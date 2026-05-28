Сегодня 28 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости носимая электроника Представлено умное кольцо Oura Ring 5 за...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Представлено умное кольцо Oura Ring 5 за $399 — оно на 40 % компактнее и умеет следить за артериальным давлением

Компания Oura анонсировала умное кольцо нового поколения Ring 5, сфокусированное на проактивном контроле здоровья. Новинка стала на 40 % компактнее и обзавелась мониторингом тенденций артериального давления, отслеживанием активности владельца в реальном времени и другими расширенными функциями здоровья. Кольцо получило обновлённую архитектуру датчиков с более мощными светодиодами и улучшенным качеством сигнала, что должно повысить точность измерений.

Источник изображений: Oura

Источник изображений: Oura

Новый инструмент Health Radar отслеживает долгосрочные биометрические показатели, включая данные об артериальном давлении. Функция Blood Pressure Signals анализирует ночные сердечно-сосудистые паттерны и помогает выявлять потенциальные признаки повышения артериального давления с течением времени. Эта функция призвана дополнять, а не заменять традиционные тонометры, показания которых пользователи могут вручную регистрировать в приложении Oura.

Health Radar также добавляет долгосрочные данные о ночном дыхании, помогая пользователям выявлять закономерности, потенциально влияющие на качество сна или общее состояние здоровья. Обновление связано с новым партнёрством Oura с ResMed, которое предоставило пользователям доступ к информации о здоровье сна, оценкам и рекомендациям по лечению прямо в приложении.

Новый инструмент Health Records позволяет импортировать в приложение Oura клинические данные, такие как сведения о принимаемых лекарствах, результаты анализов, аллергии и диагностированные заболевания. Добавленные функции отслеживания GLP-1 обеспечивают долгосрочный обзор графиков приёма лекарств, побочных эффектов, изменений веса и биометрических тенденций в одном месте.

Oura также сотрудничает с Counsel Health, чтобы внедрить в приложение медицинские рекомендации с использованием ИИ, включая возможность задавать вопросы о здоровье и связываться с лицензированными медицинскими работниками. Компания сообщила о внедрении более детальных настроек конфиденциальности. В частности, пользователи смогут удалять данные за определённые периоды времени, сохраняя при этом остальную историю здоровья в неизменном виде.

Теперь владельцы кольца Oura Ring 5 могут начинать тренировки прямо из приложения и отслеживать темп, расстояние и частоту сердечных сокращений в режиме реального времени с поддержкой сторонних пульсометров. Oura представила новый портативный зарядный чехол для Ring 5, который обеспечивает суммарную автономность кольца вплоть до одного месяца. Аксессуар поддерживает беспроводную зарядку и будет продаваться отдельно. Обновлённая функция поиска потерянных устройств Oura теперь поможет найти не только кольцо, но и зарядный чехол.

Цена Oura Ring 5 начинается от $399 за серебристый и чёрный варианты отделки, а премиальные варианты, включая Stealth, Brushed Silver, обновлённую золотую отделку и новый вариант Deep Rose, стоят $499. Кольцо доступно в размерах от 6 до 13. Дополнительный зарядный чехол стоит $99.

Предзаказы уже открыты, первые клиенты получат свои устройства уже 4 июня.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Особенности и цена умного кольца Oura Ring 5 раскрыты в преддверии анонса
Производитель смарт-колец Oura Ring подал в суд на Samsung, Amazfit и других за кражу разработок
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch
Представлены быстрые и эффективные умные очки RayNeo V4 с камерой и чипом Qualcomm за $325
Больше 200 дюймов на носу: RayNeo представила AR-очки GT и GT Max с поддержкой Dolby Vision
Стартовали российские продажи смарт-часов Huawei Watch Fit 5 и приём предзаказов на Watch Fit 5 Pro
Теги: oura ring 5, артериальное давление, мониторинг сна, контроль здоровья
oura ring 5, артериальное давление, мониторинг сна, контроль здоровья
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
YouTube начал ограничивать доступ к видео и трансляциям для пользователей с VPN
Роскомнадзор усилил блокировку Telegram, взявшись за MTProto-прокси
Набирающий популярность среди россиян корейский мессенджер KakaoTalk решил зарегистрировать бренд в России
В Калифорнии впервые начали закачивать углекислый газ под землю для «вечного» хранения
Один из крупных производителей серверов для Nvidia заявил, что дефицитом памяти проблемы отрасли не ограничатся
Activision наконец анонсировала Call of Duty: Modern Warfare 4 — первый трейлер, дата выхода и релиз на Switch 2 15 мин.
Кооператив, гильдия воров и многое другое: разработчики Heroes of Might & Magic: Olden Era раскрыли план улучшения игры в раннем доступе 2 ч.
Собственный мир дикой природы: разработчики Elite: Dangerous анонсировали амбициозный симулятор зоопарков Planet Zoo 2 3 ч.
Хакеры теперь требуют с российских компаний по 50 млн рублей за данные и молчание — а потом охотно торгуются 4 ч.
«Это просто нечто»: геймплейный трейлер метроидвании Silent Planet: Elegy of a Dying World заворожил фанатов Castlevania: Symphony of the Night 6 ч.
Инженера Google арестовали после того, как он заработал $1,2 млн на ставках в Polymarket 7 ч.
«Яндекс» представил Alice AI LLM Flash — быструю ИИ-модель для бизнеса 8 ч.
Инсайдеры показали обложку Call of Duty: Modern Warfare 4 и подтвердили релиз игры на Nintendo Switch 2 8 ч.
ИИ-поиск Google не смог правильно посчитать буквы в слове Google 9 ч.
«Это ловушка»: ветеран Techland объяснил, в чём просчитались разработчики Dying Light 2 Stay Human 9 ч.
Лавры MacBook Neo не дают покоя: Acer представила первый ноутбук на Snapdragon C по «начальной цене» 12 мин.
Chuwi выпустила ноутбук CoreBook Air класса Copilot+ PC — с Intel Core Ultra и безоблачным ИИ 26 мин.
Представлено умное кольцо Oura Ring 5 за $399 — оно на 40 % компактнее и умеет следить за артериальным давлением 41 мин.
Acer представила портативную консоль Predator Atlas 8 на новых Intel Arc G3 50 мин.
Sandisk выпустит антикризисные SATA SSD объёмом до 4 Тбайт — Sandisk 320 и 520 57 мин.
Intel ворвалась не территорию AMD: представлены чипы Arc G3 и Arc G3 Extreme для портативных консолей 2 ч.
TP-Link представила Archer 8 — свою первую платформу для роутеров с Wi-Fi 8 2 ч.
Qualcomm выпустила процессоры Snapdragon C для Windows-ноутбуков вдвое дешевле MacBook Neo 3 ч.
Fosi Audio выпустила звуковую карту для шутеров — она помогает услышать, где ходят противники 3 ч.
И для работы, и для игр: AOC выпустила монитор, способный почти вчетверо разгонять частоту обновления 3 ч.