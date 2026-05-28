Обзор HONOR 600: смартфон для реальных пацанов

Обычно мы говорим о самых старших смартфонах серии – в данном случае логика диктовала выбор HONOR 600 Pro с его тремя тыльными камерами и платформой Qualcomm Snapdragon 8 Elite. И ему мы обязательно уделим внимание в этом материале, но только второстепенное. HONOR 600, на самом деле, несмотря на более скромные технические параметры, выглядит заметно интереснее именно по сочетанию цены и качества. При стоимости около 40-45 тысяч рублей на старте против 70-75 у HONOR 600 Pro ключевыми различиями становятся наличие оптического зума, более мощная (но не флагманская) аппаратная платформа и беспроводная зарядка. Да, при почти двукратной разнице в цене.

Так что HONOR 600 оказывается в среднем ценовом сегменте, куда более массовом, – и со своим набором характеристик смотрится там внушительно: отменно себя зарекомендовавший еще в прошлогодних смартфонах номерной серии главный, 200-мегапиксельный, фотомодуль, корпус с влагозащитой IP68/IP69K, относительно небольшие габариты при экране диагональю 6,57 дюйма и уникальные ИИ-возможности.

HONOR 600 HONOR 600 Pro HONOR 400 HUAWEI nova 15 Pro realme 16 Pro Дисплей 6,57 дюйма, AMOLED,

2728 × 1264 точки (458 ppi); 120 Гц 6,57 дюйма, AMOLED,

2728 × 1264 точки (458 ppi); 120 Гц 6,55 дюйма, AMOLED,

2736 × 1264 точки (460 ppi); 120 Гц 6,84 дюйма, LTPO OLED,

2856 × 1320 точек (460 ppi); 120 Гц 6,78 дюйма, AMOLED, 2772 × 1272 точки (450 ppi); 144 Гц Защитное стекло Нет информации Нет информации Нет информации Kunlun Glass AGC DT star D+ Процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4: восемь ядер (1 × ARM Cortex-A720, частота 2,8 ГГц + 4 × ARM Cortex-A720, частота 2,4 ГГц + 3 × ARM Cortex-A520, частота 1,8 ГГц) Qualcomm Snapdragon 8 Elite: восемь ядер (2 × Oryon (Phoenix L), частота 4,32 ГГц, 6 × Oryon (Phoenix M), частота до 3,53 ГГц) Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3: восемь ядер (1 × ARM Cortex-A715, частота 2,63 ГГц + 3 × ARM Cortex-A715, частота 2,4 ГГц + 4 × ARM Cortex-A510, частота 1,8 ГГц) [По неофициальной информации] Kirin 9010S: восемь ядер (1 × Taishan-V121, частота 2,5 ГГц, 3 × Taishan Mid, частота 2,05 ГГц, 4 × ARM Cortex-A510, частота 1,5 ГГц) MediaTek Dimensity 7300 Max: восемь ядер (4 × ARM Cortex-A78, частота 2,5 ГГц + 4 × ARM Cortex-A55, частота 2,0 ГГц) Графический контроллер Adreno 722 Adreno 750 Adreno 720 [По неофициальной информации] Maleoon 910 Mali-G615 MC2 Оперативная память 8/12 Гбайт 12/16 Гбайт 8/12 Гбайт 12 Гбайт 8/12 Гбайт Флеш-память 128/256/512 Гбайт 256/512/1024 Гбайт 256/512 Гбайт 256/512/1024 Гбайт 128/256/512 Гбайт Поддержка карт памяти Нет Нет Нет Нет Нет Разъемы USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C SIM-карты 2 × nano-SIM; eSIM 2 × nano-SIM; eSIM 2 × nano-SIM; eSIM Две nano-SIM 2 × nano-SIM Сотовая связь 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц

CDMA 800 GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц Сотовая связь 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц

CDMA 2000 1x WCDMA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц Сотовая связь 4G LTE: диапазоны не уточняются LTE: диапазоны не уточняются LTE: диапазоны не уточняются LTE: диапазоны не уточняются LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 71 Сотовая связь 5G SA/NSA: диапазоны не уточняются SA/NSA: диапазоны не уточняются SA/NSA: диапазоны не уточняются Только для китайской версии SA/NSA: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6/7 802.11a/b/g/n/ac/6/7 802.11a/b/g/n/ac/6 802.11a/b/g/n/ac/6/7 802.11a/b/g/n/ac/6 Bluetooth 5.4 6.0 5.4 6.0 5.4 NFC Есть Есть Есть Есть Есть Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou Датчики Освещенности, ультразвуковой сенсор приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), ИК-порт Освещенности, ультразвуковой сенсор приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), ИК-порт Освещенности, ультразвуковой сенсор приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), ИК-порт Освещенности, приближения (виртуальный), акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Сканер отпечатков пальцев Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Есть, на боковой клавише Есть, на экране Основная камера Двойной модуль: 200 Мп, ƒ/1,9 + 12 Мп, ƒ/2,2 (расширенный угол + стандартный угол обзора), фазовый автофокус на обеих камерах, оптический стабилизатор на главном модуле, двойная светодиодная вспышка Тройной модуль: 200 Мп, ƒ/1,9 + 50 Мп, ƒ/2,8 + 12 Мп, ƒ/2,2 (ЭФР от 16 до 80 мм), фазовый автофокус на всех камерах, оптический стабилизатор на главном модуле, двойная светодиодная вспышка Двойной модуль: 200 Мп, ƒ/1,9 + 12 Мп, ƒ/2,2 (расширенный угол + стандартный угол обзора), фазовый автофокус на обеих камерах, оптический стабилизатор на главном модуле, одинарная светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,8 + 12 Мп, ƒ/2,4 + 13 Мп, ƒ/2,2 (ЭФР от 13 до 69 мм), фазовый автофокус на всех камерах (+ лазерный помощник автофокуса, работающий с главным модулем), оптический стабилизатор на главном и телефотомодулях, двойная светодиодная вспышка; датчик цветового спектра Двойной модуль: 200 Мп, ƒ/1,9 + 8 Мп, ƒ/2,2 (расширенный угол + стандартный угол обзора), фазовый автофокус и оптический стабилизатор на главном модуле, четыре светодиодные вспышки Фронтальная камера 50 Мп, ƒ/2,0, фиксированный фокус, без вспышки 50 Мп, ƒ/2,0, фиксированный фокус, без вспышки 50 Мп, ƒ/2,0, фиксированный фокус, без вспышки 50 Мп, ƒ/2,0, автофокус, без вспышки; датчик цветового спектра 50 Мп, ƒ/2,4, без автофокуса, без вспышки Питание Несъемный аккумулятор: 26,6 Вт·ч (7000 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 80 Вт Несъемный аккумулятор: 26,6 Вт·ч (7000 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 80 Вт Несъемный аккумулятор: 22,8 Вт·ч (6000 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 80 Вт Несъемный аккумулятор: 24,7 Вт·ч (6500 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 100 Вт Несъемный аккумулятор: 26,6 Вт⋅ч (7000 мА⋅ч, 3,8 В);

зарядка мощностью до 80 Вт Размер 156 × 74,7 × 7,8 мм 156,5 × 74,6 × 7,3 мм 156,5 × 74,6 × 7,3 мм 163 × 78 × 6,9 мм 162,6 × 77,6 × 7,8 мм Масса 185/190 граммов 195/200 граммов 184 грамма 202 грамма 192 грамма Защита корпуса IP68/IP69K IP68/IP69K IP65/IP66 IP65 IP68/IP69K Операционная система Android 16, оболочка MagicOS 10 Android 16, оболочка MagicOS 10 Android 15, оболочка MagicOS 9 EMUI 15 Android 16, оболочка realme UI 7.0 Актуальная цена 40-45 тысяч рублей 70-75 тысяч рублей От 27 000 рублей От 41 999 рублей От 24 000 рублей (на маркетплейсах), от 38 999 рублей (официальная розница)

Достаточно очевидно, что дизайнеры, создававшие HONOR 600, ориентировались на актуальные «айфоны», причем старшие: выделенные визуально прямоугольный блок с камерами, характерная форма с плоскими поверхностями.

Также отсылкой выглядит и выбор цветов. HONOR 600 представлен в черном, белом и… оранжевом исполнениях. У нас на тесте был самый ходовой и банальный черный.

Если вас не смущает, как одни производители вдохновляются решениями других (хотя как это может смущать в наше время тотальной унификации и взаимного подглядывания), то смотрится гаджет как минимум неплохо. Аккуратный, выверенный геометрически дизайн без лишней вычурности, при этом относительно нескучный.

Добавлю, что HONOR 600 и HONOR 600 Pro выглядят практически идентично – различается только панель с камерами, где у «прошки» лишний модуль и дальше от объективов отнесены вспышка и сенсоры. С «лица» они одинаковы – с дисплеями диагональю 6,57 дюйма и фронталкой в индивидуальном отверстии. Рамки вокруг экрана минимальны, благодаря чему тот занимает 91,2 % лицевой поверхности.

Материалы качественные – спереди и сзади смартфон оформлен закаленным стеклом, причем спинка матовая, бархатистая на ощупь и при этом не слишком скользкая. Грани – алюминиевые. Благодаря некрупным габаритам обращаться со смартфоном комфортно. Отмечу, правда, что HONOR 600 толще и предшественника, HONOR 400, и Pro-собрата – 7,8 мм против 7,3 мм у обоих. Весит «шестисотый» 184 грамма.

