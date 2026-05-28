Хороший понт дороже денег: вышел складной смартфон Vertu AlphaFold за $13 800 с кожей аллигатора и не новым чипом

Vertu AlphaFold — один из самых дорогих складных смартфонов в мире. Это роскошное устройство в первую очередь выделяется среди конкурентов своим корпусом, который в некоторых версиях отделан кожей аллигатора и покрыт золотом. Также впечатляет его цена в диапазоне от $6880 до $13 800. При этом смартфон построен на базе устаревшего процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2024 года.

Vertu AlphaFold построен на базе аппаратной платформы Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2024 года. Во всех вариантах комплектации смартфон оборудован 16 Гбайт оперативной памяти и твердотельным накопителем ёмкостью 1 Тбайт.

Устройство оборудовано 8,05-дюймовым складным дисплеем с поддержкой HDR и пиковой яркостью 5000 кд/м² и 6,53-дюймовым дополнительным экраном. Блок камер включает 50-мегапиксельную основную камеру, 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и телеобъектив с 5-мегапиксельным сенсором. Фронтальная камера имеет разрешение 20 Мп.

Смартфон весит 264 грамма и оснащён батареей ёмкостью 6500 мА·ч. Поддерживается зарядка через порт USB Type-C мощностью до 65 Вт. Шарнир из титана и карбона, как утверждается, обеспечивает 650 000 циклов складывания.

Смартфон предлагает эксклюзивного ИИ-помощника, которого производитель называет «Гермес». Среди прочего, этот чат-бот умеет обобщать бизнес-отчёты и находить причины падения продаж. Обработка данных будет полностью осуществляться на смартфоне, а специальный чип безопасности A5 обеспечит дополнительную защиту конфиденциальности.

Vertu AlphaFold уже доступен в онлайн-магазине Vertu. В зависимости от цвета и материала, стоимость смартфона составляет от $6880 до $13 800. Доставка бесплатная, что крайне важно для целевой аудитории этого устройства.