве прототипа, а не розничного продукта. Теперь с анонсом ROG Rapture GT-BN98 Pro в арсенале компании появился первый коммерческий маршрутизатор с поддержкой стандарта Wi-Fi 8. Ранее Asus заявляла, что первые маршрутизаторы и Mesh-системы с поддержкой Wi-Fi 8 появятся в 2026 году. Это означает, что продажи нового ROG Rapture GT-BN98 Pro начнутся позднее в этом году.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Asus представила первый в мире моноблок на процессоре Snapdragon X
Asus представила плату TUF Gaming Z890-BTF WIFI7 для Core Ultra 200 с изнаночным питанием
Мировые поставки OLED-мониторов за год подскочили на 78 % — почти четверть рынка за Asus
Роскомнадзор оштрафовал десятки провайдеров за непредоставление IP-адресов абонентов
«Бюро 1440» обеспечит спутниковым интернетом 135 пассажирских поездов
Спутниковый интернет Starlink подорожал на $5–10
Теги: asus rog rapture, asus, маршрутизатор
asus rog rapture, asus, маршрутизатор
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Учёные предложили засеять марсианские пещеры летающими «одуванчиками», которые доставит робот-мокрица
Масштабный разворот внешнего ядра Земли, начавшийся в 2010 году, может оказаться временным явлением
Samsung разработала первый в мире прототип флеш-чипа 3D NAND с 900 слоями
Роскомнадзор оштрафовал десятки провайдеров за непредоставление IP-адресов абонентов
«Ждал семь лет и не разочарован»: симулятор жизни Paralives заслужил в раннем доступе Steam «в основном положительные» отзывы, несмотря на баги
Китай пресёк утечку ИИ-талантов за рубеж, запретив им выезд из страны без особого разрешения 55 мин.
Апокалипсис рабочих мест не наступил: Сэм Альтман признал, что переоценил опасность ИИ для рынка труда 3 ч.
Регулятор выдал планы Paradox на Lego-игру в серии Cities: Skylines — Lego Skylines 3 ч.
«Яндекс» запустит ИИ-генератор сайтов и веб-приложений по текстовому описанию 4 ч.
«На рынке так много нескончаемых видеоигр»: разработчики The Talos Principle 3 объяснили, почему третья часть станет последней в серии 5 ч.
Путь к чистоте священной машины: Owlcat раскрыла детали ключевой механики в аддоне «Неисчислимый музеон» для Warhammer 40,000: Rogue Trader 5 ч.
Президент Ирана подписал указ о восстановлении подключения страны к интернету — после почти трёх месяцев блокировки 6 ч.
Попытка не пытка: после отмены Contraband разработчики Just Cause взялись за ещё одну игру-сервис 7 ч.
Гибкие настройки безопасности и новые инструменты для работы с шаблонами — «Базис» обновил конструктор Basis Automation Studio до версии 2.4 7 ч.
Гибкие настройки безопасности и новые инструменты для работы с шаблонами — «Базис» обновил конструктор Basis Automation Studio до версии 2.4 7 ч.
Европейский Arm-процессор SiPearl Rhea1 для суперкомпьютеров стал на шаг ближе к массовому выпуску 39 мин.
Особенности и цена умного кольца Oura Ring 5 раскрыты в преддверии анонса 46 мин.
Asus представила ROG Rapture GT-BN98 Pro — свой первый геймерский маршрутизатор с Wi-Fi 8 48 мин.
SpaceX готовит тарелку Starlink Mini на батарейках — она пригодится не только в походах 52 мин.
AOC представила AGON PRO AGP257FT — свой первый 1000-Гц монитор с Full HD 60 мин.
ИИ-бум расколол Samsung: сотрудники судятся из-за гигантских премий производителям чипов 2 ч.
Sennheiser представила полноразмерные наушники Momentum 5 Wireless с улучшенными шумоподавлением и автономностью 2 ч.
Представлен бюджетный смартфон Infinix Hot 70, который бледнеет в жару 2 ч.
SK hynix представила iHBM — память HBM со встроенным охлаждением ICE для будущих ИИ-чипов 5 ч.
Одноплатный компьютер ODROID-H5 получил порт 10GbE и четыре слота M.2 5 ч.