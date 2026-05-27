«Это не было запланировано»: Motorola признала скрытую подмену ссылок Amazon на своих смартфонах

Ранее стало известно, что смартфоны Motorola стали перехватывать запуск приложения Amazon с целью внедрения сторонних партнёрских ссылок. Теперь же в компании сообщили, что такое поведение смартфонов было «непреднамеренным» и в дальнейшем подобного происходить не будет.

Razr 70. Источник изображений: Motorola

Согласно имеющимся данным, упомянутая проблема возникла после недавнего обновления системного приложения Motorola Smart Feed. При попытке запуска приложения Amazon из общего списка на экране смартфона кратковременно отображалось окно браузера Chrome, после чего происходило перенаправление на сторонний URL с последующим открытием Amazon с добавленным партнёрским тегом. При запуске приложения Amazon с главного экрана ничего подобного не происходило.

«Motorola и Device Native совместно разработали функцию поиска и рекомендаций приложений для Moto App Launcher. Она должна помочь пользователям быстро находить и запускать приложения, уже установленные на их смартфонах.

Недавно Motorola оперативно устранила обнаруженную проблему, из-за которой некоторые пользователи в США при запуске приложения Amazon перенаправлялись с помощью веб-ссылки для отслеживания действий перед открытием самого приложения. Такое поведение не было запланированным и приводило к нестабильной работе пользовательского интерфейса. После обнаружения проблемы мы оперативно скорректировали настройки перенаправления. Теперь все установленные приложения должны запускаться напрямую, как и предполагалось изначально.

Motorola серьёзно относится к обеспечению качественного пользовательского опыта, конфиденциальности и целостности платформы и продолжит внимательно следить за работой системы, чтобы гарантировать корректность поведения устройств. Мы стремимся к ответственному раскрытию информации и прозрачному, совместному взаимодействию с исследователями для быстрого выявления и устранения проблем», — говорится в заявлении Motorola.

Таким образом, Motorola признала факт партнёрства с Device Native, результаты которого, по всей видимости, и стали причиной возникновения упомянутой проблемы. По данным источника, компания действительно исправила баг, и в настоящее время перенаправление с помощью веб-ссылки при запуске приложения Amazon уже не происходит.

Теги: motorola, программное обеспечение, баг
