Logitech представила эргономичный комплект мыши и клавиатуры Signature Comfort Plus

Logitech представила предназначенные для офисных сотрудников клавиатуру и мышь Signature Comfort Plus — устройства адресованы тем, кто работает целый день, и призваны облегчить нагрузку на руки. Мышь даже оснащена съёмной подушечкой под руку.

Боковые стороны мыши Logitech Signature Comfort Plus M850 L прорезинены, а почти бесшумные кнопки изготовлены из кажущегося несколько хрупким пластика — переработанных материалов здесь от 49 % до 77 %, утверждает производитель. Подключение осуществляется по Bluetooth; поддерживаются Windows, macOS, iPadOS, ChromeOS, Linux и Android версии от 12.0; бизнес-версия мыши комплектуется USB-приёмником Logi Bolt, который не поддерживается на Android и iPadOS. Дополнительные кнопки настраиваются через приложение Logitech Options+.

Масса мыши Logitech Signature Comfort Plus M850 L с батарейкой AA (её должно хватить на два года) составляет 107,9 г; габариты равны 121,8 × 74,3 × 44,2 мм. Значительный недостаток мыши — её асимметричная конструкция, то есть подойдёт она только для правши. Подушечка для запястья снимается непросто, но производитель пообещал обеспечить покупателей инструкциями и запасными частями.

Мышь продаётся отдельно или в комплекте с клавиатурой Logitech Signature Comfort Plus MK880. Она тоже может похвастаться подставкой под руки, а дополнительные функциональные кнопки тоже настраиваются при помощи приложения Logitech Options+. В качестве источника питания используется пара батареек AAA, которых, как обещает производитель, хватит на три года. Есть также регулируемый угол наклона, который фиксируется на позициях 0°, 4° или 8°.

Мышь Logitech Signature Comfort Plus M850 L без амортизирующей подушечки оценена в $39,99, с подушечкой она обойдётся в $49,99, а за комплект с клавиатурой придётся отдать $99,99. Бизнес-версия мыши имеет ценник $59,99, а комплект — $109,99.