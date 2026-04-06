Обзор смартфона realme 16 Pro: поменьше амбиций, чем у «плюса», но хитовый потенциал выше

Как правило, устройства одной серии — со знаком «плюс» или суффиксом «макс» — различаются только размером дисплея или какими-то такими же несущественными деталями. Яркие примеры: Samsung Galaxy S26/S26+ или iPhone 17 Pro/17 Pro Max. Но у realme в этот раз совсем другая история — при разнице в цене примерно в 10 тысяч рублей (ее точный размер зависит от объема памяти) realme 16 Pro и realme 16 Pro+ выглядят как совсем разные устройства с разным позиционированием.

Безусловно, в глобальном плане они похожи — близкие мотивы в оформлении, одинаковый софт, две из трех тыльных камер… Но да, вот я уже пишу об отличиях, их, как ни странно, больше, чем сходства: от упомянутого сокращения в камерах и экрана, который на realme 16 Pro чуть меньше (думается, за счет того, что он плоский, без скругленных краев), до совсем другой аппаратной платформы — авторства MediaTek, а не Qualcomm. И все это — при официальной цене от 38 990 рублей и от 25 000 рублей на маркетплейсах. Посмотрим, каким получился чуть более компромиссный смартфон среднего класса realme и есть ли у него задатки потенциального хита (realme 16 Pro+ для этой роли все же дороговат).

realme 16 Pro realme 15 Pro HONOR 400 HUAWEI nova 14 Pro Infinix NOTE 60 Pro Дисплей 6,78 дюйма, AMOLED, 2772 × 1272 точки, 450 ppi; 144 Гц 6,8 дюйма, AMOLED, 2800 × 1280 точек, 453 ppi; 144 Гц 6,55 дюйма, AMOLED,

2736 × 1264 точки, 460 ppi; 120 Гц 6,78 дюйма, OLED,

2776 × 1224 точки, 447 ppi; 120 Гц 6,78 дюйма, AMOLED, 2644 × 1208 точек, 429 ppi; 144 Гц Защитное стекло AGC DT star D+ Gorilla Glass 7i Нет информации Kunlun Glass Gorilla Glass 7i Процессор MediaTek Dimensity 7300 Max: восемь ядер (4 × ARM Cortex-A78, частота 2,5 ГГц + 4 × ARM Cortex-A55, частота 2,0 ГГц) Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4: восемь ядер (1 × ARM Cortex-A720, частота 2,8 ГГц + 4 × ARM Cortex-A720, частота 2,4 ГГц + 3 × ARM Cortex-A520, частота 1,8 ГГц) Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3: восемь ядер (1 × ARM Cortex-A715, частота 2,63 ГГц + 3 × ARM Cortex-A715, частота 2,4 ГГц + 4 × ARM Cortex-A510, частота 1,8 ГГц) Kirin 8020: восемь ядер (1 × главное ядро, частота 2,28 ГГц + 3 × средние ядра, частота 2,05 ГГц + 4 × энергоэффективные ядра, частота 1,3 ГГц) Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4: восемь ядер (1 × ARM Cortex-A720, частота 2,7 ГГц + 3 × ARM Cortex-A720, частота 2,4 ГГц + 4 × ARM Cortex-A520, частота 1,8 ГГц) Графический контроллер Mali-G615 MC2 Adreno 722 Adreno 720 Maleoon 920 Adreno 810 Оперативная память 8/12 Гбайт 8/12 Гбайт 8/12 Гбайт 12 Гбайт 8/12 Гбайт Флеш-память 128/256/512 Гбайт 128/256/512 Гбайт 256/512 Гбайт 256/512 Гбайт 256 Гбайт Разъемы USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C Слот для карты памяти Нет Нет Нет Нет Нет SIM-карты 2 × nano-SIM 2 × nano-SIM 2 × nano-SIM; eSIM Две nano-SIM 2 × nano-SIM Сотовая связь 2G GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц

CDMA 800 GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц Сотовая связь 3G WCDMA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц WCDMA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц

CDMA 2000 1x HSDPA 850 / 900 / 2100 МГц Сотовая связь 4G LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 71 LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 71 LTE: диапазоны не уточняются LTE: диапазоны не уточняются LTE, нет информации о диапазонах Сотовая связь 5G SA/NSA: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78 SA/NSA: диапазоны не уточняются Только для китайской версии SA/NSA, нет информации о диапазонах Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6 802.11a/b/g/n/ac/6 802.11a/b/g/n/ac/6 802.11a/b/g/n/ac/6/7 802.11 a/b/g/n/ac/6 Bluetooth 5.4 5.4 5.4 5.2 5.4 NFC Есть Есть Есть Есть Есть Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, QZSS GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, QZSS GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo Датчики Освещенности, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, ультразвуковой сенсор приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), ИК-порт Освещенности, приближения (виртуальный), акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), ИК-порт, сердечного ритма, пульсоксиметр Сканер отпечатков пальцев Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Основная камера Двойной модуль: 200 Мп, ƒ/1,9 + 8 Мп, ƒ/2,2 (расширенный угол + стандартный угол обзора), фазовый автофокус и оптический стабилизатор на главном модуле, четыре светодиодные вспышки Двойной модуль: 50 Мп, ƒ/1,8 + 50 Мп, ƒ/2,0 (расширенный угол + стандартный угол обзора), фазовый автофокус и оптический стабилизатор в главном модуле, две светодиодные вспышки Двойной модуль: 200 Мп, ƒ/1,9 + 12 Мп, ƒ/2,2 (расширенный угол + стандартный угол обзора), автофокус на обеих камерах, оптический стабилизатор на главном модуле, одинарная светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,4-4,0 + 12 Мп, ƒ/2,4 + 8 Мп, ƒ/2,2 (ЭФР от 16 до 69 мм), фазовый автофокус на всех камерах, оптический стабилизатор на главном и телефотомодулях, две двойные светодиодные вспышки; датчик цветового спектра Двойной модуль: 50 Мп, ƒ/1,6 + 8 Мп, ƒ/2,2 (расширенный угол + стандартный угол обзора), фазовый автофокус и оптический стабилизатор на главном и телефотомодуле, одинарная светодиодная вспышка Фронтальная камера 50 Мп, ƒ/2,4, без автофокуса, без вспышки 50 Мп, ƒ/2,4, без автофокуса, без вспышки 50 Мп, ƒ/2,0, фиксированный фокус, без вспышки Двойной модуль: 50 + 8 Мп, ƒ/2,0 + ƒ/2,2, автофокус, без вспышки 13 Мп, ƒ/2,2, без автофокуса, без вспышки Питание Несъемный аккумулятор: 26,6 Вт⋅ч (7000 мА⋅ч, 3,8 В);

зарядка мощностью до 80 Вт Несъемный аккумулятор: 26,6 Вт⋅ч (7000 мА⋅ч, 3,8 В);

зарядка мощностью до 80 Вт Несъемный аккумулятор: 22,8 Вт·ч (6000 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 80 Вт Несъемный аккумулятор: 20,9 Вт·ч (5500 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 100 Вт Несъемный аккумулятор: 24,7 Вт·ч (6500 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 90 Вт Размер 162,6 × 77,6 × 7,8 мм 162,3 × 76,2 × 7,7 мм 156,5 × 74,6 × 7,3 мм 164,3 × 75 × 7,8 мм 162,4 × 77,2 × 7,4 мм Масса 192 грамма 187 граммов 184 грамма 207 граммов 202 грамма Защита от воды и пыли IP68/IP69K IP68/IP69 IP65/IP66 IP65 IP64 Операционная система Android 16, оболочка realme UI 7.0 Android 15, оболочка realme UI 6.0 Android 15, оболочка MagicOS 9 EMUI 15 Android 16, оболочка XOS 16 Актуальная цена От 24 000 рублей (на маркетплейсах), от 38 999 рублей (официальная розница) От 24 000 рублей (на маркетплейсах), от 35 000 рублей (официальная розница) От 39 990 рублей От 34 999 рублей От 30 999 рублей

Если realme 16 Pro+ я назвал самым красивым камерофоном, то сюда этот уродливый термин, означающий особые успехи гаджета в фото- и видеосъемке, не подходит. В realme 16 Pro не сделано акцента на этих возможностях, он остается более-менее универсальным аппаратом, лишенным оптического зума. Но вот второе слово — красивый — подходит ему вполне.

Как и в случае realme 16 Pro+, для обычной «прошки» существуют две версии оформления — со спинкой из искусственной кожи и из матового пластика. Несмотря на то, что нам на тест достался пластиковый realme 16 Pro, он все равно радует глаз. Тот же самый элегантный и не лишенный выдумки блок камер, сочетающий различные геометрические фигуры и минимально выступающий над не слишком толстым корпусом; приятное сочетание материалов — пластик не кажется дешевым, а блок камер изготовлен из металла; интересные цвета.

В частности, у нас на тесте оказался смартфон сиреневого цвета, который смотрится очень свежо. Помимо этой версии, существуют также realme 16 Pro графитовой окраски и бежевой. Последняя тоже, как и «плюс», оформлена искусственной кожей.

При этом realme 16 Pro, в отличие от старшей версии, — с плоским экраном, задней панелью и плоскими же гранями. Мне больше по душе скругленные грани — они стройнят гаджеты, да и держать их удобнее. Но я в курсе, что у «кирпичного» тренда много поклонников, а скругленные края экрана кажутся неудобными. Что же, в таком случае как раз обычная «прошка» — для вас.

Смартфон относительно некрупный для своего класса. Толщина корпуса — 7,8 мм, вес — 192 грамма. Ничего выдающегося в сравнении с конкурентами, но он как минимум не толще и не тяжелее большинства. Гаджет довольно-таки удобен в обращении.

Корпус, как я и писал выше, оформлен пластиком со всех сторон, если речь не идет о блоке камер и версии с «кожаной» спинкой. Экран облицован закаленным стеклом AGC DT star D+ — неожиданный выбор, стекло японской компании Asahi Glass Co. мы встречаем редко. Ну либо на самом деле оно встречается регулярно, просто об этом никто не сообщает и стекло проходит под грифом «нет информации». О его ударопрочности относительно привычного Gorilla Glass мне сказать нечего, но за время тестирования смартфон как минимум не поцарапался. Корпус защищен от пыли и влаги по стандарту IP68/IP69K, то есть выдерживает не просто погружение на небольшой срок на глубину до полутора метров, а попадание струй воды под давлением.

Функциональные элементы обычные: мини-джека нет, имеется маленькая прорезь для вывода звука с разговорного динамика на верхнюю грань. Обе аппаратные клавиши — на правой грани.

В комплекте со смартфоном есть чехол из прозрачного силикона.

realme 16 Pro работает на базе ОС Android 16 с программной оболочкой realme UI 7.0. О ней мы уже рассказывали во многих обзорах гаджетов бренда, в том числе и в недавнем обзоре realme 16 Pro+. Поэтому здесь просто проговорим основные вещи.

Интерфейс оболочки realme UI 7.0 на смартфоне realme 16 Pro

Оболочка неплохо выглядит и достаточно функциональна. Из недостатков отметим обилие предустановленных приложений и встроенную в некоторые утилиты рекламу. Также спорный момент — панель Hi Assistant с опять же рекламной интеграцией рекомендованных приложений, некоторым набором сервисов, виджетов и новостной лентой неизвестного происхождения. При желании панель можно отключить и активировать привычную ленту Google Now.

Система легкая — занимает в памяти 10,8 Гбайт, работает гладко и без сбоев. Цикл поддержки средний – обещают до трех лет обновления ОС.

ИИ-функциональность смартфона realme 16 Pro

Присутствует и некоторый набор функций, связанных с искусственным интеллектом. Это почти обязательный для смартфонов на Android ассистент Google Gemini, который не работает в России без дополнительных усилий (особое приложение или прописанный руками DNS-сервер), гугловский «Круг для поиска» и набор собственных сервисов realme, объединенных под именем Next AI:

ИИ-автор — позволяет создавать тексты по запросу и придумывать, например, подписи для социальных сетей. Также можно менять формат текстов, корректировать содержимое и так далее.

— позволяет создавать тексты по запросу и придумывать, например, подписи для социальных сетей. Также можно менять формат текстов, корректировать содержимое и так далее. Перевод с ИИ , как текстовый, так и голосовой на лету.

, как текстовый, так и голосовой на лету. Мастер игр с ИИ — нейросеть в режиме реального времени пытается определить по звукам, где противник, из какого оружия он стреляет и тому подобные штуки; реальной пользы, на мой взгляд, они не несут, разве что вы играете без звука.

— нейросеть в режиме реального времени пытается определить по звукам, где противник, из какого оружия он стреляет и тому подобные штуки; реальной пользы, на мой взгляд, они не несут, разве что вы играете без звука. Умный цикл с ИИ — быстрый перенос данных между разными сервисами и приложениями.

