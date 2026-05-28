Fosi Audio выпустила звуковую карту для шутеров — она помогает услышать, где ходят противники

Fosi Audio представила первую в своей линейке звуковую карту Fosi Audio, предназначенную специально для киберспорта — она сочетает технологию StepSense, высококачественные схемы и интуитивно понятное управление. Это помогает геймерам лучше воспринимать звук, быстрее реагировать и чётче слышать друг друга во время игры. Компания также анонсировала настольный усилитель K7 для наушников.

Звуковая карта Fosi Audio C3 разрабатывалась специально для любителей шутеров от первого лица; технология StepSense в реальном времени анализирует внутриигровой звук и интеллектуально усиливает критически важные частоты, отвечающие за передачу шагов — их становится лучше слышно сквозь взрывы, стрельбу и прочие звуки среды. Эта технология разрабатывалась на основе анализа игрового процесса соревновательных игр, таких как Counter-Strike 2 и PUBG: Battlegrounds, что позволяет системе выделять и усиливать едва уловимые звуки движения противников, такие как шаги, шелест травы, прыжки и детали окружающей среды. Задержка обработки данных составляет всего 40 мс.

Предусмотрена также аппаратная обработка объёмного звука 7.1 — это не виртуальное пространственное звучание в программной реализации, а полноценная многоканальная картина плюс алгоритмы моделирования человеческого слуха. В наличии также функции шумоподавления для голосового чата, независимые регуляторы громкости микрофона, мониторинг собственного голоса в реальном времени и отключение микрофона в одно касание; предлагаются также готовые настройки звука для игр и настраиваемые профили эквалайзера. В наличии порт USB Type-C, оптический, коаксиальный и линейный разъёмы, а также 3,5-мм разъём для наушников; поддерживается работа на ПК, Sony PlayStation 5, Nintendo Switch, можно подключать игровые гарнитуры и активные колонки.

Анонсирована также настольная установка Fosi Audio K7, выступающая в качестве игрового ЦАП и усилителя для наушников — центральный аудиоцентр обеспечивает высокое качество звука, большую гибкость и мощный звук в наушниках в широком диапазоне сценариев. Предусмотрена совместимость с Sony PlayStation 5 и Nintendo Switch по принципу Plug-and-Play, есть микрофонный вход с системой шумоподавления и встроенный ЖК-дисплей для вывода настроек в реальном времени.