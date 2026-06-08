Обзор HUAWEI MatePad SE 11" (2026): тонкий металлический планшет с раритетной начинкой

О планшетах серии HUAWEI MatePad SE мы говорили очень давно – последний раз аж четыре года назад, речь тогда шла о HUAWEI MatePad SE 10,4". А ведь запрос «какой бы мне купить планшет за 50 тысяч» встречается куда реже, чем запрос планшета за 10-20 тысяч рублей – и в этот сегмент мы ныряем достаточно редко. Что ж, пришла пора сделать это – и заодно выяснить, насколько серьезный прогресс мы можем наблюдать в этом секторе рынка. Где нет ни OLED, ни PaperMatte, ни комплектных клавиатур – но чем-то удивлять публику тут тоже надо, а не штамповать из года в год еле шевелящиеся устройства.

HUAWEI MatePad SE 11" 2026-го модельного года пытается удивить своей компактностью, нехарактерной для бюджетного 11-дюймового планшета, – толщина корпуса составляет 6,9 мм, а вес – 475 граммов. Причем сильно урезать емкость аккумулятора ради сокращения габаритов не пришлось – если сравнивать с той самой моделью 2022 года, то здесь у нас батарея, превосходящая виденное там более чем на два с половиной миллиампер-часа. При этом, удивительным образом, операционная система здесь… более ранней версии – HarmonyOS 2.0. Да-да, в 2026 году. Очень любопытно, как это сказалось на пользовательском опыте.

HUAWEI MatePad SE 11" (2026) DIGMA PRO Empire TECNO MEGAPAD 11 Дисплей 11 дюймов, IPS,

1920 × 1200 точек, 207 ppi 12 дюймов, IPS,

2000 × 1200 точек, 194 ppi; 90 Гц 11 дюймов, IPS, 1920 × 1200, 206 ppi; 90 Гц Процессор Kirin 710A: восемь ядер (4 × Cortex-A73, частота 2,0 ГГц + 4 × Cortex-A53, частота 1,7 ГГц) Mediatek Helio G99: восемь ядер (2 × Cortex-A76, частота 2,2 ГГц + 6 × Cortex-A55, частота 2,0 ГГц) Mediatek Helio G99: восемь ядер (2 × Cortex-A76, частота 2,2 ГГц + 6 × Cortex-A55, частота 2,0 ГГц) Графический контроллер ARM Mali-G51 MP4 ARM Mali-G57 MC2 ARM Mali-G57 MC2 Оперативная память 8 Гбайт 8 Гбайт 8 Гбайт Флеш-память 128 Гбайт 256 Гбайт 128/256 Гбайт Поддержка карт памяти Есть (microSD) Есть (microSD) Есть (microSD) Разъемы USB Type-C USB Type-C, мини-джек (3,5 мм) USB Type-C SIM-карты Две nano-SIM Две nano-SIM Одна nano-SIM Сотовая связь 2G/3G/4G 2G/3G/4G 2G/3G/4G Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 ГГц 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 ГГц 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 ГГц Bluetooth 5.1 5.0 5.2 NFC Нет Нет Нет Навигация Нет GPS, A-GPS, ГЛОНАСС Нет Датчики Акселерометр, освещенности Акселерометр, гироскоп Нет Основная камера 8 Мп, ƒ/2,0; автофокус, без вспышки 16 Мп, ƒ/2,0; автофокус, вспышка 13 Мп, ƒ/2,0, автофокус, вспышка, съемка 2K-видео Фронтальная камера 5 Мп, ƒ/2,2; без автофокуса, без вспышки 8 Мп, ƒ/2,0; без автофокуса, без вспышки 8 Мп, ƒ/2,0; без автофокуса, со вспышкой, съемка 2К-видео Питание Несъемный аккумулятор: 29,26 Вт·ч (7700 мА·ч, 3,8 В) Несъемный аккумулятор: 38 Вт·ч (10000 мА·ч, 3,8 В) Несъемный аккумулятор: 30,4 Вт·ч (8000 мА·ч, 3,8 В) Размер 252,3 × 163,8 × 6,9 мм 279 × 174 × 7,6 мм 257,1 × 168,7 × 7,6 мм Масса 475 граммов 568 граммов 510 граммов Защита корпуса Нет Нет Нет Операционная система

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Про внешность планшета обычно сказать особенно нечего – устройство это утилитарное и не оставляющее особого выбора в плане дизайна. Бывают, конечно, счастливые исключения вроде компактного HUAWEI MatePad Mini, самого, пожалуй, симпатичного планшета года. Но HUAWEI MatePad SE 11" (2026) во многом строит свою идентичность вокруг идеи повышенной компактности и легкости для недорогого 11-дюймового планшета. Так что коснемся этого вопроса подробнее, чем обычно.

Само собой, дизайн не удивляет: большой экран, задняя панель без визуально привлекающих внимание элементов (только маленький островок с одиночной камерой в углу). Но планшет и правда получился весьма тонким для своей категории – 6,9 мм против 7,5—8 мм у конкурентов в среднем. Вес тоже мы уже обозначали выше: уложиться в полкило – это значит взять как минимум гроссмейстерский рубеж.

При этом визуально изящным назвать HUAWEI MatePad SE 11" (2026) сложно – из-за крупных рамок вокруг экрана. Это, пожалуй, ключевой элемент, влияющий на «воздушность» восприятия устройства. Здесь они весьма большие. Экран занимает 85 % лицевой поверхности – для бюджетного планшета нормально, но с представителями верхних ценовых диапазонов сравнивать не приходится.

Материалы качественные – закаленное стекло на лицевой панели, алюминий в оформлении граней и задней крышки. Корпус HUAWEI MatePad SE 11" (2026), несмотря на отсутствие заявленных сертификаций по прочности и влагозащите, ощущается крепким и надежным.

Функциональные элементы расположены в привычных местах: аппаратные клавиши на соседних гранях, на нижней грани — слот для карточек nano-SIM и MicroSD, а также порт USB Type-C и пара динамиков, сверху – еще два динамика. Мини-джек отсутствует, он уходит постепенно уже и из устройств, относящихся к числу бюджетных.

Cканер отпечатков пальцев в HUAWEI MatePad SE 11" (2026) отсутствует — только идентификация пользователя по лицу при помощи фронтальной камеры. Ну и классические способы: графический ключ, PIN, пароль.

У HUAWEI свой, особый путь в плане развития фирменного программного обеспечения. Но если сам факт отсутствия обычного Android не удивляет (мы давно привыкли), то непоследовательность в плане установки различных версий ОС несколько ошеломляет. Это мы видим и в новом смартфоне HUAWEI nova 15 MAX, получившем «из коробки» EMUI 14.2 при том, что актуальная версия – EMUI 15. Но еще больше поражает HarmonyOS 2.0 на HUAWEI MatePad SE 11" (2026). Дело в том, что еще четырехлетней давности HUAWEI MatePad SE 10,4" работал под управлением HarmonyOS 3.0!

Интерфейс операционной системы HarmonyOS 2.0 на планшете HUAWEI MatePad SE 11

Но сокрушаться в данном случае нет смысла, все версии что HarmonyOS, что EMUI (это одна и та же среда, она просто носит разные названия в зависимости от того, установлена она на смартфон или планшет) предельно близки. Это очень плавная эволюция одного и того же программного решения, которое базируется на открытом коде Android. Но сам факт такого отката в то время, как на актуальных старших планшетах бренда устанавливается HarmonyOS 5.0, удивителен.

Объясняется это, скорее всего, использованием аппаратной платформы Kirin 710A, которая с трудом бы потянула свежую ОС. Здесь же она справляется относительно неплохо, хотя не могу сказать, что система работает очень быстро. Планшет задумчивый, требует некоторого терпения при открывании приложений. Но зато по стабильности нет никаких претензий.

Что касается самой по себе системы, то важно в очередной раз подчеркнуть, что сервисов Google тут нет, но, во-первых, для планшетов это не так критично, как для смартфонов (подобные устройства не так ориентированы на приложения), во-вторых, установить любое приложение можно как с использованием сторонних магазинов (помимо отсутствующего Google Play и фирменного App Gallery), так и при помощи специальной среды Gbox, позволяющей запускать в рамках EMUI и HarmonyOS гугловские (или сильно с Google аффилированные) программы. Что касается интерфейса и пользовательского опыта, то он годами в отношении устройств HUAWEI не меняется – то, что тут используется старая версия ОС, не чувствуется. Из специфических «планшетных» фишек все на месте: от разделения экрана, «картинки в картинке» (до четырех экранов одновременно) и функции «мультискрин» с компьютером до режима App Multiplier (отображения одного приложения в многооконном формате по умолчанию) с достаточно широким охватом программ.

⇡#Дисплей и звук

В HUAWEI MatePad SE 11" (2026) установлен ЖК-дисплей с IPS-матрицей диагональю 11 дюймов с разрешением 1920 × 1200 точек. Для недорогого планшета – вполне нормальный (пусть и не выдающийся) показатель.

Матрица хорошая — углы обзора свободные (меняется яркость, но не искажаются цвета), субъективно картинка воспринимается сочной. Замеренный уровень яркости (при искусственном свете ламп накаливания) составляет 442 кд/м2. В помещении пользоваться планшетом комфортно, на улице яркости уже может не хватать. Уровень контрастности средний — 1122:1.

В настройках экрана можно включить защиту зрения (режим с максимально теплыми цветами), активировать «умное» разрешение (но по факту оно всегда остается на базовом уровне – то есть Full HD), масштаб, размер шрифтов, установить темный или светлый режим (в том числе выбрав расписание). Настроек цветопередачи нет, но можно выставить вручную цветовую температуру. Впрочем, это тоже немало. Я измерил цветопередачу дисплея HUAWEI MatePad SE 11" (2026) c оригинальной температурой.

Цветовой охват экрана HUAWEI MatePad SE 11" (2026) примерно равен стандарту sRGB по «площади», но со смещением. Средняя гамма в норме (2,18), кривые ведут себя стабильно. Цветовая температура повышена и стабильно держится на уровне 7 500 К. Среднее отклонение DeltaE по палитре Color Checker (оттенки серого + широкий набор цветовых оттенков) составляет 5,23 (норма — 3,00, эталон – 2,00).

Звуковые возможности HUAWEI MatePad SE 11" (2026) весьма серьезны – в планшете установлены четыре динамика, обеспечивающие весьма мощное и качественное звучание. Поддерживается фирменная технология настройки HUAWEI Histen. А вот аналогового разъема для наушников нет, хотя здесь он точно был бы уместным. При передаче данных по Bluetooth (версии 5.1) поддерживается профиль AAC, настоящие профили высокого разрешения не поддерживаются.

HUAWEI MatePad SE 11" (2026) сделан на базе вечнозеленой, дебютировавшей еще в благословенном 2018 году платформы Kirin 710A – очевидной причине выбора, опять же, заслуженной версии операционной системы. Причем ее не пришлось доставать с пыльной полки, чипсет до сих пор время от времени встречается на смартфонах компании – например, на HUAWEI nova Y73.

Напомню, что HiSilicon Kirin 710A – 14-нанометровая (!) платформа, которая состоит из четырех ядер ARM Cortex-A73 тактовой частотой 2,0 ГГц и четырех ARM Cortex-A53 частотой 1,7 ГГц. Графическая подсистема — ARM Mali-G51 MP4. Есть выделенный процессор для операций, связанных с машинным обучением. Но в целом, конечно, достаточно раритетное решение.

Логично, что работает планшет небыстро – соревновательные игры запустятся, но требовательные графически проекты могут уже не «полететь». Как я говорил выше, система исполняется тоже небыстро. При этом с любыми мультимедийными задачами планшет справляется нормально – и это для подобного устройства, наверное, главное.

Результаты синтетических тестов HUAWEI MatePad SE 11

Зато нет никаких проблем у HUAWEI MatePad SE 11" (2026) с троттлингом – корпус почти не нагревается при продолжительной нагрузке, тактовые частоты при этом не понижаются.

HUAWEI MatePad SE 11" (2026) поставляется в Россию только с 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4 и с накопителем на 128 Гбайт, из которых пользователю доступно 104 Гбайт. Есть слот для карты памяти MicroSD, так что памяти при желании можно добавить.

Для HUAWEI MatePad SE 11" (2026) не существует вариаций по объему памяти, но можно выбрать, нужен ли вам LTE-модем или нет. Да, для планшета существует версия со встроенным модулем мобильной связи. Именно такая нам и попала на тест. Она стоит на старте 19 999 рублей, тогда как за Wi-Fi-версию просят 17 999 рублей. Также можно приобрести HUAWEI MatePad SE 11" (2026) в комплекте со стилусом – он обойдется в 21 999 рублей. Отмечу, что связь планшет держит стабильно, все необходимые диапазоны поддерживаются.

Остальные беспроводные модули: Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi 6 нет), Bluetooth 5.1. NFC и навигационного модуля нет.

В планшете, не перестаю это повторять, камеры глубоко вторичны – чаще всего они не используются вовсе или служат для видеозвонков. Серьезные модули устанавливаются только на планшеты «премиального» класса, но скорее для статуса, чем из необходимости.

Вот и здесь мы видим весьма скромный набор. На задней панели красуется 8-мегапиксельный модуль с автофокусным объективом светосилой f/2,0, способный выдавать приемлемого (но не более того) качества снимки при дневном освещении.

На фронтальной плоскости мы видим камеру разрешением 5 мегапикселей с неавтофокусным объективом светосилой f/2,2. Дополнительных фокусных расстояний ни при съемке на тыльный модуль, ни при съемке на фронтальный не предполагается. Равно как не предполагается и портретного режима с размытием заднего плана.

На обе камеры можно снимать видео в разрешении Full HD при 30 кадрах в секунду.

Опций по съемке — необходимый минимум, какого-либо акцента на фото- и видеосъемку на этот планшет производитель не делает.

Планшет HUAWEI MatePad SE 11" (2026) получил аккумулятор емкостью 29,26 Вт·ч (7700 мА·ч, 3,8 В). Вполне солидный показатель, хотя для 11-дюймового планшета с ЖК-экраном это скорее впритык.

Например, в нашем традиционном тесте с воспроизведением Full HD-видео на максимальной яркости, с включенным Wi-Fi, HUAWEI MatePad SE 11" (2026) продержался немногим более пяти часов. Это слабый показатель – если хотите посмотреть сериал в долгом полете, к примеру, придется брать пауэрбанк.

Для зарядки устройства служит адаптер мощностью 20 Вт, который поставляется в комплекте с устройством. На полное восполнение заряда уйдет порядка двух с половиной часов.

HUAWEI MatePad SE 11" (2026) – вполне неплохой вариант недорогого планшета для просмотра контента и без особенных претензий на большее. Аппаратная платформа образца восьмилетней давности не может обеспечить серьезной производительности, игровые возможности или потенциал устройства для выполнения базовых рабочих задач ограничен.

При этом тут крупный и очень неплохой экран и четыре вполне приличных динамика. Отметил бы и относительно емкую батарею, но ее хватает только на пять с небольшим часов воспроизведения видео – средненько. Однако с «прикроватными» задачами устройство справляется достойно.