— быстрый перенос данных между разными сервисами и приложениями. ИИ-камера — можно удалить объекты с фото, повысить резкость, убрать блики, убрать смаз, рисовать на снимке, изменить компоновку фото, изменить лицо (смартфон отыскивает в памяти другие снимки с изображенным на фото человеком и предлагает варианты смены лица на более удачное, причем достаточно точно подстраивает освещение и цвет).

Есть встроенный в галерею «Волшебный редактор», который способен поменять освещение, в том числе радикально (меняется, в частности, и окружение модели), а также стилизовать фото по шаблону (к примеру, обработать в мультяшном стиле).

Cканер отпечатков пальцев расположен под экраном — для него используется оптический сенсор, который не реагирует на прикосновения влажного или жирного пальца, но в остальном работает качественно: шустро и с хорошим процентом успешных срабатываний. Как всегда на относительно недорогих смартфонах, расположен он близко к нижней кромке экрана, приходится придерживать гаджет второй рукой, чтобы до сканера дотянуться, либо перехватывать устройство в ладони, что чревато опасностью гаджет уронить. При этом имеется тактильный отклик не только при неудачном срабатывании сканера, но также и при подтверждении удачного срабатывания. Продублировать дактилоскопический сенсор можно при помощи системы распознавания лица, которая работает на основе обычной фронтальной камеры.

⇡#Дисплей и звук

В realme 16 Pro установлен AMOLED-экран диагональю 6,78 дюйма с разрешением 2800 × 1280 точек. Плотность пикселей — 450 ppi. По сути, это та же панель, что и на realme 16 Pro+, просто без скругленных краев, за счет чего и скрадываются те самые две десятых дюйма.

Частота обновления та же — вплоть до 144 Гц, но это сугубо теоретический, «бумажный» уровень. По факту на подобной частоте экран почти ни в каких приложениях (да и в базовом интерфейсе) не работает. В играх максимальная частота составляет и вовсе 90 Гц — да, все еще лучше, чем 60 Гц, играть приятнее, но геймерский потенциал, как понимаете, ограничен. Добавлю, что тут стоит не LTPO-матрица, так что в динамическом режиме частота меняется между 60, 90 и 120 Гц – не во всех приложениях, но в целом все относительно корректно. С мерцанием проблем нет (досаждать не будет даже чувствительным к этому пользователям), хотя заявленную частоту ШИМ в 4806 Гц экран в реальности не выдает.

Измеренный предельный уровень яркости без программного повышения при автоподстройке (замер проводится при искусственном свете ламп накаливания) составил 1011 кд/м2. Для того чтобы добиться такого уровня в статике, в настройках нужно активировать специальный параметр «повышенная яркость» – без него предельный уровень не превышает 500-550 кд/м2. Заявлен пик в 6500 кд/м2, но, как мы много раз говорили, это чисто маркетинговая цифра. Более реалистичный динамический уровень — 1400 кд/м2 при ярком внешнем освещении, и как раз он, думается, вполне достижим. Как минимум в условиях солнечной погоды пользоваться смартфоном можно без каких-либо проблем. Также добавим, что дисплей соответствует стандарту HDR10+.

В параметрах дисплея помимо регулировки смены частоты можно менять шрифты (тип и размер), настраивать темную или светлую тему интерфейса (или установить таймер их включения). Можно регулировать яркость (или включить автоматическую ее настройку — работает она здесь относительно корректно; про режим «повышенной яркости» я упоминал выше).

Регулируется и цветопередача дисплея. Есть четыре основные предустановки: «Яркий» (она выставлена по умолчанию), «Естественный», «Кинематографический» и «Великолепный». Имеется и два дополнительных режима цветопередачи, в которых дисплей подстраивается под конкретное выбранное цветовое пространство, sRGB или DCI-P3. Я измерил цветопередачу экрана realme 16 Pro в режимах «Яркий», «Естественный» и в формате «Кинематографический».

В режиме «Яркий» цветовое пространство в точности соответствует охвату DCI-P3. Средняя гамма оттенков серого близка к норме — 2,25 при стабильных кривых. Цветовая температура чуть выше нормы — 6 900-7000 К при эталоне 6 500 К. Среднее отклонение DeltaE по расширенной палитре Color Checker (оттенки серого + широкий набор цветовых оттенков) составляет 3,06 (при норме 3 и эталонном значении 2).

В режиме «Естественный» цветовой охват сужается до пространства sRGB, а цвета теплеют, приближаясь к эталонному уровню. Гамма снижается и уже соответствует норме (2,18), а среднее отклонение DeltaE по расширенной палитре Color Checker соответствует эталонному уровню — 1,66.

