Cooler Master выпустила СЖО B360 TV ARGB с 6-дюймовым поворотным экраном

Компания Cooler Master выпустила систему жидкостного охлаждения B360 TV ARGB, оснащённую большим 6-дюймовым поворачивающимся экраном на помпе. Продукт доступен на торговой площадке JD в Китае по цене 699 юаней (около $103).

Шестидюймовый ЖК-экран, установленный на помпе СЖО, поддерживает разрешение 960 × 480 пикселей и обладает яркостью 300 кд/м2. Дисплей имеет поворачивающуюся на 360 градусов базу. Настройки отображения предлагается выполнять через фирменную утилиту Cooler Master MasterCTRL

Для помпы СЖО заявлена скорость работы 3200 об/мин. В состав системы охлаждения также входят радиатор типоразмера 360 мм толщиной 27,2 мм и три гидродинамических вентилятора Mobius ARGB размером 120 мм.

Вентиляторы работают в диапазоне скоростей от 0 до 2400 об/мин, создают воздушный поток до 75,2 CFM и статическое давление до 3,63 мм вод. ст. По заявлению производителя, уровень их шума не превышает 30 дБА.

В ассортименте производителя также имеется модель СЖО B360 LCD. Она оснащена более компактным 3,95-дюймовым поворачивающимся дисплеем. Её текущая стоимость на рынке Китая составляет 599 юаней (около $74).