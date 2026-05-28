Представлено умное кольцо Oura Ring 5 за $399 — оно на 40 % компактнее и умеет следить за артериальным давлением

Компания Oura анонсировала умное кольцо нового поколения Ring 5, сфокусированное на проактивном контроле здоровья. Новинка стала на 40 % компактнее и обзавелась мониторингом тенденций артериального давления, отслеживанием активности владельца в реальном времени и другими расширенными функциями здоровья. Кольцо получило обновлённую архитектуру датчиков с более мощными светодиодами и улучшенным качеством сигнала, что должно повысить точность измерений.

Новый инструмент Health Radar отслеживает долгосрочные биометрические показатели, включая данные об артериальном давлении. Функция Blood Pressure Signals анализирует ночные сердечно-сосудистые паттерны и помогает выявлять потенциальные признаки повышения артериального давления с течением времени. Эта функция призвана дополнять, а не заменять традиционные тонометры, показания которых пользователи могут вручную регистрировать в приложении Oura.

Health Radar также добавляет долгосрочные данные о ночном дыхании, помогая пользователям выявлять закономерности, потенциально влияющие на качество сна или общее состояние здоровья. Обновление связано с новым партнёрством Oura с ResMed, которое предоставило пользователям доступ к информации о здоровье сна, оценкам и рекомендациям по лечению прямо в приложении.

Новый инструмент Health Records позволяет импортировать в приложение Oura клинические данные, такие как сведения о принимаемых лекарствах, результаты анализов, аллергии и диагностированные заболевания. Добавленные функции отслеживания GLP-1 обеспечивают долгосрочный обзор графиков приёма лекарств, побочных эффектов, изменений веса и биометрических тенденций в одном месте.

Oura также сотрудничает с Counsel Health, чтобы внедрить в приложение медицинские рекомендации с использованием ИИ, включая возможность задавать вопросы о здоровье и связываться с лицензированными медицинскими работниками. Компания сообщила о внедрении более детальных настроек конфиденциальности. В частности, пользователи смогут удалять данные за определённые периоды времени, сохраняя при этом остальную историю здоровья в неизменном виде.

Теперь владельцы кольца Oura Ring 5 могут начинать тренировки прямо из приложения и отслеживать темп, расстояние и частоту сердечных сокращений в режиме реального времени с поддержкой сторонних пульсометров. Oura представила новый портативный зарядный чехол для Ring 5, который обеспечивает суммарную автономность кольца вплоть до одного месяца. Аксессуар поддерживает беспроводную зарядку и будет продаваться отдельно. Обновлённая функция поиска потерянных устройств Oura теперь поможет найти не только кольцо, но и зарядный чехол.

Цена Oura Ring 5 начинается от $399 за серебристый и чёрный варианты отделки, а премиальные варианты, включая Stealth, Brushed Silver, обновлённую золотую отделку и новый вариант Deep Rose, стоят $499. Кольцо доступно в размерах от 6 до 13. Дополнительный зарядный чехол стоит $99.

Предзаказы уже открыты, первые клиенты получат свои устройства уже 4 июня.