В кинематографическом режиме как бы совмещаются яркий и естественный форматы цветопередачи: цветовое пространство расширено до DCI-P3, при этом температура держится на эталонном уровне, гамма тоже не поднимается, а среднее отклонение DeltaE по таблице ColorChecker составляет 2,81. Здесь мы видим хороший баланс между честностью цветопередачи и широким охватом, что встречается нечасто. В целом по качеству настройки к экрану realme 16 Pro придраться нельзя.

В realme 16 Pro используются стереодинамики по «гибридной» схеме, когда в паре с выделенным и расположенным на нижней грани работает разговорный. Звук с него при необходимости выводится на верхнюю грань, для чего там предусмотрена небольшая прорезь. Звук громкий, но не самого высокого качества, динамики рядовые. Мини-джека нет, но есть поддержка ключевых профилей Bluetooth (LDAC, aptX, aptX HD). Bluetooth – версии 5.4.

realme 16 Pro получил аппаратную платформу MediaTek Dimensity 7300-Max 5G – 5G-решение среднего класса, представленное в 2024 году и очень распространенное, но в основном на смартфонах, не выходящих за пределы китайского рынка либо занимающих небольшую нишу (по большей части речь идет о брендах B-класса). Правда, в данном случае платформа разогнана относительно встречаемых прежде версий, вроде Dimensity 7300 Energy, которую мы видели, к примеру, на OPPO Reno 12 Pro.

Впрочем, в чем заключаются ее отличия от иных Dimensity 7300, неизвестно. Архитектура и частота ядер те же. В состав платформы входят четыре производительных ARM Cortex-A78 с частотой до 2,5 ГГц и четыре энергоэффективных ARM Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц с набором инструкций ARMv8.2-A. Техпроцесс – 4 нм (TSMC N4P). Графическая подсистема — Mali-G615 MC2, частота неизвестна. Есть поддержка API Vulkan 1.3, аппаратное ускорение трассировки лучей не поддерживается.

Как бы то ни было, «максимальность» чипсета не особенно проявляется ни в синтетических тестах, ни в реальных задачах. Как и realme 16 Pro+ для своего ценового диапазона, realme 16 Pro тоже кажется в плане производительности слегка переоцененным гаджетом, соответствующим мощью скорее классу чуть ниже, что мы и видим в сравнительных таблицах. В некоторых тестах, вроде комплексного и предельно актуального AnTuTu 11, смартфон вполне конкурентоспособен, в тестах же 3D-графики демонстрирует результаты ниже среднего для своего класса. К примеру, сосед по продуктовой линейке бренда, заточенный в первую очередь под рекорды автономности, без претензий на серьезный геймерский потенциал, realme P4 Power, оказывается даже мощнее. Тем не менее в повседневных задачах проблем не возникает, базовые приложения открываются и работают быстро, в интерфейсе незаметно каких-либо тормозов. В соревновательных играх достижим уровень в 90 кадров в секунду (но не более). На самом деле, уровень производительности realme 16 Pro можно назвать более чем достаточным для смартфона среднего класса, речь идет скорее об отсутствии большого запаса на будущее и недостаточном относительно конкурентов потенциале в работе с «тяжелыми» приложениями.

Результаты синтетических тестов realme 16 Pro

При этом полностью отсутствуют проблемы, связанные с охлаждением и троттлингом, – одновременно и платформа достаточно «прохладна», и отлично отрабатывает система охлаждения AirFlow VC. Смартфон минимально греется под нагрузкой, снижение частот не фиксируется.

Смартфон поставляется в Россию с 8 либо 12 Гбайт оперативной памяти стандарта LPDDR4x (опять же уровень не предельный). Накопитель – стандарта UFS 3.1, емкостью 256 или 512 Гбайт. Карты памяти не поддерживаются. Оперативную память при этом можно расширить – как раз за счет флеша.

⇡#Связь и беспроводные коммуникации

В realme 16 Pro есть 5G-модем, список поддерживаемых диапазонов есть в таблице характеристик (набор неплохой, хотя потенциально для России был бы полезен 79-й диапазон). LTE-модем тоже, конечно же, на месте – все необходимые диапазоны для работы в России есть, здесь никаких ограничений. В смартфоне предусмотрено два слота для карточек стандарта nano-SIM. ESIM, к сожалению, не поддерживается.

