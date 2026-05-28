LG начала массово выпускать первые в мире OLED-дисплеи RGB Stripe с 4К и 240 Гц

Компания LG сообщила, что приступила к массовому производству 27-дюймовых OLED-панелей с полосной RGB-структурой (RGB Stripe) и частотой обновления 240 Гц. Матрицы OLED RGB Stripe существовали и раньше. Однако LG смогла поднять у них частоту обновления с 60 до 240 Гц. Благодаря этому подобные мониторы теперь можно использовать не только для офисных задач, но и для игр.

В OLED-панелях с полосной RGB-структурой красные, зелёные и синие (RGB) субпиксели расположены линейно, что обеспечивает более чёткое отображение мелкого текста и цифр по сравнению с обычными дисплеями. Это снижает нагрузку на глаза и обеспечивает более комфортный просмотр при длительном использовании, например, при работе с документами, таблицами, программировании и редактировании контента.

OLED-панели LG Display с полосной RGB-структурой сочетают высокую частоту обновления 240 Гц и высокую плотность пикселей 160 PPI, предлагая возможность создавать на их основе мониторы, подходящие не только для работы, но и для игр.

В новых OLED-панелях LG Display также применила свою фирменную технологию Dynamic Frequency & Resolution (DFR), позволяющую пользователям свободно переключаться между режимом высокого разрешения (4K@240 Гц) и режимом высокой частоты обновления (FHD@480 Гц). В режиме высокого разрешения панель обеспечивает более чёткое и детализированное изображение для таких задач, как редактирование фотографий и видео, а также улучшает удобство использования благодаря плавному перемещению курсора и переходам между окнами. В режиме высокой частоты обновления панель минимизирует размытие и подтормаживания, обеспечивая плавную картинку в динамичных игровых сценах, фильмах и спортивных трансляциях.

Теги: lg display, oled-дисплей, oled-панель, rgp stripe
