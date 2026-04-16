Обзор HUAWEI nova 15 Pro: смартфон для тех, кто любит себя

Собственно, про единый и последовательный подход мы говорим в каждом обзоре смартфонов серии HUAWEI nova, вспомним хотя бы последних представителей (nova 13 Pro, nova 14 Pro): мощные селфи-камеры (в прошлых моделях — двойные), тонкие, красивые корпуса, серьезный для среднего класса набор тыльных камер.

HUAWEI nova 15 Pro лишилась двойного фронтального модуля, но, как можно увидеть на фото, все равно щеголяет крупным овальным окошком, в котором красуется пара объективов. Дело в том, что вместо второй камеры селфи-модуль обзавелся датчиком цветового спектра — и он такой первый в мире. Учитывая, что количество фокусных расстояний для селфи (забегу немного вперед) не поменялось, здесь мы отмечаем прогресс. Корпус при этом стал тоньше и легче, тыльные камеры обновились, аппаратная платформа тоже — то есть мы не только не видим смены курса, но и даже можем наблюдать усиление акцентов.

При этом, несмотря на все текущие тенденции (связанные как с макроэкономической ситуацией, так и с глобальным подорожанием оперативной памяти) HUAWEI nova 15 Pro стоит заметно меньше своего предшественника, слегка отстраиваясь таким образом от HUAWEI Pura 80, который, надо думать, здорово подорвал продажи прошлых nova. Здесь же мы видим более четкую ценовую сегментацию — и уже это придает разговору о nova 15 Pro дополнительный импульс.

HUAWEI nova 15 Pro HUAWEI nova 14 Pro realme 16 Pro+ HONOR 400 Pro Samsung Galaxy S25 FE Дисплей 6,84 дюйма, LTPO OLED,

2856 × 1320 точек, 460 ppi; 120 Гц 6,78 дюйма, OLED,

2776 × 1224 точки, 447 ppi; 120 Гц 6,8 дюйма, OLED, 2800 × 1280 точек, 453 ppi; 144 Гц 6,78 дюйма, AMOLED,

2800 × 1280 точек, 460 ppi; 120 Гц 6,7 дюйма, Dynamic AMOLED 2X, 2340 × 1080 точек, 385 ppi; 120 Гц Защитное стекло Kunlun Glass Kunlun Glass Gorilla Glass 7i Нет информации Corning Gorilla Glass Victus+ Процессор [По неофициальной информации] Kirin 9010S: восемь ядер (1 × Taishan-V121, частота 2,5 ГГц, 3 × Taishan Mid, частота 2,05 ГГц, 4 × ARM Cortex-A510, частота 1,5 ГГц) [По неофициальной информации] Kirin 8020: восемь ядер (1 × главное ядро, частота 2,28 ГГц + 3 × средние ядра, частота 2,05 ГГц + 4 × энергоэффективные ядра, частота 1,3 ГГц) Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4: восемь ядер (1 × ARM Cortex-A720, частота 2,8 ГГц + 4 × ARM Cortex-A720, частота 2,4 ГГц + 3 × ARM Cortex-A520, частота 1,8 ГГц) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3: восемь ядер (1 × ARM Cortex-X4, частота 3,3 ГГц, 5 × ARM Cortex-A720, частота от 3,0 до 3,2 ГГц, 2 × ARM Cortex-A5200, частота 2,3 ГГц) Samsung Exynos 2400: 10 ядер (1 × ARM Cortex-X4, частота 3,3 ГГц, 5 × ARM Cortex-A720, частота от 2,9 до 3,1 ГГц, 4 × ARM Cortex-A520, частота 1,8 ГГц) Графический контроллер [По неофициальной информации] Maleoon 910 [По неофициальной информации] Maleoon 920 Adreno 722 Adreno 750 Xclipse 940 Оперативная память 12 Гбайт 12 Гбайт 8/12 Гбайт 12 Гбайт 8 Гбайт Флеш-память 256/512/1024 Гбайт 256/512 Гбайт 128/256/512 Гбайт 256/512 Гбайт 128/256/512 Гбайт Поддержка карт памяти Нет Нет Нет Нет Нет Разъемы USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C SIM-карты Две nano-SIM Две nano-SIM 2 × nano-SIM Две nano-SIM; eSIM Две nano-SIM; eSIM Сотовая связь 2G GSM 850/900/1800/1900 МГц

CDMA 800 GSM 850/900/1800/1900 МГц

CDMA 800 GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц Сотовая связь 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц

CDMA 2000 1x HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц

CDMA 2000 1x WCDMA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц Сотовая связь 4G LTE: диапазоны не уточняются LTE: диапазоны не уточняются LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 71 LTE: диапазоны не уточняются LTE: диапазоны не уточняются Сотовая связь 5G Только для китайской версии Только для китайской версии SA/NSA: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA: диапазоны не уточняются SA/NSA/Sub-6: диапазоны не уточняются Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6/7 802.11a/b/g/n/ac/6/7 802.11a/b/g/n/ac/6 802.11a/b/g/n/ac/6e/7 802.11a/b/g/n/ac/6e Bluetooth 5.2 5.2 5.4 5.4 5.4 NFC Есть Есть Есть Есть Есть Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, QZSS GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS Датчики Освещенности, приближения (виртуальный), акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения (виртуальный), акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, ультразвуковой сенсор приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Сканер отпечатков пальцев Есть, на боковой клавише Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Основная камера Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,8 + 12 Мп, ƒ/2,4 + 13 Мп, ƒ/2,2 (ЭФР от 13 до 69 мм), фазовый автофокус на всех камерах (+ лазерный помощник автофокуса, работающий с главным модулем), оптический стабилизатор на главном и телефотомодулях, двойная светодиодная вспышка; датчик цветового спектра Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,4-4,0 + 12 Мп, ƒ/2,4 + 8 Мп, ƒ/2,2 (ЭФР от 16 до 69 мм), фазовый автофокус на всех камерах, оптический стабилизатор на главном и телефотомодулях, две двойные светодиодные вспышки; датчик цветового спектра Тройной модуль: 200 Мп, ƒ/1,9 + 50 Мп, ƒ/2,8 + 8 Мп, ƒ/2,2 (ЭФР от 15 до 80 мм), фазовый автофокус и оптический стабилизатор в главном и телефотомодулях, четыре светодиодные вспышки Тройной модуль: 200 Мп, ƒ/1,9 + 50 Мп, ƒ/2,4 + 12 Мп, ƒ/2,2 (ЭФР от 16 до 68 мм), автофокус на всех камерах, оптический стабилизатор на главном и телефотомодулях, двойная светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,8 + 10 Мп, ƒ/2,2 + 8 Мп, ƒ/2,4 (ЭФР от 13 до 75 мм), фазовый автофокус на главном и телефотомодуле, оптический стабилизатор на главном и телефотомодулях, одинарная светодиодная вспышка Фронтальная камера 50 Мп, ƒ/2,0, автофокус, без вспышки; датчик цветового спектра Двойной модуль: 50 + 8 Мп, ƒ/2,0 + ƒ/2,2, автофокус, без вспышки 50 Мп, ƒ/2,4, без автофокуса, без вспышки Двойной модуль: 50 Мп, ƒ/2,1 + 2 Мп, ƒ/2,4 (датчик глубины), фиксированный фокус, без вспышки 12 Мп, ƒ/2,2, фазовый автофокус, без вспышки Питание Несъемный аккумулятор: 24,7 Вт·ч (6500 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 100 Вт Несъемный аккумулятор: 20,9 Вт·ч (5500 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 100 Вт Несъемный аккумулятор: 26,6 Вт⋅ч (7000 мА⋅ч, 3,8 В);

зарядка мощностью до 80 Вт Несъемный аккумулятор: 22,8 Вт·ч (6000 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 100 Вт Несъемный аккумулятор: 18,62 Вт·ч (4900 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 45 Вт (нет в комплекте) Размер 163 × 78 × 6,9 мм 164,3 × 75 × 7,8 мм 162,5 × 76,3 × 8,1/8,5 мм 160,8 × 76,1 × 8,1 мм 161,3 × 76,6 × 7,4 мм Масса 202 грамма 207 граммов 198/203 грамма 205 граммов 190 граммов Защита корпуса IP65 IP65 IP68/IP69K IP68/IP69 IP68 Операционная система EMUI 15 EMUI 15 Android 16, оболочка realme UI 7.0 Android 15, оболочка MagicOS 9 Android 16, оболочка One UI Актуальная цена От 45 999 рублей От 30 000 рублей (на маркетплейсах), от 36 990 рублей (официальная розница) От 38 000 рублей (на маркетплейсах), от 48 990 рублей (официальная розница) От 44 990 рублей (неофициальная розница), от 53 990 рублей (официальная розница) От 41 000 рублей (маркетплейсы), от 51 000 рублей (официальная розница)

Смартфоны серии HUAWEI nova почти всегда можно отнести к числу самых красивых на рынке — и nova 15 Pro не отходит от этой традиции.

В этот раз дизайнеры Huawei решили полностью отказаться от скругленных граней, не разделяя в этом плане «обычную» и Pro-версии. Так что хейтеры «водопадов» могут выдохнуть — бастион сдается за бастионом. Я же оценивать такое решение не берусь — отмечу только, что на удобстве пользования смартфоном отсутствие скруглений в данном случае не сказалось. Дело в очень тонком корпусе — 6,9 мм, ни у кого в этом классе из числа смартфонов с крупными дисплеями нет подобных параметров даже близко.

Дисплей при этом стал формально крупнее — 6,84 дюйма против 6,78, а смартфон — шире, но немного ниже. Все это может выглядеть чуть странно, пока не обращаешь внимание на соотношение сторон экрана: 19,5:9 против примерно 20,5:9 ранее. Это никак не сказывается именно на удобстве управления смартфоном — большой палец как не доставал до угла дисплея, так и не достанет ни при каких условиях (если только вы не Виктор Венбаньяма), но картинка воспринимается на менее вытянутом экране более естественно. Гаджет же с плоской спинкой и экраном с меньшей вероятностью соскользнет с неровной поверхности или из руки.

Как я и писал выше, в верхней части дисплея мы видим продолговатый вырез с фронтальной камерой и датчиком цветового спектра (или, как его называют маркетологи Huawei, гиперспектральным сенсором). Не столь удобно, как одиночная камера в отверстии, но и не могу сказать, что это сильно что-то портит, — в любом случае мы часто видим либо «островки» на iPhone, либо виртуальные «островки» с выводом на панель вокруг фронталки дополнительной информации, как у множества конкурентов HUAWEI nova 15 Pro.

Сзади смартфон оформлен лаконично, но с большим вкусом. Спинка сделана из матового стекла, причем в едином стиле исполнены как основная часть задней крышки, так и блок камер, который, несмотря на привычную уже толщину (он выступает над корпусом на 2-3 мм), не смотрится там бельмом, а органично вписан в дизайн. На самом блоке мы видим два кольца — на манер HUAWEI Mate 80 Pro, но здесь эти кольца меньше по диаметру и более уместны. Они тоже что-то символизируют, но в данном случае для понимания дизайнерского хода мысли не обязательно лезть в пресс-релиз. HUAWEI nova 15 Pro и без дополнительных пояснений выглядит элегантно.

Боковые грани выполнены из алюминиевого сплава, лицевая панель прикрыта закаленным стеклом Kunlun Glass. Смартфон сделан из качественных материалов и должен быть довольно прочным. Впрочем, серьезной защиты от пыли и влаги он не получил — только IP65.

Цветовых вариаций четыре: черная, белая, лавандовая и мятная (которая и побывала у нас в руках). Во всех исполнениях, кроме черного, мы видим на задней крышке узор в виде вертикальных полос.

Функциональные элементы обычные: мини-джека нет, динамики стереофонические, но не выделенные; при этом решетки для вывода звука на верхнюю грань нет.

В комплекте со смартфоном поставляется чехол из прозрачного пластика.

Но куда интереснее не комплектный, а опциональный чехол Colour Ink Case от компании-партнера Huawei, Porink Pixel, в который встроен экран на основе цветной электронной бумаги. На него можно выводить любые изображения из памяти смартфона через специальное приложение Porink. Передаются они, кстати, по NFC. Зарядки чехол не требует — электронная бумага почти не тратит энергию на показ изображений.

В любом случае это прекрасный способ добавить своему смартфону индивидуальности — хотя и без подобного чехла HUAWEI nova 15 Pro выглядит отлично.

Правда, есть нюанс: получить этот чехол могут только те, кто оформил предзаказ на HUAWEI nova 15 Pro, — в этом случае данный аксессуар идет в подарок. Но в открытую продажу он не поступит, как-то приобрести его отдельно, если вы решили купить nova 15 Pro потом, не выйдет.

HUAWEI nova 15 Pro работает на базе операционной системы/оболочки EMUI 15 — компания давно уже не обновляла свою программную среду, полтора года мы получаем смартфоны этого бренда с одним и тем же наполнением, разве что косметические изменения прилетают время от времени с обновлениями. Впрочем, последний раз мы о EMUI 15 говорили буквально пару недель назад — в обзоре HUAWEI Mate 80 Pro. C тех пор, естественно, не изменилось вообще ничего.

Интерфейс операционной системы EMUI 15 на экране HUAWEI nova 15 Pro

Напомню, что мы здесь имеем дело с ОС, лишенной Google Mobile Services, – «из коробки» приложения, связанные с экосистемой Google или непосредственно от американского софтверного гиганта, не заработают, но при помощи простеньких костылей (среды Gbox или ей подобных) — да. При этом в EMUI ядро на базе открытого кода Android, так что можно ставить любые приложения, совместимые с гугловской ОС. Магазина приложений Play Market нет, но установить любое приложение можно как через фирменный магазин AppGallery, так и через сторонние магазины (например, RuStore) или же просто распаковав установочный apk-файл.

В целом EMUI – быстрая и отлично выглядящая среда, которая грешит чрезмерным количеством рекомендованного для установки (предустановленного тоже немало, но все же кратно меньше) софта. Навигация по системе устроена вполне понятно, есть неплохие возможности кастомизации интерфейса. Не хватает только более глубокой интеграции нейросетей — в этом Huawei отстает от конкурентов. Из собственных опций — по сути, только функции обработки изображений (удаление объектов, выбор портрета из серии с лучшей мимикой, повышение яркости, выравнивание картинки, повышение четкости текста) и набор второстепенных вещей, вроде интерактивных тем для экрана блокировки с реакцией на жесты, умного поиска и сервиса рекомендации приложений. Проблема с отсутствием Gemini или доступного на глобальном рынке собственного ассистента решается при помощи интеграции яндексовской «Алисы», которая призывается долгим нажатием клавиши питания. Для нее здесь, кстати, доступен Live-режим — раньше для его активации на многих устройствах Huawei нужно было оплатить отдельную подписку.

Нейросетевые возможности смартфона HUAWEI nova 15 Pro

Работает система быстро и без ошибок (по крайней мере, за неделю тестирования ни одной не было). Занимает в памяти она 23,7 Гбайт. Про длительность цикла обновления информации нет.

Сканер отпечатков встроен в клавишу питания — здесь nova идет вслед за серией Mate. По какой причине маленький, пусть и более чувствительный, сенсор пришел на замену чуть менее быстрому, но более стабильному экранному — неизвестно. В принципе, серьезных претензий к дактилоскопическому датчику в клавише нет — помимо быстроты он демонстрирует завидную стабильность, слишком часто перезаписывать отпечатки не придется. Не хватает только тактильного отклика при успешном срабатывании (вибрирует клавиша лишь при неудачном срабатывании). Имеется возможность выполнить идентификацию пользователя при помощи фронтальной камеры — без дополнительного датчика глубины, как на HUAWEI Mate 80 Pro, так что если по скорости проблем нет, то по надежности остаются вопросы. К тому же в темноте этот метод толком не работает.

⇡#Дисплей и звук

В Huawei nova 15 Pro установлен LTPO OLED-дисплей диагональю 6,84 дюйма и разрешением 2856 × 1320 точек. Плотность пикселей — 460 ppi. По четкости картинки к дисплею нет никаких вопросов. Формат, как я уже писал, — 19,5:9.

Панель поддерживает частоту обновления в 120 Гц (частота меняется гибко, это LTPO-панель). Заявленная частота ШИМ-затемнения – 2160 Гц, серьезных проблем с мерцанием экрана не будет даже у самых чувствительных к эффекту ШИМ пользователей. Для тех, кому этого недостаточно, есть режим «снижение мерцания», который убирает эффект ШИМ почти полностью, но меняет баланс белого и снижает яркость.

Измеренный максимальный уровень яркости составляет 745 кд/м2 – дисплей не только изменил формат по сравнению с предшественником, но и стал заметно ярче. Заявленный пик в динамике — 4000 кд/м2, но на практике он практически недостижим. Реально зафиксированный пиковый уровень в солнечную погоду — 1600 кд/м2. Так или иначе, информация без проблем считывается с экрана nova 15 Pro при любом освещении.

В настройках экрана можно включить защиту зрения (режим с максимально теплыми цветами, причем можно настроить его расписание и степень фильтрации синего цвета, тут же находится та самая надстройка для снижения мерцания), выставить «умное» разрешение, когда смартфон сам выбирает, как экран должен работать в определенный момент времени (в основном разрешение выставляется максимальное), масштаб, размер шрифтов. Также можно спрятать за общей темной шторкой отверстие для фронталок, установить темный или светлый режим отображения интерфейса. Есть возможность и поменять цветопередачу – выбрать между двумя профилями («обычные цвета» и «яркие цвета») и выставить необходимую именно вам цветовую температуру. Я измерил цветопередачу именно в двух предустановленных профилях без индивидуальной подстройки температуры.

По умолчанию дисплей HUAWEI nova 15 Pro работает в режиме цветопередачи «обычные цвета». Цветовой охват в этом режиме, как заявлено, должен соответствовать формату текущего изображения. Наши тестовые паттерны — с охватом sRGB, поэтому можем фиксировать, что все работает как заявлено, охват аккурат такой. Гамма в норме (2,18, кривые стабильны), температура почти в точности соответствует эталону (6 500 К), отклонение на 50-100 К. Среднее отклонение DeltaE по палитре Color Checker (оттенки серого + широкий набор цветовых оттенков) составляет 1,01 — превосходный показатель.

В режиме «яркие цвета» цветовой диапазон расширяется вплоть до стандарта DCI-P3, даже с небольшим превышением (но не смещением — фиксируется именно увеличение площади по одной из сторон). Средний уровень гаммы чуть повышен — 2,25, цветовая температура тоже — до уровня 7 000-7 200 К. Среднее отклонение DeltaE по расширенной палитре Color Checker составляет 3,28 при верхней границе нормы в 3,00. Спектр более широкий, но точность уже несколько страдает.

В HUAWEI nova 15 Pro отсутствует аналоговый аудиоразъем, для беспроводной передачи звука используется модуль Bluetooth 5.2 с поддержкой профилей L2HC (что придется ко двору, если у вас наушники HUAWEI) и LDAC. Внешние динамики стереофонические, но, как я уже отмечал выше, используется гибридная схема, причем без решетки вывода звука на верхнюю грань. Есть некоторый дисбаланс в звучании с перекосом в сторону выделенного динамика.

Официально аппаратная платформа HUAWEI nova 15 Pro, как это чаще всего бывает с устройствами бренда, не называется. Но по данным специального софта и информации из интернета можно сделать выводы, что установлена здесь Kirin 9010S, – ее мы встречали ранее на HUAWEI Pura 80, смартфоне чуть более высокого класса.

В Kirin 9010S, скорее всего, используется восемь ядер: одно старшее Taishan V121 с частотой 2,5 ГГц, три Taishan V121 с частотой 2,05 ГГц и четыре ARM Cortex-A510s с частотой 1,5 ГГц. Старшие ядра, судя по всему, многопоточные — в софте, распознающем начинку смартфона, их количество определяется как два и шесть, соответственно. За графику отвечает ускоритель Maleoon 910. По всей вероятности, платформа выполнена по 7-нанометровому техпроцессу SMIC. Основные инструкции поддерживаются, но аппаратной поддержки трассировки лучей нет (тут прорывом для Huawei стала платформа Kirin 9030, которую мы видим на флагманских устройствах бренда), а профиль Vulkan ограничен версией 1.1. Есть встроенный нейропроцессор.

Недоступность самых свежих технологий изготовления транзисторов сказывается очевидным образом — речь не только о самой цифре в описании техпроцесса, но и об элементарной производительности. Всем конкурентам в этом плане HUAWEI nova 15 Pro уступает с заметным отрывом. Более того, нет заметного превосходства и над предшественником, получившим платформу более низкого, казалось бы, уровня, но более свежую. Точнее, преимущество есть, но минимальное — максимум оно доходит до 10% в тесте AnTuTu. Что касается повседневных задач, а не бенчмарков, то система работает гладко, приложения открываются быстро — в базовых приложениях вы не почувствуете разницы. В играх же выше 90 кадров в секунду частота не поднимется, а проекты с серьезной графикой потребуют снижения графических настроек. Не могу сказать, что по мощи HUAWEI nova 15 Pro смотрится прямо проблематично, но отставание все же чувствуется, и заметное, — оно более всего проявится со временем и с появлением все более требовательного софта.

Результаты синтетических тестов HUAWEI nova 15 Pro

Зато нет проблем у платформы с троттлингом – заметного понижения частот мы не выявили. От перегрева смартфон тоже далек – температура повышается под нагрузкой, но не до тех величин, при которых держать гаджет в руке становится трудно.

HUAWEI nova 15 Pro в версии для России оснащается 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5x и накопителем на 256 или 512 Гбайт — вероятнее всего, стандарта UFS 4.0, по скорости записи флеш соответствует скорее ему, хотя по скорости чтения это уровень UFS 3.1 (и там и там — примерно 2 000 Мбайт/с). У нас на тестировании побывала версия 12+512 Гбайт. Слот для карты памяти отсутствует, нет и опции расширения оперативной памяти за счет накопителя.

⇡#Связь и беспроводные коммуникации

В смартфоне есть 5G-модем, но он не работает за пределами Китая — это здорово подрезает крылья устройству на большинстве рынков, но не в России, где 5G-сети пока не запущены. Нам важнее корректная работа LTE, а с этим проблем нет. Список диапазонов не заявлен, но по опыту мы знаем, что у Huawei с этим, как правило, все в порядке. Имеется поддержка VoLTE. А вот eSIM в данном случае отсутствует, увы.

Беспроводные соединения представлены в полном объеме: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax(6)/7, Bluetooth 6.0, NFC, навигационный модуль с поддержкой GPS (A-GPS), ГЛОНАСС, QZSS, BeiDou, NavIC и Galileo. Никаких компромиссов, набор актуальный.

HUAWEI nova 15 Pro получил набор камер, обновленный относительно того, что мы видели на nova 14 Pro. Тут тоже три модуля, отвечающие за три фокусных расстояния, и датчик цветового спектра, но на главной камере как минимум, поменялся объектив (лишившийся переменной диафрагмы), а широкоугольная камера заменена целиком.

Подробности про сенсоры, которые устанавливает на свои смартфонные камеры Huawei, компания давно не сообщает. Достоверно известно только разрешение каждого из модулей и то, что на всех трех сенсорах используется массив цветовых фильтров RYYB, а не RGB, как у большинства конкурентов. Главная камера основана на 50-мегапиксельном сенсоре, в паре с которым работает объектив с эквивалентным фокусным расстоянием (ЭФР) 23 мм и светосилой ƒ/1,8 (автофокус — гибридный, есть оптический стабилизатор). Диафрагма мало того, что утратила подвижность, так еще и светосила заметно упала, здесь можно говорить о формальном снижении уровня. И оно, к слову, вполне объяснимо — в линейке nova 15 версия Pro теперь формально не старшая; появился nova 15 Ultra, на котором как раз используется та самая светлая оптика с изменяемой диафрагмой (и перископическая — для телефотомодуля — в придачу). Но в Россию HUAWEI nova 15 Ultra не поставляется.

Камера, отвечающая за зум, получила сенсор разрешением 12 мегапикселей и объектив с ЭФР 69 мм (то есть обеспечивается трехкратное оптическое приближение относительно главного модуля), светосилой ƒ/2,4. Автофокус — фазовый, есть оптический стабилизатор. Широкоугольная камера получила сенсор разрешением 13 мегапикселей и объектив с ЭФР 13 мм и светосилой ƒ/2,2. Также есть автофокус, а вот стабилизатор отсутствует. Здесь мы видим явный прирост относительно предшественника — и разрешение увеличилось, и угол обзора расширен.

«Родных» опций масштабирования у тыльной камеры Huawei nova 15 Pro три, но смартфон на главном экране съемки предлагает сразу пять фокусных расстояний. К расширенному углу обзора, стандартному углу обзора и ЭФР 69 мм добавляется также двукратный «гибридный» зум за счет кропа с главного, 50-мегапиксельного, модуля, но также и пятикратный зум. Причем простым кропом от картинки телефотомодуля его наличие не объяснишь, ведь зум-камера тут разрешением 12 мегапикселей. Явно используется какой-то сложный метод с объединением изображения с нескольких камер.

Главная камера снимает хорошо. И я даже не помню, когда я последний раз писал о стандартном фокусном расстоянии что-то иное — разве только об откровенно бюджетных моделях или в случае грубых ошибок с настройками. Здесь этого нет — довольно крупный сенсор, приличная оптика, опытные в работе с изображением инженеры Huawei. Днем отмечаем очень высокую детализацию без «перешарпа», хороший (но не выдающийся) динамический диапазон и цветопередачу. Цвета, впрочем, nova 15 Pro передает замечательно вне зависимости от фокусного расстояния или времени суток — это гордость Huawei, и гордость оправданная, датчик цветового спектра есть сегодня во многих смартфонах, но именно здесь будто бы его дом.

Ночью главный модуль справляется приемлемо — точно не провально, но и выдающимся качество съемки в условиях недостаточного освещения я не назову. Оно точно чуть ниже, чем у nova 14 Pro, и это вполне читалось — менее светосильная оптика и отсутствие возможности подчеркнуть элементы освещения «звездочками», чуть прикрыв диафрагму. Фотографии слегка «пластилиновые», без микрорезкости. При этом нет проблем со смазом, а баланс между освещенными участками и затененными выдержан корректно.

Двукратный «гибридный» зум при хорошем освещении проявляет себя тоже здорово — детализация проседает, но незначительно, и явных проблем и с резкостью, и обратных, с «перешарпом», нет. Ночью с деталями уже проблемы, однако самое важное, что почти не бывает смаза, — картинка слегка мыльная, но при этом практически никогда не размытая целиком.

Трехкратному зуму HUAWEI nova 15 Pro тяжело ночью — смаза тоже почти не бывает, но уже очень хорошо заметно вмешательство нейросетей, дорисовывающих объекты, чтобы они не выглядели как смазанные пятна. Также заметно повышение контурной резкости. Но общий уровень для телефотомодуля смартфона очень высокий, получить несмазанный и отлично выглядящий на экране смартфона снимок можно при любом освещении. Днем зум и вовсе шикарен — картинка резкая, пластичная и с приятной глубиной резкости, если брать крупные планы.

При пятикратном зуме, что интересно, изображение на первый взгляд более резкое, чем при зуме двукратном, но это впечатление немного обманчивое. То есть да, резкость присутствует, но она искусственная, смартфон «додумывает» детали, очень жирно подчеркивает контуры и несколько искажает реальность. Причем независимо от времени суток. Ночью при этом случаются нечеткие снимки, а при сильном недостатке освещения получить несмазанную картинку становится невозможным. То есть режим в любом случае рабочий что днем, что ночью, но с ограничениями. Надо отметить и такую деталь, как сложности телефотомодуля (независимо от уровня оптического приближения — что трехкратного, что пятикратного) при съемке на закате против солнца. Автофокус не справляется, получить снимок с корректной наводкой на резкость очень тяжело, у меня уходило по десятку попыток.

Широкоугольная камера отличается (наконец-то) действительно отличным углом обзора — 118°. По краям искажения, безусловно, серьезные, да и общая детализация не выдающаяся, но это вполне обоснованные жертвы возможности получить столь эффектные кадры. Днем, впрочем, к резкости сильно придираться не хочется — она нормальная. Ночью же модулю откровенно не хватает ни габаритов сенсора, ни светосилы — картинка слегка рассыпается, теряет детали и общую резкость. При этом изображение не кажется слишком темным или с искаженными цветами, в этом плане порядок — и очевидный прогресс по сравнению с nova 14 Pro. В целом широкоугольный модуль здесь хочется именно похвалить — в смартфоне среднего класса чаще встречаются подобные камеры более низкого уровня. Добавлю, что в модуле еще и автофокус есть, что позволяет использовать его для съемки крупных планов, а не только общих.

Все камеры по умолчанию снимают с разрешением 12,5 Мп, независимо от формального количества мегапикселей в каждой из них (ни одна из них технически не обладает именно таким разрешением), — вычислительная фотография в полный рост. Но при активации режима Hi-Res при съемке на главный модуль можно получить снимки на 50 мегапикселей. Причем есть два варианта съемки в повышенном разрешении: по умолчанию предлагается снимать с применением ИИ – в этом формате мы получаем снимок с «докрученными» цветами и расширенным динамическим диапазоном на манер снимка на 12 Мп, но на съемку уходит несколько секунд. Если снимать «на лету», отключив ИИ, то делается это быстро, но при этом картинка смотрится заметно бледнее, нежели при съемке с разрешением по умолчанию.

Конечно же, имеется и специализированный ночной режим, который здесь доступен для всех пяти фокусных расстояний, предлагающихся пользователю. Причем он активируется и по умолчанию, переходить в специальную вкладку нет необходимости — разве только при желании получить более выраженный эффект. В режиме «Ночь» берется выдержка по 3-4 секунды, и это хороший способ получить отлично читаемое изображение даже с минимальным освещением. В целом ночной режим работает хорошо: тона выравниваются, детализация повышается, в том числе за счет контурной резкости. Случается и перебор с контурной резкостью, особенно при съемке с зумом или с широким углом обзора, но это уже неизбежные побочки съемки на смартфон.

Примеры съемки на главную камеру с различными фильтрами

В HUAWEI nova 15 Pro нет фирменных «профилей изображения» — это привилегия старших смартфонов серий Mate и Pura, а вот обычные фильтры, по-разному тонирующие картинку, на месте. Примеры их применения – в галерее выше.

От макросъемки на смартфоне HUAWEI по привычке ждешь чего-то особенного, телефотомодули на старших моделях обеспечивают замечательное макро. Здесь же все стандартно — небольшой дистанцией фокусировки обладает только главный модуль, снять на него приятные крупные планы можно, в том числе с задействованием двукратного и трехкратного зума (здесь — программного, это не переключение на телефотомодуль), но это вполне рядовое смартфонное макро, а не выдающийся уровень как у Mate или Pura.

В портретном режиме HUAWEI nova 15 Pro доступны три фокусных расстояния (здесь трехкратный зум уже не программный — смартфон переключается на отдельную камеру), есть стандартные для смартфонов бренда эффекты боке, вроде «сердечек» или закрученного в спираль заднего плана, есть фильтры (причем чуть иные, чем в базовом режиме). Имеется ретушь – без гибких настроек по конкретным параметрам, но с регулируемой степенью воздействия. В этот раз производитель делает особый акцент на съемке портретов, но я в данном случае не заметил значительного прогресса относительно nova 14 Pro. В том числе и потому, что и тот был весьма хорош в портретах, явный рывок относительно его уровня совершить трудно. Размытие осуществляется корректно, без обрубания прически, боке рисуется красиво, резкость на лице модели очень высокая (но обходится без подчеркивания каждого недостатка кожи, чем раньше грешили Google Pixel), с тоном кожи проблем никаких — иного и не следовало ожидать, учитывая общую работу смартфона с цветом на фото.

Приложение камеры привычное: вменяемая навигация, хороший набор функций и уже год как нормальный механизм зуммирования при съемке видео с возможностью быстро выбрать необходимое фокусное расстояние, а не пользоваться ползунком на сенсорном экране. Есть «профессиональный» режим с ручными настройками, режим съемки видеороликов по заданных шаблонам («Видеоклип»), возможность снимать что угодно с искусственным размытием фона («Диафрагма»). Каких-то странных интерфейсных решений я не заметил, все вполне логично.

Примеры съемки на тыльную камеру HUAWEI nova 15 Pro

HUAWEI nova 15 Pro умеет снимать 4K-видео с частотой до 60 кадров в секунду на главную камеру и зум-модуль, с частотой до 30 кадров в секунду, причем независимо от разрешения, – на все камеры с возможностью переключаться между ними во время съемки. Помимо трех «оптических» фокусных расстояний, для видео также предлагаются два варианта масштабирования, которые характеризуются при фотосъемке как «гибридные»; здесь это чистый кроп — качество падает сильно, пользоваться этими опциями надо аккуратно. При съемке же именно на встроенные камеры, особенно на главный модуль, конечно, качество видео довольно высокое, в том числе даже ночью. Есть неплохая цифровая стабилизация, которая доступна при съемке с любой частотой и в любом разрешении. Есть фильтры, ретушь, возможность снимать портретное видео с размытием фона. Можно снимать ускоренное и замедленное (до 960 кадров в секунду в HD-разрешении) видео.

Как мы и проговаривали в начале, важный акцент в HUAWEI nova 15 Pro сделан именно на фронтальной камере. В данном случае она одна, но весьма выдающаяся: сенсор разрешением 50 Мп сопровождается оптикой светосилой ƒ/2,0 с автофокусом, но без вспышки. Также имеется и датчик цветового спектра, помогающий не промахнуться с цветопередачей даже в сложных условиях освещения. Выше есть пара примеров съемки селфи при свете одной настольной лампы ночью с экранной вспышкой — обратите внимание не только на высокую резкость (вмешательство постобработки заметно при подробном разглядывании снимков, но селфи уж точно не предполагают разбора на большом экране), но и на живые цвета. Днем тем более с автопортретами у nova 15 Pro полный порядок. Для съемки доступны сразу три фокусных расстояния, но если активировать именно портретный режим с искусственным размытием фона, то расширенный угол обзора исчезает из числа доступных опций, остается два варианта. Имеется программное размытие заднего плана с различными эффектами и ретушь, причем организованная иначе, чем в случае с портретной съемкой на тыльную камеру. Можно как гибко настраивать улучшение внешнего вида, так и ситуативно выбрать одну из предустановок: «Естественный», «Изысканный» или «Стильный». На фронтальную камеру можно снимать и видео в разрешении 4K с частотой до 60 кадров в секунду — причем в данном случае с тремя фокусными расстояниями.

HUAWEI nova 15 Pro получил батарею емкостью 24,7 Вт·ч (6500 мА·ч, 3,8 В). С автономностью у смартфона полный порядок — весь день он держится без каких-либо проблем даже при серьезной нагрузке. При не самом интенсивном использовании заряжать гаджет можно и раз в два дня.

В нашем традиционном тесте с воспроизведением Full HD-видео на максимальной яркости, с включенным Wi-Fi, HUAWEI nova 15 Pro продержался более суток — преодолен не только гроссмейстерский рубеж, но и норматив мастера спорта по автономной работе сдан.

Для зарядки используется порт USB Type-C (но только USB 2.0), работает фирменная система быстрой зарядки Huawei Super Charge мощностью 100 Вт, которая позволяет наполнить батарею полностью примерно за 50 минут. Беспроводная зарядка не поддерживается.

Появление HUAWEI nova 15 Ultra несколько подрезало крылья nova 15 Pro, проигрывающему новинке в плане тыльных камер. Но при этом и цена на «прошку» снизилась по сравнению с осенью, когда выходил предшественник, nova 14 Pro. Так что можно говорить о более-менее сбалансированном предложении.

Как обычно у HUAWEI, обязательна поправка на более низкий, нежели у конкурентов, уровень производительности и некоторые издержки, связанные с отсутствием Google Mobile Services, но дальше мы можем говорить только о достоинствах.

Это действительно смартфон для тех, кто себя любит: с тонким и относительно удобным корпусом (насколько вообще может быть удобным гаджет с экраном диагональю почти семь дюймов), с очень все же неплохими тыльными камерами (ослабевший после nova 14 Pro главный модуль компенсируется значительно улучшенным широкоугольным), превосходной фронталкой, очень емкой батареей и прекрасно настроенным экраном. Это очень симпатичный и приятный в обращении гаджет, способный дарить свежие эмоции — что на сегодняшнем рынке смартфонов, напоминающем фабрику клонов, очень ценно.

Достоинства:

дизайн свежий, минималистичный и достаточно оригинальный;

качественные материалы (закаленное стекло, алюминиевый сплав);

корпус тонкий и относительно удобный;

прекрасно настроенный LTPO OLED-экран с частотой 120 Гц;

хорошее качество съемки на тыльную камеру, в том числе с зумом;

смартфон уверенно себя проявляет при съемке портретов;

превосходная фронтальная камера с тремя фокусными расстояниями;

хорошее качество съемки видео (в том числе и в 4K 60p);

отличная автономность и очень быстрая зарядка;

интеграция ИИ-сервисов «Яндекса»;

уникальный чехол с возможностью вывода изображения на крышку.

Недостатки: