Acer готовит портативную консоль Predator Atlas 8 на платформе Intel Arc G3

Компания Acer ведёт разработку новой портативной приставки под своим игровым брендом Predator, сообщает VideoCardz. В настоящее время консоль носит рабочее название Predator Atlas 8. Предполагается, что устройство оснащено 8-дюймовым дисплеем.

Ожидается, что в составе приставки будет использоваться новая платформа Intel Arc G3, разработанная специально для подобных портативных игровых устройств. В состав платформы входят два процессора: Arc G3 и Arc G3 Extreme. На данный момент неизвестно, какая версия чипа будет использоваться в новой приставке Predator Atlas 8.

По данным VideoCardz, Arc G3 и Arc G3 Extreme имеют по 14 вычислительных ядер (2P + 8E + 4LP). Чипы отличаются тактовой частотой, а также встроенной графикой. Версия Extreme оснащена графикой Arc B390 на базе 12 ядер Xe3, обычная версия Arc G3 получила графику Arc B370 на базе 10 ядер Xe3. Таким образом, разница в производительности между двумя вариантами процессора должна быть значительно меньше, чем в случае с процессорами AMD серии Ryzen Z2, в состав которой входят модели на разных архитектурах Zen 2, Zen 3, Zen 4 и Zen 5, а также с разной графикой RDNA.

В прошлом компания Acer анонсировала портативные приставки Nitro Blaze 7, 8 и 11. До продажи добралась только модель Blaze 7.

