YouTube научился собирать персональную ленту видео по описанию

Видеохостинг YouTube запустил новую функцию, которая позволит генерировать персональные ленты с видео при помощи искусственного интеллекта, сообщает Android Authority. Для создания подборки пользователям достаточно ввести текстовый запрос с описанием желаемого контента.

Источник изображения: Eyestetix/Unsplash

Для использования инструмента разработчики установили на главной странице специальную кнопку «Your custom feed », при нажатии на которую открывается текстовое поле для ввода промпта. Как указывает Google на странице помощи, пользователи могут написать собственный запрос, например, с просьбой показать контент определённый тематики, или выбрать один из предложенных системой вариантов. Сгенерированную ленту можно закрепить в верхней части интерфейса, а при необходимости легко отредактировать для создания новой подборки.

Как отмечает Android Authority, запуск пользовательских лент является полноценным релизом, а не экспериментом. На начальном этапе функция постепенно будет развёрнута для авторизованных пользователей в США на мобильных и десктопных устройствах. Для корректной работы новой функции в настройках аккаунта обязательно должно быть включено сохранение истории поиска и просмотров. Интерфейс на данном этапе поддерживает только английский язык.

При этом, если алгоритм некорректно обработает запрос, можно отправить разработчикам отзыв через специальное меню с тремя точками на ярлыке ленты. Для этого достаточно выбрать пункт «Something wrong?», чтобы напрямую уведомить платформу о неточностях в работе нового инструмента.

youtube, видеохостинг
