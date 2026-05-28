И для работы, и для игр: AOC выпустила монитор, способный почти вчетверо разгонять частоту обновления

Компания AOC выпустила в Китае необычный монитор U27V6RL/WW. Новинка с диагональю экрана 27 дюймов поддерживает два режима работы, которые отличаются частотой и разрешением.

Монитор может работать в разрешении 3840 × 2160 пикселей при частоте обновления 80 Гц при подключении через DisplayPort или USB Type-C, либо 60 Гц при подключении через HDMI. А вот при разрешении 1920 × 1080 пикселей можно получить 310 Гц через DisplayPort и USB Type-C или 240 Гц через HDMI.

В Китае монитор продаётся под названием AOC Fangxiaobai V6. Его стоимость составляет около $265, что делает его одним из самых доступных 27-дюймовых игровых 4K-мониторов. Однако разделение режимов работы у него очень необычно для подобных моделей.

Для монитора заявлены сертификация VESA DisplayHDR 400 и яркость 400 кд/м2. В новинке используется Fast IPS-матрица со временем отклика 0,5 мс MPRT (2 мс GtG), типичной контрастностью 1200:1, поддержкой 10,7 млрд цветов и оттенков, 100-процентным охватом цветового пространства sRGB, 96-процентным охватом DCI-P3 и 94-процентным — Adobe RGB. Также заявлена заводская калибровка цветопередачи с точностью Delta E < 2.

Набор внешних разъёмов монитора включает HDMI 2.1 TMDS, DisplayPort 1.4 и USB Type-C с режимом DisplayPort и зарядкой мощностью до 90 Вт. Также есть USB-концентратор с двумя портами USB 3.2 Gen1. Монитор поставляется с эргономичной подставкой с возможностью регулировки высоты экрана над столом, углов поворота и наклона. Кроме того, предусмотрено крепление VESA 100 × 100 для сторонних кронштейнов.

На данный момент неизвестно, планирует ли AOC выпускать монитор U27V6RL/WW за пределами Китая.

Теги: aoc, fast ips, игровой монитор
