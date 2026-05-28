Сегодня 28 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Хороший понт дороже денег: вышел складно...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Хороший понт дороже денег: вышел складной смартфон Vertu AlphaFold за $13 800 с кожей аллигатора и не новым чипом

Vertu AlphaFold — один из самых дорогих складных смартфонов в мире. Это роскошное устройство в первую очередь выделяется среди конкурентов своим корпусом, который в некоторых версиях отделан кожей аллигатора и покрыт золотом. Также впечатляет его цена в диапазоне от $6880 до $13 800. При этом смартфон построен на базе устаревшего процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2024 года.

Источник изображений: Vertu

Источник изображений: Vertu

Vertu AlphaFold построен на базе аппаратной платформы Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2024 года. Во всех вариантах комплектации смартфон оборудован 16 Гбайт оперативной памяти и твердотельным накопителем ёмкостью 1 Тбайт.

Устройство оборудовано 8,05-дюймовым складным дисплеем с поддержкой HDR и пиковой яркостью 5000 кд/м² и 6,53-дюймовым дополнительным экраном. Блок камер включает 50-мегапиксельную основную камеру, 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и телеобъектив с 5-мегапиксельным сенсором. Фронтальная камера имеет разрешение 20 Мп.

Смартфон весит 264 грамма и оснащён батареей ёмкостью 6500 мА·ч. Поддерживается зарядка через порт USB Type-C мощностью до 65 Вт. Шарнир из титана и карбона, как утверждается, обеспечивает 650 000 циклов складывания.

Смартфон предлагает эксклюзивного ИИ-помощника, которого производитель называет «Гермес». Среди прочего, этот чат-бот умеет обобщать бизнес-отчёты и находить причины падения продаж. Обработка данных будет полностью осуществляться на смартфоне, а специальный чип безопасности A5 обеспечит дополнительную защиту конфиденциальности.

Vertu AlphaFold уже доступен в онлайн-магазине Vertu. В зависимости от цвета и материала, стоимость смартфона составляет от $6880 до $13 800. Доставка бесплатная, что крайне важно для целевой аудитории этого устройства.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Caviar представила четвёрку розовых iPhone 17 Pro и Pro Max, украшенных золотом и бриллиантами
Тяжёлый люкс: Dreame показала смартфоны за $15 000
Легендарная Vertu представила смартфон Agent Q, который можно купить только в одном магазине в мире
Представлены флагманы Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro — MeidaTek, Leica и ёмкий аккумулятор по цене от €750
Макет грядущего складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide показался на видео
«Это не было запланировано»: Motorola признала скрытую подмену ссылок Amazon на своих смартфонах
Теги: vertu alphafold, складной смартфон, роскошь
vertu alphafold, складной смартфон, роскошь
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
YouTube начал ограничивать доступ к видео и трансляциям для пользователей с VPN
Набирающий популярность среди россиян корейский мессенджер KakaoTalk решил зарегистрировать бренд в России
Кооператив, гильдия воров и многое другое: разработчики Heroes of Might & Magic: Olden Era раскрыли план улучшения игры в раннем доступе
Один из крупных производителей серверов для Nvidia заявил, что дефицитом памяти проблемы отрасли не ограничатся
Intel ворвалась не территорию AMD: представлены чипы Arc G3 и Arc G3 Extreme для портативных консолей
Пиратская градостроительная стратегия Corsair Cove получила новый трейлер, дату выхода и демоверсию в Steam 34 мин.
Activision наконец анонсировала Call of Duty: Modern Warfare 4 — первый трейлер, дата выхода и релиз на Switch 2 2 ч.
Собственный мир дикой природы: разработчики Elite: Dangerous анонсировали амбициозный симулятор зоопарков Planet Zoo 2 4 ч.
Хакеры теперь требуют с российских компаний по 50 млн рублей за данные и молчание — а потом охотно торгуются 5 ч.
«Это просто нечто»: геймплейный трейлер метроидвании Silent Planet: Elegy of a Dying World заворожил фанатов Castlevania: Symphony of the Night 8 ч.
Инженера Google арестовали после того, как он заработал $1,2 млн на ставках в Polymarket 9 ч.
«Яндекс» представил Alice AI LLM Flash — быструю ИИ-модель для бизнеса 9 ч.
Инсайдеры показали обложку Call of Duty: Modern Warfare 4 и подтвердили релиз игры на Nintendo Switch 2 10 ч.
ИИ-поиск Google не смог правильно посчитать буквы в слове Google 11 ч.
«Это ловушка»: ветеран Techland объяснил, в чём просчитались разработчики Dying Light 2 Stay Human 11 ч.
Хороший понт дороже денег: вышел складной смартфон Vertu AlphaFold за $13 800 с кожей аллигатора и не новым чипом 22 мин.
В России начались продажи робота-пылесоса Roborock Saros 20 с ИИ для эффективной уборки 31 мин.
Лавры MacBook Neo не дают покоя: Acer представила первый ноутбук на Snapdragon C по «начальной цене» 2 ч.
Chuwi выпустила ноутбук CoreBook Air класса Copilot+ PC — с Intel Core Ultra и безоблачным ИИ 3 ч.
Представлено умное кольцо Oura Ring 5 за $399 — оно на 40 % компактнее и умеет следить за артериальным давлением 3 ч.
Acer представила портативную консоль Predator Atlas 8 на новых Intel Arc G3 3 ч.
Sandisk выпустит антикризисные SATA SSD объёмом до 4 Тбайт — Sandisk 320 и 520 3 ч.
TP-Link представила Archer 8 — свою первую платформу для роутеров с Wi-Fi 8 4 ч.
Qualcomm выпустила процессоры Snapdragon C для Windows-ноутбуков вдвое дешевле MacBook Neo 4 ч.
Fosi Audio выпустила звуковую карту для шутеров — она помогает услышать, где ходят противники 4 ч.