Корпус ударопрочный, получил сертификацию SGS 5 звезд, защищен от пыли и влаги по стандарту IP68/IP69K – и брать его с собой на пляж можно не бояться, и утопить не так уж страшно.

Функциональные элементы можно было бы назвать стандартными, но есть пара не совсем типичных вещей. Решетка вывода звука на верхнюю грань смартфона с разговорного динамика вроде бы и не должна никого удивлять, но с учетом многолетней монофонии на номерных смартфонах HONOR, вплоть до HONOR 90, это приятно.

Ну и обращает на себя внимание дополнительная функциональная клавиша, на которую можно возложить самые разные обязанности. По умолчанию она отвечает за вызов ИИ-функций «Круг для поиска» или «AI-воспоминания» на выбор – в общем интерфейсе системы – и за запуск серийной съемки в приложении камеры.

В комплекте предлагается чехол, выполненный из прозрачного силикона.

В HONOR 600 установлена операционная система Android 16 с оболочкой MagicOS 10, которую мы уже видели, например, во флагманском смартфоне HONOR Magic 8 Pro.

Интерфейс оболочки MagicOS 10 на смартфоне HONOR 600

Про изменения интерфейса мы уже рассказывали: он теперь оформлен в стиле «жидкого стекла» с полупрозрачными элементами – так что на iPhone этот гаджет похож не только внешне, но и «внутренне». Также отмечаем новые значки и шрифты, свежие анимации и набор обоев для рабочего стола – в отличие от флагмана, анимированные персонажи тут отсутствуют. А вот обновленная панель Magic Capsule в районе выреза для камеры с быстрым доступом к текущим задачам вроде диктофона, плеера или звонка – на месте.

Функции, связанные с искусственным интеллектом, на смартфоне HONOR 600

Как и подобает серьезному смартфону HONOR, в «шестисотом» имеется набор относительно полезных инструментов, связанных с нейросетями. Перечислим их:

Умные рекомендации — сервис рекомендаций приложений, просто подсвечивающий приложения, которыми вы чаще всего пользуетесь.

— сервис рекомендаций приложений, просто подсвечивающий приложения, которыми вы чаще всего пользуетесь. M agic Portal – сервис быстрого переноса контента, действительно полезная опция.

– сервис быстрого переноса контента, действительно полезная опция. Круг для поиска — возможность быстро выделить информацию на экране и поискать ее в Сети при помощи ИИ.

— возможность быстро выделить информацию на экране и поискать ее в Сети при помощи ИИ. Magic Text – функция для извлечения текста с изображения.

– функция для извлечения текста с изображения. AI -воспоминания — особый хаб со скриншотами, польза этого сервиса зависит от того, насколько вы вообще привыкли вести что-то в стиле дневниковых записей.

— особый хаб со скриншотами, польза этого сервиса зависит от того, насколько вы вообще привыкли вести что-то в стиле дневниковых записей. AI-субтитры — перевод в текст любой речи, которую смартфон «слышит» при воспроизведении аудио или видео. Мог бы быть очень полезен для перевода диктофонных записей в текст, но не поддерживает русский язык.

— перевод в текст любой речи, которую смартфон «слышит» при воспроизведении аудио или видео. Мог бы быть очень полезен для перевода диктофонных записей в текст, но не поддерживает русский язык. AI -перевод и перевод вызова — сервисы как перевода записанного текста или звука, так и перевода на лету при звонке. Не поддерживают русский язык.

— сервисы как перевода записанного текста или звука, так и перевода на лету при звонке. Не поддерживают русский язык. AI -автор — сервис редактирования текстов и создания сводок при помощи ИИ.

— сервис редактирования текстов и создания сводок при помощи ИИ. AI-ретушь — набор инструментов для обработки изображений, от ластика, стирающего элементы с картинки по требованию пользователя, до возможности «расширения» картинки.

— набор инструментов для обработки изображений, от ластика, стирающего элементы с картинки по требованию пользователя, до возможности «расширения» картинки. Распознавание дипфейков и клонирования голоса с AI – включается автоматически во время видеозвонков и голосовых созвонов, работает довольно успешно. Один из самых полезных сервисов в наборе, но нужен, по счастью, нечасто.

– включается автоматически во время видеозвонков и голосовых созвонов, работает довольно успешно. Один из самых полезных сервисов в наборе, но нужен, по счастью, нечасто. Gemini – в качестве умного помощника используется базовый сервис Google; для того чтобы он заработал, надо либо прописывать DNS-сервер в настройках, либо пользоваться специальным приложением.

Как видим, самые теоретически полезные, за исключением ретуши изображений, функции, вроде перевода или создания субтитров из звуковой информации, не поддерживают русский язык – и это сильно ограничивает функциональность всего хаба Honor AI.

