Сегодня 26 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости аудио/видео периферия, наушники, веб-кам... Honor представила наушники-клипсы Earbud...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Honor представила наушники-клипсы Earbuds Clip Pro с автономностью до 47 часов и ценой $88

Компания Honor представила в Китае беспроводные наушники-клипсы Earbuds Clip Pro. Они имеют С-образную конструкцию с трёхточечной поддержкой и эргономичными изогнутыми поверхностями, которые адаптируются к различным формам ушей. Новинка сертифицирована по стандарту Hi-Res и поддерживает кодек LHDC 5.0, обеспечивая высококачественное звучание.

Источник изображений: Honor

Источник изображений: Honor

В составе Earbuds Clip Pro используются 10,8-мм двухмагнитные динамики с титановым покрытием, обеспечивающие чёткую детализацию и выразительное звучание. Встроенные микрофоны с воздушной и костной проводимостью обеспечивают шумоподавление во время звонков и чёткий захват голоса.

Среди программных возможностей заявлены функция ИИ-перевода через приложение Honor AI Translation, функция запоминания одним нажатием, запускающая быструю запись голоса для сохранения важных заметок и напоминаний, а также поддержка системного взаимодействия с Android, iOS и HarmonyOS через приложение Honor Smart Space.

К источнику звука наушники подключаются через Bluetooth 5.4. Для Earbuds Clip Pro заявлена защита от пыли и воды по стандарту IP55. Наушники обеспечивают до 11 часов автономной работы без подзарядки от чехла и до 47 часов — с чехлом.

Honor Earbuds Clip Pro предлагаются в цветах Prism Black (глянцево-чёрный) и Rose Gold (розовое золото). Они оцениваются в 599 юаней (около $88) и доступны для предзаказа. Открытые продажи начнутся 29 мая.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Анонсирован смартфон Honor 600e с ярким экраном и MediaTek Dimensity 7100 по цене $587
Honor представила смарт-часы Watch 6 Plus с автономностью до 17 дней и ценой от $191
Honor выпустит для смартфонов съёмные круглые экраны на магнитах
Sennheiser представила полноразмерные наушники Momentum 5 Wireless с улучшенными шумоподавлением и автономностью
Anker представила наушники Soundcore Liberty 5 Pro и Pro Max с фирменным ИИ-чипом Thus
Xiaomi выпустила свои первые открытые наушники-клипсы за $124
Теги: наушники-клипсы, honor
наушники-клипсы, honor
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Учёные предложили засеять марсианские пещеры летающими «одуванчиками», которые доставит робот-мокрица
Масштабный разворот внешнего ядра Земли, начавшийся в 2010 году, может оказаться временным явлением
Cyberpunk: Edgerunners 2 скоро выйдет из тени — анонсирован новый показ амбициозного сериала по Cyberpunk 2077
Классическая «Панель управления Nvidia» отправилась на пенсию — новые драйверы GeForce вышли без неё
HP сломала исправный пятилетний принтер обновлением прошивки и посоветовала купить новый
Смартфоны Honor массово «разучились» делать скриншоты, пожаловались пользователи 19 мин.
«Цены на подписку растут, а качество игр падает»: июньская подборка PS Plus разочаровала фанатов 31 мин.
Nvidia выпустила драйвер без «Панели управления», но с поддержкой 007 First Light, World of Tanks: Heat и других новых игр 36 мин.
В популярной ОС для роботов обнаружена уязвимость, позволяющая перехватывать управление 54 мин.
«Роскомнадзор» заявил, что не собирает IP-адреса россиян у операторов связи 2 ч.
В Spotify теперь можно прослушивать статьи из журналов 2 ч.
Критики вынесли вердикт шпионскому боевику 007 First Light — лучший «Джеймс Бонд» или Hitman для казуальных игроков? 2 ч.
С выходом нового патча для Escape from Tarkov игроки могут посетить «Ледокол» — атмосферную PvE-карту 4 ч.
Китай пресёк утечку ИИ-талантов за рубеж, запретив им выезд из страны без особого разрешения 5 ч.
Апокалипсис рабочих мест не наступил: Сэм Альтман признал, что переоценил опасность ИИ для рынка труда 6 ч.
Стартовали российские продажи наушников Anker Soundcore Liberty 5 Pro за 15 999 рублей и более доступных Space 2 21 мин.
Caviar превратила iPhone 17 Pro Max в золотой «трампофон» за $10 500 24 мин.
Honor представила наушники-клипсы Earbuds Clip Pro с автономностью до 47 часов и ценой $88 55 мин.
99 % руководителей компаний не исключают сокращений из-за ИИ 2 ч.
Acer готовит портативную консоль Predator Atlas 8 на платформе Intel Arc G3 2 ч.
Власти России отложили платную регистрацию смартфонов по IMEI 2 ч.
Выручка xFusion, отделившейся из-за санкций от Huawei, за четыре года выросла шестикратно на фоне поддержки ИИ-отрасли государством 3 ч.
Европейский Arm-процессор SiPearl Rhea1 для суперкомпьютеров стал на шаг ближе к массовому выпуску 4 ч.
Особенности и цена умного кольца Oura Ring 5 раскрыты в преддверии анонса 4 ч.
Asus представила ROG Rapture GT-BN98 Pro — свой первый геймерский маршрутизатор с Wi-Fi 8 4 ч.