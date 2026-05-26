Honor представила наушники-клипсы Earbuds Clip Pro с автономностью до 47 часов и ценой $88

Компания Honor представила в Китае беспроводные наушники-клипсы Earbuds Clip Pro. Они имеют С-образную конструкцию с трёхточечной поддержкой и эргономичными изогнутыми поверхностями, которые адаптируются к различным формам ушей. Новинка сертифицирована по стандарту Hi-Res и поддерживает кодек LHDC 5.0, обеспечивая высококачественное звучание.

В составе Earbuds Clip Pro используются 10,8-мм двухмагнитные динамики с титановым покрытием, обеспечивающие чёткую детализацию и выразительное звучание. Встроенные микрофоны с воздушной и костной проводимостью обеспечивают шумоподавление во время звонков и чёткий захват голоса.

Среди программных возможностей заявлены функция ИИ-перевода через приложение Honor AI Translation, функция запоминания одним нажатием, запускающая быструю запись голоса для сохранения важных заметок и напоминаний, а также поддержка системного взаимодействия с Android, iOS и HarmonyOS через приложение Honor Smart Space.

К источнику звука наушники подключаются через Bluetooth 5.4. Для Earbuds Clip Pro заявлена защита от пыли и воды по стандарту IP55. Наушники обеспечивают до 11 часов автономной работы без подзарядки от чехла и до 47 часов — с чехлом.

Honor Earbuds Clip Pro предлагаются в цветах Prism Black (глянцево-чёрный) и Rose Gold (розовое золото). Они оцениваются в 599 юаней (около $88) и доступны для предзаказа. Открытые продажи начнутся 29 мая.