Но есть и кое-что совершенно особенное – обновленный и обретший несколько новых возможностей сервис «Оживление фото», превращающий фото в видео. Он дебютировал еще на прошлогодних HONOR 400/400 Pro, но теперь научился нескольким новым фокусам – сейчас фотография не просто становится коротким роликом и персонажи на ней как-то двигаются. Эта возможность тоже осталась, но также теперь можно превращать одно фото в другое при помощи двух различных анимаций и «переодевать» модель на съемке. Опять же, как и в прошлый раз, не вижу в этом большого смысла, но как приятная (и отменно работающая, ролики смотрятся достаточно естественно для «нейрослопа») игрушка – почему бы и нет. Также ИИ применяется и для упрощенного монтажа видеороликов.

Работает система быстро и без проблем — за пару недель тестирования я не встретил ни одной ошибки. В памяти MagicOS 10 занимает около 15,2 Гбайт. Производитель обещает до шести лет системных обновлений — для Android-смартфона среднего класса великолепные новости.

Сканер отпечатков встроен в «сэндвич» экрана. Используется оптический сенсор, не реагирующий на прикосновение влажных или грязных пальцев, расположен он близко к нижней кромке смартфона – хотя благодаря некрупным габаритам устройства в данном случае подобное расположение не доставляет проблем. Работает сенсор достаточно быстро и стабильно, но не хватает тактильного подтверждения срабатывания (или, наоборот, несрабатывания). Само собой, присутствует и дублирующая система идентификации пользователя при помощи фронтальной камеры.

⇡#Дисплей и звук

HONOR 600 получил AMOLED-дисплей диагональю 6,57 дюйма и разрешением 2728 × 1264 точки. Плотность пикселей – 458 ppi. Формат – 19,5:9.

Поддерживается частота обновления до 120 Гц, и в интерфейсе системы она достигает этих значений. В играх я фиксировал максимум 90 Гц, и то не во всех проектах. Менять частоту гибко в диапазоне от 1 Гц дисплей HONOR 600 не умеет, это не LTPO-панель. С мерцанием при низких значениях яркости нет проблем, заявлена частота ШИМ 3840 Гц. На практике, думается, она ниже, но мерцание в любом случае не досаждает.

Замеренный предельный уровень яркости (измерение проводится при искусственном свете ламп накаливания) составил 824 кд/м2. В динамике заявленный пик – 8000 кд/м2, это тоже, как и в случае с ШИМ, чисто маркетинговые цифры (хотя зафиксировать инструментально возможно что-то относительно близкое к этим значениям, в отличие от конкурентов), но, как и там, в реальных задачах дисплей HONOR 600 проявляет себя здорово. При ярком солнечном свете пользоваться смартфоном можно без ограничений, поддерживается стандарт HDR Vivid.

Способ организации настроек экрана в новой версии MagicOS не изменился, но сам набор новый. Вложенная в отдельную папку система защиты зрения стала еще более комплексной: помимо отображения более теплых тонов перед сном (в том числе с настройкой расписания) и обычного для HONOR умения подстраиваться под циркадные ритмы (то есть менять тона картинки в зависимости от времени суток), смартфон может слегка расфокусировать изображение по краям — благодаря этому глаза при долгом взаимодействии со смартфоном тоже меньше устают; также можно узнать свою чувствительность к контрасту и отрегулировать картинку, исходя из своих показателей. Кроме того, имеется опция регулировки цветопередачи в зависимости от внешнего освещения.

Остальные настройки дисплея: настройка шрифтов и масштаба изображения, регулировка разрешения (по умолчанию смартфон сам решает, какое выставить, что позволяет экономить энергию – но я не заметил, чтобы оно часто опускалось ниже базового значения), темный/светлый формат интерфейса, программное повышение качества видео (апскейлинг и принудительное повышение яркости). Доступна регулировка цветопередачи: есть три предустановки (обычные цвета, яркие и профессиональные) и возможность изменения цветовой температуры и отдельных цветовых каналов. Я измерил цветопередачу дисплея HONOR 600 в трех базовых режимах с температурой по умолчанию и с отключенной подстройкой цветов под тон окружающего света.

В ярком режиме, выставленном на смартфоне по умолчанию, цветовой охват приближен к стандарту DCI-P3. Средняя гамма составляет 2,24 при стабильных кривых, цветовая температура слегка повышена — в диапазоне от 7 000 до 7 400 К. Среднее отклонение DeltaE по таблице ColorChecker (оттенки серого + широкий набор цветовых оттенков) составляет 3,86 при норме 3,00 и эталоне 2,00.

В обычном режиме цветовой охват почти в точности соответствует стандарту sRGB. Средняя гамма понижается до 2,18, кривые, опять же, стабильны. Цветовая температура почти в точности соответствует эталону, среднее отклонение DeltaE по расширенной палитре Color Checker составляет 1,78 — в пределах эталонного значения.

В профессиональном режиме экран ведет себя почти в точности как в обычном. Цветовой охват тот же — sRGB, гамма тоже не меняется, цвета оказываются даже чуть (на деле – совсем чуть-чуть) ниже эталона. Зато среднее отклонение DeltaE по расширенной палитре Color Checker составляет уже 1,02. Прекрасные показатели.

По звуку у HONOR 600 порядок: разумеется, нет мини-джека, но есть поддержка ключевых профилей Bluetooth для передачи звука высокого качества (aptX, aptX HD, LDAC) и хорошие стереодинамики — да, это пара «выделенный + разговорный», но со специальной решеткой для вывода звука на верхнюю грань. Добавлю, что Bluetooth при этом не последней версии, только 5.4.

«Железо» и производительность

В HONOR 600 установлена аппаратная платформа среднего класса Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 – еще прошлогодняя, но вполне актуальная к настоящему моменту.

Snapdragon 7 Gen 4 получила восемь модифицированных ядер Kryo: пять на базе ARM Cortex-A720 (одно — частотой 2,8 ГГц и четыре частотой 2,4 ГГц) и три на базе ARM Cortex-A520 (частотой 1,84 ГГц). За графику отвечает подсистема Adreno 722 тактовой частотой 1,15 ГГц. Набор инструкций — ARMv9-A. Технологический процесс — 4 нм (TSMC). Заявлена поддержка оперативной памяти LPDDR5 и накопителей стандарта UFS 4.0.

По производительности HONOR 600 вполне соответствует смартфону своего ценового диапазона. Заведомо лучше при похожей стоимости себя проявляют только геймерские устройства вроде IQOO 15R. В остальном же вполне нормальный, ожидаемый уровень, в чем-то заметно выше, чем у конкурентов (в 3D-графике, например), в чем-то – примерно тот же. Если говорить о геймерском потенциале, то выше 90 кадров в секунду в соревновательных проектах (и то далеко не всех, в Call of Duty Mobile, к примеру, частота фиксировалась на 60 кадрах в секунду) смартфон не выдает. Но можно рассчитывать на стабильные 60 fps (при средних настройках) в требовательных играх. Система работает быстро, приложения открываются без задержек – уже неплохо.

Результаты синтетических тестов HONOR 600

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 в целом не слишком горячая платформа, но с ее охлаждением HONOR 600 справляется средне. Фиксируется троттлинг вплоть до 12 %. Немного, но мы видели смартфоны, которые с тем же чипсетом не демонстрировали тролттлинга вовсе, – например, realme 16 Pro+. Под нагрузкой смартфон разогревается заметно, но не раскаляется – в играх дискомфорта не чувствуешь.

HONOR 600 предлагается с 8 или 12 Гбайт оперативной памяти типа LPDRR5x с возможностью расширения за счет накопителя. Накопитель может быть емкостью 256 или 512 Гбайт (UFS 3.1), если мы говорим о версии смартфона, продающейся в России. У нас на тесте побывала старшая версия смартфона на 8+256 Гбайт.

⇡#Связь и беспроводные коммуникации

В HONOR 600 установлены как 4G-, так и 5G-модемы. Как это часто бывает со смартфонами бренда, диапазоны не уточняются, но проблем с охватом я не заметил – более того, гаджет стабильно показывал значок 5G. Нет, конечно, массовое развертывание сетей пятого поколения в России еще не произошло, но с NSA-станциями контакт происходил постоянно. В гаджете предусмотрено два слота для SIM-карт (стандарт nano-SIM), поддерживается и eSIM.

Все необходимые беспроводные модули на месте: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax (то есть Wi-Fi 6 на месте, а вот Wi-Fi 7 нет), Bluetooth 5.4, NFC, навигационный модуль с GPS (A-GPS), ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC.

В HONOR 600, скорее всего, используются те же тыльные камеры, что и в HONOR 400, – пара «модуль со стандартным фокусным расстоянием + широкоугольный модуль» с опциями по «гибридному» зуму, не ограничивающимися двукратным масштабированием. Более того, это та же пара, что и в HONOR 600 Pro, отличия от которого заключаются только в отсутствии модуля с оптическим зумом.

В главной камере используется 200-мегапиксельный сенсор. Его модель не уточняется, но это, вероятнее всего, Samsung ISOCELL HP3 габаритами 1/1,4" (размер отдельного пикселя – 0,54 мкм) формата Tetra² pixel (субпиксели объединяются по 16), оптика с эквивалентным фокусным расстоянием (ЭФР) 24 мм, есть фазовый автофокус и оптический стабилизатор изображения. В широкоугольной камере – 12-мегапиксельный сенсор (опять же неуточненный, но в данном случае даже предположить модель не выйдет) с автофокусной оптикой, обладающей ЭФР 16 мм и светосилой f/2,2.

В HONOR 600, несмотря на отсутствие телефотомодуля, есть две опции по зуму – наряду с базовым двукратным «гибридным» зумом предлагается также четырехкратное масштабирование за счет использования опции кропа от 200-мегапиксельной картинки.