Все необходимые беспроводные модули на месте: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax (есть Wi-Fi 6, нет Wi-Fi 6e или Wi-Fi 7), Bluetooth 5.4, NFC, навигационный модуль с GPS (A-GPS), ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo.

Отличие в наборе камер у realme 16 Pro одно, зато кардинальное. Заключается оно в отсутствии одного из модулей, ответственного за оптический зум. Соответственно, возможности съемки заметно сокращаются — при этом все остальные камеры, включая и фронтальную, оставлены без изменений.

В главном модуле установлен сенсор Samsung ISOCELL HP5 разрешением 200 мегапикселей (схема расположения светочувствительных датчиков Tetra²pixel — с группировкой по 16) и габаритами 1/1,56" (отдельные пиксели размером 0,5 мкм). С ним работает оптика с эквивалентным фокусным расстоянием (ЭФР) 23 мм, фазовым автофокусом и оптической стабилизацией. Широкоугольная камера — на базе сенсора OmniVision OV08D: 8 мегапикселей, 1/4,0" (1,12 мкм). Оптика – с ЭФР 15 мм, светосилой ƒ/2,2, без автофокуса и стабилизации.

Несмотря на отсутствие модуля, ответственного за оптический зум, в базе на realme 16 Pro доступно четыре фокусных расстояния: помимо расширенного угла обзора и стандартного угла обзора тут представлено два варианта «гибридного» зума — двукратный и четырехкратный. Такая щедрость обоснована наличием 200-мегапиксельного сенсора, с изображения которого можно делать серьезный кроп.

По поводу съемки на главный модуль можно только повторить то, что мы уже говорили в обзоре realme 16 Pro+. Несмотря на другую платформу и, как следствие, изменившиеся (скорее всего) алгоритмы обработки — как минимум из-за иного сигнального процессора, — уровень здесь примерно тот же, то есть очень высокий. Днем снимки характеризуются высокой детализацией без «перешарпа» и приличной микрорезкостью; динамический диапазон широкий. А вот цветопередача при дневной съемке, на мой вкус, бледновата — тут оба «шестнадцатых» отрабатывают одинаково. При недостаточном освещении изображение довольно высокого уровня, но уже заметно падает детализация, а программное повышение контурной резкости бросается в глаза. Также появляется заметный шум. При этом общий уровень все же можно назвать высоким для мобильного устройства.

Двукратный «гибридный» зум тоже хорош — днем по качеству снимков вообще сложно придраться, детализация на высоком уровне, «перешарп» не бросается в глаза. А вот в условиях недостаточного освещения детализация проседает сильно, контуры становятся жирными, шумы назойливыми. Зато все стабильно с резкостью, несмазанный снимок сделать легко.

На удивление неплох и четырехкратный зум, хотя, как правило, увеличенный кроп от даже 200-мегапиксельной картинки уже визуально «рассыпается». Здесь же снимки, сделанные при хорошем освещении, смотрятся здорово — да, заметна рыхлость, есть определенная нехватка детализации, но лютого «перешарпа» не наблюдается, вдобавок изображение достаточно резкое, нет заметных проблем и с фокусировкой (именно в фото, о видео напишу ниже). Но все меняется ночью — тут уже возможностей постобработки не хватает, фотографии радикально теряют резкость. В теории снимать с четырехкратным зумом можно и при слабом освещении, но на практике большой радости такие снимки не доставят.

Широкоугольный модуль просто средненький. Дневные снимки, сделанные на эту камеру, вполне хороши: да, естественной детализации 8-мегапиксельному сенсору чуть не хватает, отсутствие автофокуса ограничивает область использования камеры только общими планами, кадр сильно искажается по краям. Ночью же качество снимков полностью зависит от того, используете ли вы ночной режим или нет. Без ночного режима изображение неудобоваримое — с сильными засветами, без деталей. С использованием ночного режима реальная детализация подменяется завышенной контурной резкостью, но хотя бы нет явного дисбаланса между светом и тенями, да и на экране смартфона фотографии смотрятся приемлемо.

Также стоит сказать про единую для всех доступных фокусных расстояний цветопередачу, балансировать белый независимо от используемого модуля современные смартфоны постепенно научились. Также стоит сказать про три дополнительных фокусных расстояния за счет минимального (а не четырехкратного, к примеру) кропа для главной камеры: с эквивалентным фокусным расстоянием 23, 28 и 35 мм. По качеству различия между ними минимальны. Для макросъемки камеры realme 16 Pro не приспособлены, такую опцию нельзя даже выбрать в меню. Крупные планы как-то снимать можно, но назвать это макро — уже нельзя.

На главную камеру realme 16 Pro можно снимать как с базовым разрешением 12,5 Мп, так и с повышенным — как задействуя все субпиксели (то есть получая на выходе 200-мегапиксельные изображения), так и объединяя их в группы по четыре и получая фотографии разрешением 50 мегапикселей. Как всегда, скажу, что реального преимущества в детализации эти снимки не дают, а просто занимают больше места в памяти смартфона.

В realme 16 Pro доступен специализированный ночной режим, который работает с четырьмя фокусными расстояниями без исключений. В нем смартфон за какое-то время (как правило, за одну-две секунды) делает некоторое количество снимков с различной экспозицией, объединяя их затем в один и «допиливая» его программно с помощью нейросетей. Режим активируется по умолчанию в базовом режиме съемки, его при желании можно отключить либо, наоборот, активировать принудительно, перейдя во вкладку «Ночь». Работает ночной режим здесь эффективно — особенно он помогает при съемке с расширенным углом обзора, о чем я писал выше.

Примеры съемки на realme 16 Pro с использованием встроенных фильтров и профилей

Примеры съемки на realme 16 Pro с ночными фильтрами

В приложении realme 16 Pro, как и в других старших смартфонах бренда, от количества опций для съемки глаза лезут на лоб. Есть два «профиля» с тонкой, не всегда различимой с первого взгляда настройкой яркости, тона и контраста — выбор между ними обязателен. По умолчанию включен профиль «Яркие цвета», с ним и большая подавляющая часть снимков для обзора. Также есть множество более радикальных фильтров: в их число входят сценарии освещения, меняющие ощущение от света в кадре (два рассчитаны именно на ночную съемку и задействуют вспышку), девять вариантов симуляции пленки (в том числе опять же два с использованием вспышки) и множество различных вариантов тонирования снимка, причем три из них выведены в отдельный подраздел, над ними явно работали более тщательно. Есть и специализированные ночные фильтры — примеры их применения можно увидеть в отдельной галерее выше. И это я еще не обо всем рассказал — к примеру, присутствуют четыре режима для съемки в специфических условиях («Вечеринка», «Сцена», «Силуэт», «Фейерверк»), «звездные» фильтры для ночной съемки… На подробное описание всех возможностей уйдет отдельный материал. Поэтому просто скажем — да, здесь с этим очень богато.

Примеры портретной съемки на realme 16 Pro

Равно как богато и с опциями для съемки портретов — помимо тех же профилей, фильтров и световых эффектов (адаптированных в том числе и под портретную съемку) отмечаем присутствие сразу пяти фокусных расстояний. Помимо стандартного фокусного расстояния, двукратного и четырехкратного зума также выделены полуторный зум (ЭФР 35 мм) и 3,5-кратный зум (81 мм). Причем эти фокусные расстояния продублированы в отдельном подменю с иллюстрациями-примерами, для каких портретов какое стоит применять. Имеется регулируемая по уровню воздействия ретушь и регулируемое же искусственное боке. Количество опций впечатляет, но и качество портретов тоже очень даже высокое — смартфон удачно наводится на резкость, относительно естественно размывает фон, не промахивается с тоном кожи.

Интерфейс приложения камеры realme 16 Pro

Логика интерфейса в приложении камеры вполне привычная для любого пользователя Android-смартфонов, но еще повторюсь — тут невероятное количество разных опций и фильтров, которые не всегда удается правильно распределить по экрану, — какие-то вещи дублируются, какие-то запрятаны в странные места. Добавлю, что помимо фильтров и световых эффектов тут немало и дополнительных режимов съемки, например «Пейзаж с ИИ», про который я более подробно рассказывал в обзоре realme 16 Pro+, режим «Атмосфера» для быстрой условно репортажной съемки на улице с минимальной постобработкой и дополнительными ручными настройками, режим «Сдвиг/Уклон», симулирующий оптику с эффектом tilt-shift, возможность астросъемки и так далее.

Галерея снимков

realme 16 Pro+ снимает видео в разрешении вплоть до 4К с частотой до 30 кадров в секунду на главную камеру и в разрешении Full HD с той же кадровой частотой — на широкоугольную камеру, в этом случае возможно и переключение между ними (в 4K 60p доступна только съемка на главную камеру и с программным зумом). Цифровая стабилизация используется при съемке в любом разрешении, но работает не слишком эффективно. При этом присутствует усиленная стабилизация, которая (это большая редкость) работает при любом доступном разрешении и с любой частотой — она заметно более эффективна, но бывают артефакты (визуальные «подлагивания»). Есть возможность снимать видео с искусственным боке или ретушью в Full HD 30p, то же ограничение по разрешению и частоте касается съемки видео с тонированием. На главную камеру видео снимает смартфон вполне неплохо, с достойной резкостью и динамическим диапазоном, но вот зум лучше не использовать вовсе — ролик мало того, что становится недостаточно детализированным, складывается впечатление, что автофокус просто отказывает при такой съемке, не наводится на резкость. Фактически единственным фокусным расстоянием, при котором качество видео не вызывает серьезных нареканий, становится стандартное, где съемка ведется на главную камеру без кропа, — для широкого угла не хватает базового разрешения, да и качество съемки страдает.

Примеры съемки селфи на realme 16 Pro

Фронтальная камера в realme 16 Pro та же, что и на realme 15 Pro (и на realme 16 Pro+, соответственно). В ней используется сенсор OmniVision OV50D разрешением 50 мегапикселей и габаритами 1/2,88" (0,61 мкм). Оптика – с ЭФР 22 мм, светосилой ƒ/2,4, без автофокуса и стабилизации. Вспышки нет. При съемке доступны три фокусных расстояния, но двукратный зум недоступен при активации портретного режима с искусственным размытием фона. Есть ретушь, тот же набор фильтров и сценариев освещения, что и при съемке на тыльный модуль. Качество – очень высокое, количество опций опять же запредельное. Добавлю, что и видео можно снимать с разрешением 4К и частотой 30 кадров в секунду.

В realme 16 Pro установлен кремний-углеродный аккумулятор емкостью 26,6 Вт⋅ч (7000 мА⋅ч, 3,8 В) — такой же, как и на «плюсе». И учитывая, что здесь стоит менее требовательная к энергоресурсам аппаратная платформа, беспокоиться о зарядке понадобится еще реже — хотя реальной разницы, конечно, не почувствуешь. В любом случае идти к розетке, скорее всего, придется раз в два дня, чаще — только при интенсивном непрерывном пользовании смартфоном.

В нашем тесте с воспроизведением Full HD-видео на максимальной яркости (без активации «повышенной яркости») с включенным Wi-Fi, realme 16 Pro продержался более суток. Превосходный показатель (хотя и не уровня безумного realme P4 Power).

В комплекте с realme 16 Pro поставляется зарядное устройство мощностью 80 Вт. С его помощью наполнить энергией батарею можно примерно за час. Беспроводная зарядка не поддерживается. Есть обратная зарядка по кабелю.

На первый взгляд, у realme 16 Pro не оказывается столь выдающихся качеств, способных компенсировать некоторый недостаток мощи, как у realme 16 Pro+. В частности, отсутствует оптический зум, который, по идее, для смартфона заявленного ценового диапазона должен быть если не обязателен, то крайне желателен. Корпус не столь изящен из-за отсутствия скругленных краев. С видеосъемкой он дружит не слишком хорошо...

...но на этом, в принципе, список компромиссов более-менее кончается, причем отсутствие скругленных краев для многих покупателей станет плюсом и решающим аргументом в пользу именно realme 16 Pro помимо разницы в 10 тысяч рублей — особенно если вам не так критичен оптический зум. В плане съемки на главную и фронтальную камеру, например, realme 16 Pro ни в чем «плюсу» не уступает — в камерах «железо» то же, а разница в аппаратных платформах в данном случае на качество изображения не влияет.

Но хитом, мне думается, при текущей ценовой политике realme, смартфону не стать — в первую очередь из-за той самой компромиссной аппаратной платформы, пришедшей словно бы из другого, более низкого класса. Но это верно лишь в применении к официальным розничным сетям — при текущей цене около 25-30 тысяч рублей на маркетплейсах realme 16 Pro можно смело рекомендовать!

Достоинства:

элегантное оформление корпуса, плоские грани и плоский экран;

влагозащита по стандарту IP68/IP69К;

очень яркий AMOLED-дисплей с теоретической поддержкой частоты 144 Гц и практическим отсутствием эффекта ШИМ;

нет ни троттлинга, ни излишнего нагрева;

высокое качество съемки на главную тыльную камеру;

отличная фронтальная камера;

превосходная автономность и быстрая зарядка;

стереодинамики.

Недостатки: