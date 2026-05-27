Американский стартап в 1000 раз ускорил протипирование печатных плат — жидкий металл меняет разводку печатных плат почти мгновенно

«Ещё не успел остыть ваш кофе, а новая разводка печатной платы уже к вашим услугам — тестируйте»,уверяет только что вышедший из скрытого режима американский стартап Itera. Это известная инженерам проблема — каждую новую версию разрабатываемой печатной платы приходится заказывать заново и долго ждать. Было бы заманчиво вносить изменения в физическую разводку прототипов плат со скоростью работы CAD-программ. Itera обещает сделать это реальностью.

Источник изображения: Itera

Идея молодой компании заключается в том, чтобы заменить постоянные медные дорожки на плате произвольно перестраиваемыми проводящими каналами из жидкого металлического сплава. Технология построена на эффекте электросмачивания: электрические поля управляют размещением жидкого металла на стеклянной подложке, заставляя его формировать нужные соединения между реальными электронными компонентами. Иными словами, плата содержит все необходимые элементы — от резисторов и конденсаторов до транзисторов и микросхем, — но все они расположены на стекле и не связаны друг с другом. Топология может задаваться произвольно и меняться за считанные минуты сколько угодно раз.

В пресс-релизе компании говорится, что типичный цикл изготовления каждого нового прототипа занимает от двух до шести недель. Простой разработчиков и расходы на изготовление каждого нового прототипа обходятся компаниям в круглую сумму. С платой с разводкой из жидкого металла всё это уходит в прошлое. Теперь получить и испытать каждый новый вариант платы можно буквально со скоростью внесения изменений в CAD-файлы.

Важно подчеркнуть, что Itera делает ставку не только на скорость, но и на качество отладки. В отличие от программной симуляции, такая плата работает с реальными компонентами и их реальными электрическими характеристиками: паразитными эффектами, шумами, задержками, особенностями питания и прочим. Кроме того, компания заявляет о возможности снимать показания с любого узла цепи, а не только в заранее определённых тестовых точках, что может быть особенно ценно при отладке сложных многослойных плат.

Интересно, что компания не собирается продавать придуманные ею платформы прототипирования плат с разводкой из жидкого металла. Вместо этого она намерена предоставлять услуги по прототипированию. Реконфигурируемые платы будут располагаться в защищённых центрах в США, а клиенты со всего мира смогут покупать услуги быстрого создания прототипов удалённо. Очевидно, это сузит круг желающих получить доступ к такого рода прототипированию, но организаторов стартапа это не смущает. Представленная ими технология защищена международными патентами, и конкуренции они не опасаются.

На момент выхода из скрытого режима стартап привлёк $12 млн «посевного» финансирования от Upfront Ventures, Costanoa Ventures и Colle Capital. По признанию Itera, первые платформы для прототипирования уже зарезервированы «глобальным автопроизводителем из топ-5» и оборонными компаниями. Также технологию оценивают крупный гиперскейлер и несколько производителей чипов. Впрочем, пока эта технология — кот в мешке. Есть заявка и ряд принципов, что не позволяет говорить об актуальной практической ценности продукта.