Сначала поговорим о том, как снимает HONOR 600 со стандартным фокусным расстоянием. Точнее, говорить тут особенно не о чем – уровень очень высокий. При съемке с нормальным освещением трудно найти изъяны: изображение детализированное, при этом без явных признаков программного повышения контурной резкости, с широким динамическим диапазоном и корректной цветопередачей (что характерно для съемки на смартфон с любым доступным фокусным расстоянием). Ночью картинка тоже приятная – детализация остается на приемлемом уровне, не проседают тени, шумы не слишком назойливы. Правда, есть и неприятный момент – время от времени смартфон выдает смазанные снимки, несмотря на оптический стабилизатор.

Двукратный зум днем проявляет себя очень здорово – картинка резкая и детализированная, иные модули оптического зума проявляют себя хуже. А вот ночью уже появляются проблемы. Тот же смаз выходит чаще, картинка становится мыльная. Для соцсетей сойдет, но в целом уровень не очень высокий.

При четырехкратном зуме история примерно та же со скидкой на необходимость еще сильнее дорисовывать изображение программными средствами. Днем это означает заметный «перешарп», ночью к этому добавляется сильное падение резкости. То есть картинка одновременно и с жирными контурами, и «мыльная». Сочетание так себе. Но днем – да, режим вполне применим. Правда, время от времени смартфон шалит с геометрией – примеры искажений можно увидеть выше.

Широкоугольная камера просто неплохая, что уже радует у смартфона среднего ценового диапазона, здесь на подобных модулях могут экономить. Угол обзора – умеренный (напомню, фокусное расстояние модуля – 16 мм), цветопередача не меняется, по детализации – все хорошо, динамический диапазон приличный. Ночью заметны назойливые шумы, а картинка становится «пластилиновой», детализация страдает. Но при этом широкоугольный модуль остается рабочим, ночью он не исключается полностью из оборота. И, кстати, смазывается картинка не так часто, как при съемке на главный модуль.

При активации режима Hi-Res можно снимать на главную камеру с задействованием каждого мегапикселя, то есть с разрешением 200 Мп (16 384 × 12 288 точек). По умолчанию же эта камера делает снимки с разрешением 12,5 Мп (широкоугольная – 12 Мп, но там без вариантов, это классический «байеровский» сенсор). На съемку уходит до двух секунд, детализация действительно повышается, но незначительно. «Весят» же такие снимки до 40 Гбайт – память забьется быстро, если ими злоупотреблять.

Ночной режим в HONOR 600 доступен для трех фокусных расстояний, четырехкратный «гибридный» зум здесь исключен из списка – верное решение, иначе бы картинка в нем совсем превращалась в кашу. Ночной режим включается по умолчанию при съемке в условиях недостаточного освещения в базовом режиме. Есть и выделенный режим «Ночь», там мы просто получаем похожий эффект, но с увеличенной экспозицией (точнее – более длинной серией снимков). Отключить полностью ночной режим можно только при съемке с ручными настройками («Профи»), но делать это потребности нет – легче всего не переходить в специализированный ночной режим (разве что вы хотите получить различимое изображение при съемке в кромешной темноте) и не отключать его совсем. По умолчанию ночью HONOR 600 справляется достойно.

Специальной камеры для макросъемки в HONOR 600 нет, вместо этого смартфон предлагает снимать крупным планом на широкоугольную или главную камеру (в том числе и с двукратным зумом). Это не полноценное макро, но цветы, к примеру, снимать можно с определенным уровнем художественности.

Примеры съемки на HONOR 600 с применением цветовых профилей и пленочных фильтров

Все старшие смартфоны HONOR предлагают выбор одного из «профилей» изображения: естественный, динамичный и аутентичный. По умолчанию выставлен динамичный профиль, в котором цветопередача как раз и оказывается чуть холодновата, картинка более светлая и менее насыщенная. В естественном режиме цвета будут уже более насыщенными, менее холодными, но на самом деле эти два режима очень близки по цветопередаче — отличить их, не зная, где с каким профилем снято, не всегда возможно. А вот аутентичный режим выделяется — снижена яркость, цвета чуть приглушенные, есть заметное виньетирование. Теперь базовые профили цвета находятся в общем подменю с настройками более радикальной обработки цвета Magic Color. Их тоже три: «Романтический синий», «Золотая осень», «Теплый закат». Они очень серьезно меняют гамму изображения, делая ее совсем неестественной, но по-своему эффектной. Есть и опция создать свой профиль Magic Color, взяв за основу гамму с какого-то снимка, сделанного вами ранее, причем этот профиль можно сохранить в меню на общих основаниях. Также есть фильтры, которые симулируют классические пленочные эффекты, дебютировавшие на HONOR 400/400 Pro. В галерее выше примеры пары сцен, снятых с использованием всех перечисленных надстроек: Magic Color, классических профилей и пленочных фильтров.

Примеры съемки на HONOR 600 с применением базовых фильтров-профилей

Есть и традиционные фильтры, тонирующие картинку различным образом, — в том числе и делающие ее монохромной.

К портретам старшие смартфоны HONOR – в том числе даже не флагманские, а той же номерной серии, – подходят очень серьезно. И HONOR 600 в этом плане не исключение. Здесь доступны лишь три фокусных расстояния: наряду со стандартным углом обзора (примерно 27 мм в 35-мм эквиваленте) предлагаются варианты с 1,5-кратным (41 мм) и 2-кратным (54 мм) приближением. «Лишь» — потому что у прошлогоднего HONOR 400 было чуть больше опций в этом плане, да и сами фокусные расстояния кажутся недостаточно продуманными в отношении портретов: вместо традиционных 35 или 50 мм мы видим непривычные числа. Впрочем, портретный режим здесь в любом случае очень хорош.

В первую очередь количеством опций по работе с цветом. Тут есть и три уже привычных профиля: «Harcourt Насыщенный» (мягкая картинка с сохранением цвета и насыщенности), «Harcourt Цветной» (симуляция винтажных камеры, снимающих в цвете, – тона теплые, насыщенность снижена) и «Harcourt Классический» (черно-белые портреты с повышенной контрастностью). По умолчанию смартфон делает портреты с профилем «Harcourt Насыщенный» (профили неотключаемые, как и базовые профили при традиционной съемке). К ним добавлены фильтры, имитирующие различные типы кинопленки Fujifilm и Kodak, которые, как и профили Harcourt, работают тонко, деликатно и придают картинке особый шарм. В этом году их число пополнилось фильтром «Отделяемая пленка» для симуляции съемки на винтажную камеру для моментальной печати. Лучше всего он подойдет для съемки со вспышкой в условиях слабого внешнего освещения, но мы снимали при естественном свете. Это последний кадр в нашей подборке. Также имеются стандартные фильтры, как для базовой съемки.

По качеству съемки у меня претензий к портретному режиму HONOR 600 тоже не возникло. Корректный фокус, приятное боке, при легком недостатке освещения появляются шумы, но они даже «идут» фотографиям, добавляя им того самого, явно искомого авторами смартфона, пленочного шарма.

HONOR 600, интерфейс приложения камеры

В MagicOS 10 приложение камеры так же, как и остальной интерфейс системы, получило «стеклянные» элементы оформления, которые не мешают восприятию и удобству управления. Из не совсем привычного (и отличного от того, что мы видели на смартфонах HONOR в прошлые годы) добавлю про раскрываемое подменю в верхнем правом углу, доступ к которому также получается при касании стрелки над каруселью режимов. Набор режимов относительно стандартный: есть возможность вручную отключить HDR (по факту речь о дополнительной помощи ИИ, который, как правило, повышает насыщенность снимков), режим «Профи» с ручными настройками (и возможностью снимать в формате RAW), возможность снимать одновременно на тыльную и фронтальную камеру («Мультивидео»), режимы для съемки документов и съемки под водой (благо влагозащита позволяет это делать).

Галерея снимков

HONOR 600 умеет снимать видео в разрешении 4К при 30 кадрах в секунду и в Full HD – при 60 кадрах в секунду. При 30 кадрах в секунду можно снимать на главную и широкоугольную камеры, переключаясь между ними в процессе, в Full HD 60p – только на главную камеру. Также в линейке фокусных расстояний по умолчанию доступен двукратный программный зум. Цифровая стабилизация работает при любом разрешении и в любом формате, при этом она достаточно эффективна.

Качество съемки неплохое – при съемке на главную камеру картинка четкая, резкая, с достойным динамическим диапазоном. Но именно на главную камеру. При съемке с расширенным углом обзора качество падает заметно, более того – при переключении на нее во время съемки происходит своеобразная вспышка, переключение совсем не плавное, лучше к нему попросту не прибегать.

Из опций отметим возможность видеосъемки с искусственным размытием фона, как при съемке фотопортретов, также есть ретушь и фильтры – все это доступно в Full HD при 30 кадрах в секунду. Есть также замедленная съемка (до 240 кадров в секунду в Full HD).

Фронтальная камера получила 50-мегапиксельный сенсор (марка неизвестна, но известны параметры: 1/2,88", размер отдельного пикселя – 0,61 мкм) с объективом светосилой ƒ/2,0 без автофокуса и вспышки. Съемка ведется только в разрешении 12,5 Мп, зато доступно два фокусных расстояния, правда, лишь для базовой съемки, без размытия заднего плана, ретуши и фильтров. В портретном же режиме фокусное расстояние одно, есть фильтры (но не профили Harcourt). Качество съемки отличное – фокус выставлен корректно, резкость высокая, но без «перешарпа». Запись видео возможна с тем же разрешением, что и на тыльную камеру – то есть в 4K при 30 кадрах в секунду, причем тоже с двумя фокусными расстояниями, как и в случае с фото.

⇡#HONOR 600 Pro

В рамках этого обзора скажем несколько слов и о старшей модели серии, HONOR 600 Pro. Я уже отмечал, что ключевым ее отличием стал телефотомодуль, дающий смартфону оптический зум. Для него используется сенсор разрешением 50 Мп с оптикой, обладающей ЭФР 80 мм (то есть мы говорим о 3,5-кратном масштабировании относительно стандартного фокусного расстояния). Благодаря использованию в модуле Quad Bayer-сенсора становится также доступен и семикратный «гибридный» зум.

Также напомним, что HONOR 600 Pro получил и более мощную аппаратную платформу, Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Она позволила, помимо более высоких показателей базовой производительности, снимать на смартфон видео в разрешении 4К с частотой 60 кадров в секунду. Основная же и широкоугольная камеры на гаджете – те же, что и на HONOR 600.

Примеры съемки фото на смартфон HONOR 600 Pro

Но с зумом «прошка» снимает действительно здорово, причем полностью рабочим оказывается и семикратное масштабирование. Примеры можно увидеть в галерее выше.

В остальном – при том же экране, той же батарее и сходном пользовательском опыте – можете решать самостоятельно, насколько эта (несомненно, качественно исполненная) опция съемки с оптическим зумом стоит тех «лишних» 30 тысяч рублей, которые просят за HONOR 600 Pro.

HONOR 600 получил кремний-углеродный аккумулятор емкостью 26,6 Вт·ч (7000 мА·ч, 3,8 В). Применение батарей такого типа, причем не только на смартфонах HONOR (где они и дебютировали) уже не удивляет, но оттого факт не становится менее приятным. Весьма тонкий и компактный гаджет с относительно некрупным экраном получил очень емкую батарею, позволяющую смартфону держать заряд на протяжении всего дня даже при очень серьезной нагрузке. Чаще всего во время тестирования я заряжал HONOR 600 раз в полтора дня.

В нашем традиционном тесте с воспроизведением Full HD-видео на максимальной яркости, с включенным Wi-Fi, HONOR 600 продержался ровно сутки – 24 часа. Даже без каких-либо поправок – точнейшие 24 часа без дополнительных минут. Результат в любом случае отличный.

Для зарядки используется порт USB Type-C (только лишь стандарта USB 2.0 при этом), работает фирменная система быстрой зарядки HONOR Super Charge мощностью 80 Вт, которая позволяет зарядить батарею полностью примерно за 55 минут. Адаптер идет в комплекте со смартфоном. Беспроводная зарядка не поддерживается. Есть возможность при помощи смартфона заряжать сторонние устройства, но только по кабелю. Из опций также отмечаем наличие обходной зарядки – во время игры можно пускать ток прямо на материнскую плату, в обход батареи, тем самым снижая нагрев гаджета.

HONOR 600 во многом похож на своего предшественника, HONOR 400. Те же камеры (хотя и с заметно улучшенным софтом и вдобавок получившие новые программные опции, апробированные на флагманском HONOR Magic 8 Pro), схожий формат с относительно небольшим экраном и компактным корпусом, платформа Qualcomm среднего класса (там – 7 Gen 3, здесь – 7 Gen 4). Изменения, на первый взгляд, кажутся не слишком серьезными с учетом текущей разницы в ценах – HONOR 400 можно сейчас приобрести, начиная с 27 тысяч рублей.

Но в дело вступают многочисленные мелочи, которые могут в совокупности оказаться очень важными. Это и полноценная влагозащита (IP68/IP69K), и батарея повышенной емкости, и куда более яркий экран. Едва ли это станет ключевым конкурентным преимуществом, но надо сказать и о новых опциях во встроенной системе превращения фото в видео при помощи ИИ – как минимум это очень эффектно выглядит в рекламных материалах.

Не могу сказать, что этот «шестисотый» станет обязательным атрибутом уважающего себя члена высшего общества, как иной аксессуар с подобным прозвищем в девяностые, – но как минимум на титул одного из самых привлекательных смартфонов среднего класса он точно претендует.

Достоинства:

тонкий и относительно легкий, при этом ударопрочный корпус с полноценной влагозащитой IP68/IP69K;

очень яркий и превосходно настроенный AMOLED-экран с частотой 120 Гц, поддержкой циркадных циклов и защитой от укачивания;

высокое качество съемки на главную камеру, в первую очередь днем;

богатый опциями и качественно реализованный портретный режим;

достойная фронтальная камера;

есть поддержка eSIM;

высокая автономность и очень быстрая зарядка;

очень интересные ИИ-фишки («Оживление фото» получило новые опции);

до шести лет программных обновлений.

Недостатки: