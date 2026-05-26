Arctic выпустила недорогой башенный кулер Freezer 36-S с прямым контактом

Компания Arctic представила недорогой процессорный кулер Freezer 36-S. Новинка использует однобашенную конструкцию, оснащена четырьмя медными теплопроводящими трубками и одним 120-мм вентилятором P12, в отличие от ранее выпущенной модели Freezer 36, которая поставляется с двумя вентиляторами P12 Pro.

Для вентилятора P12 на базе гидродинамического подшипника в составе кулера заявлена скорость работы от 600 до 3000 об/мин. Он создаёт воздушное давление до 77 CFM и статическое давление до 6,90 мм вод. ст.

Вес кулера вместе с вентилятором составляет 685 граммов, размеры — 126 × 88 × 156 мм. Система охлаждения поддерживает процессорные разъёмы Intel LGA1851/LGA1700 и AMD AM5/AM4.

В комплект поставки Arctic Freezer 36-S производитель включил фирменную термопасту MX-7. Рекомендованная стоимость обычной версии Freezer 36-S составляет €28,99, в чёрном исполнении — €32,49. Варианты с ARGB-подсветкой (в чёрном и белом исполнениях) оцениваются в €36,49 и €37,49 соответственно.

arctic, кулер, системы охлаждения
