Особенности и цена умного кольца Oura Ring 5 раскрыты в преддверии анонса

Официальная презентация умного кольца Oura Ring 5 ожидается четверг. Утечка раскрыла цены на все шесть цветов умного кольца, а также предоставила информацию о некоторых особенностях новинки.

Согласно имеющимся данным, умное кольцо Oura Ring 5 будет официально представлено 28 мая, а поставки устройства начнутся с 4 июня. Версии кольца в чёрном и серебряном исполнении будет оцениваться в $399 или €429 для рынка Европы. Таким образом, Oura Ring 5 будет на $50 или €30 дороже модели Oura Ring 4.

Версии в матовом серебряном и матовом чёрном исполнениях, а также в золотом цвете и в варианте розовое золото будут оцениваться в $499 или €529. По словам производителя, более высокая начальная цена оправдана рядом улучшений, начиная с более тонкого корпуса, призванного повысить комфорт при ношении. Несмотря на более компактные размеры, в Oura Ring 5, как утверждается, используются более крупные датчики, что должно обеспечить более точное измерение частоты сердечного ритма, насыщения крови кислородом и температуры кожи.

Также сообщается, что Oura Ring 5 отслеживает более 50 показателей здоровья, включая сон, стресс, активность и женский цикл. Компания также интегрировала поддержку более 40 сторонних приложений. Например, появилась поддержка синхронизации данных с сервисом Strava для отслеживания активности спортсменов с помощью мобильных устройств.

Заявленное время автономной работы увеличено с пяти до семи дней. Однако наиболее значительным нововведением является улучшенный Oura Advisor — система искусственного интеллекта, которая анализирует собранные данные, чтобы предоставлять пользователям персонализированные рекомендации по улучшению, например, сна или физической формы.

