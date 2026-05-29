Игровой смартфон Infinix GT 50 Pro — для киберспортсменов и просто любителей игр

Игровой смартфон Infinix GT 50 Pro сочетает флагманскую производительность, инновационную систему охлаждения HydroFlow и дисплей с частотой обновления 144 Гц, обеспечивая качественный и стабильный геймплей даже при высоких нагрузках.

Жидкостное охлаждение обеспечивает 100-процентное покрытие основных источников тепла и позволяет эффективно бороться с троттлингом. В дополнение к встроенной системе в комплект GT 50 Pro входит внешний магнитный кулер Infinix GT Magcharge Cooler 2.0 мощностью 12 Вт. При использовании со смартфоном это многофункциональное устройство может также работать как беспроводная обходная зарядка мощностью до 15 Вт. Направляя питание напрямую на процессор, а не на аккумулятор, оно значительно продлевает срок службы батареи и одновременно снижает температуру устройства в режиме максимальной производительности.

Для более точного управления в играх смартфон получил сенсорные триггеры с поддержкой двойного нажатия и датчиками давления. Они повышают комфорт использования GT 50 Pro в шутерах и позволяют уверенно одерживать верх над оппонентами за счет улучшенной эргономики управления. Благодаря двухуровневой системе распознавания нажатий, поддерживающей как лёгкие и сильные касания, так и скользящие жесты, пользователи могут быстро выполнять сложные игровые команды.

В триггерах предусмотрено до 4 настраиваемых зон срабатывания и 10 уровней чувствительности.

За высокую производительность GT 50 Pro отвечает процессор MediaTek Dimensity 8400 Ultimate. Чипсет работает на частоте до 3,25 ГГц и демонстрирует результат свыше 2,2 млн баллов в AnTuTu, обеспечивая стабильную работу даже в требовательных игровых сценариях и при многозадачности. Пользователям доступны версии с быстрой встроенной памятью UFS 4.1 на 256 или 512 Гбайт, при этом обе конфигурации оснащены 12 Гбайт оперативной памяти типа LPDDR5X.

Смартфон поддерживает нативные 144 FPS в популярных киберспортивных играх, включая Call of Duty: Mobile, Mobile Legends: Bang Bang и Standoff 2. Высокая частота кадров обеспечивает более плавную картинку, быстрый отклик и повышенную точность управления во время динамичных игровых сессий.

Автономность новинке обеспечивает аккумулятор на 6500 мА·ч рассчитанный на продолжительные игровые сессии и активное ежедневное использование, что дает ему до 9 часов экранного времени. GT 50 Pro поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт, беспроводную зарядку на 30 Вт и обратную зарядку до 10 Вт.

Игровая серия GT от Infinix является признанным киберспортивным решением, поэтому различные модели регулярно выступают в качестве официальных смартфонов международных турниров по PUBGM. GT 50 Pro не стал исключением и активно представлен на текущем чемпионате PMGO.

При этом на новинку стоит обратить внимание не только профессиональным кибератлетам, но и простым пользователям, которые хотят получать максимум удовольствия от мобильных игр и всегда иметь осязаемое преимущество над своими оппонентами.

Цена Infinix GT 50 Pro составляет 43 999 руб.

