Джаред Лето предложил поклонникам сканировать глаза при покупке билетов на концерты

Группа Thirty Seconds To Mars решила бороться с ботами, которые скупают и перепродают билеты на концерты, и предложила поклонникам новый способ противодействия спекулянтам — сканировать глаза, чтобы подтвердить, что они — люди.

Коллектив Джареда Лето (Jared Leto) заручился поддержкой системы Concert Kit от проекта World — часть билетов на концерты в рамках европейского турне 2027 года будет продаваться только людям. Технологию разработал стартап Сэма Альтмана (Sam Altman) Tools for Humanity, создавший World ID — зашифрованный цифровой паспорт, генерируемый при сканировании лица и радужной оболочки глаза.

Система будет использоваться для покупки билетов на концерты Thirty Seconds To Mars в Мюнхене, Берлине, Ганновере, Лондоне и Манчестере. Чтобы приобрести билеты из резервного фонда, поклонникам потребуется пройти верификацию, то есть посетить место, где установлено физическое устройство Orb, и доказать, что они реальные люди. В подарок эти поклонники получат по одному бесплатному дополнительному билету и купоны на мерч.

Проект World сообщил, что его система Concert Kit недавно заблокировала более 100 000 тыс. запросов на бесплатные билеты на мероприятие Humans Only Concert в Сан-Франциско, а около 1000 верифицированных людей получили билеты для себя и спутников.

«Поклонники ждут этих моментов годами, а боты опережают их слишком часто. Мы решили сотрудничать с World и создать нечто, что поможет защитить поклонников и даст людям справедливый шанс стать частью этого», — прокомментировал инициативу музыкант и актёр.

Теги: джаред лето, глаз, концерт, сканер сетчатки глаза, биометрия
«Базис» представляет Basis Workplace 3.3 с собственным протоколом доставки Basis Connect и интеграцией с Basis SDN 48 мин.
