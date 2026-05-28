YouTube начал ограничивать доступ к видео и трансляциям для пользователей с VPN

YouTube начал ограничивать доступ к некоторому контенту пользователям с VPN. Ограниченные материалы могут не показываться вообще или запускаться, но с просьбой отключить дополнительные средства доступа. Мера может быть связана с региональными лицензионными ограничениями на контент. Проблема непосредственно коснулась россиян.

Ограничения доступа для пользователей с VPN чаще всего проявляются на YouTube при попытке просмотреть спортивные трансляции и телевизионные премьеры с механизмами контроля над эксклюзивным показом. Так платформа пытается бороться с показом в регионах, для которых права на трансляцию не закупались. Предупреждения с требованием отключить VPN или прокси, чтобы «YouTube мог предлагать наиболее подходящий контент» могут демонстрироваться при попытке открыть трансляции «Формулы-1», Олимпийских игр и некоторые телевизионные премьеры.

В 2024 году платформа уже боролась со зрителями, которые подключали VPN, чтобы меньше платить за подписку Premium: в США она обходится $14 в месяц, а в Аргентине — всего $1. Платформа традиционно мягко относилась к обходу пользователями региональных ограничений, указывают опрошенные «Коммерсантом» эксперты, но рынок стриминга и цифровых трансляций стал слишком дорогим, а права продаются по регионам. В спортивном сегменте требования к географии зрителей, защите сигнала и соблюдению ограничений по территории обычно строже, чем в других типах контента. Подключая VPN, зритель фактически открывает доступ к контенту, права на который для его страны не приобретались, либо принадлежат другому дистрибьютору. Блокируя таких пользователей, YouTube снимает с себя риск судебных претензий и сохраняет привлекательность для партнёров.

Платформа учитывает IP-адрес пользователя, страну аккаунта, платёжные данные, историю местоположений и признаки активного VPN. Для зрителей из России это означает, что ограничения доступа через VPN будут проявляться всё чаще.