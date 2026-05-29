5G заработает в крупных городах России уже летом, но без резкого роста скорости

В конце июня российские власти планируют выделить «Вымпелкому» (бренд «Билайн»), МТС, «Мегафону» и Т2 диапазон частот 4,63-4,99 ГГц, позволяющий развернуть сети связи пятого поколения (5G) в крупных городах. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на материалы Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ).

Источник изображения: Štefan Štefančík/unsplash.com

Вместе с этим власти могут разрешить операторам использовать частоты, которые ранее были выделены для сетей 2G, 3G и LTE. Услуги на базе сетей 5G должны оказываться с применением отечественного оборудования, но переход будет поэтапным. К концу следующего года доля российских радиоэлектронных средств в таких сетях должна составлять не менее 1 %, а уже 2030 % году — не менее 50 %. Осуществить полный переход на российское оборудование операторы должны к концу 2031 года.

Кроме запуска 5G-сетей в крупных городах с населением более 1 млн человек, проект предусматривает детальные требования к покрытию. К концу нынешнего года новая технология должна появиться в первых четырёх региональных центрах, в следующем году их количество увеличится до 16. К 2030 году количество таких городов должно вырасти до 40, а к 2035 году — до 84.

Специалист по радиочастотному планированию рассказал, что в режиме технологической нейтральности у операторов есть возможность запуска сетей 5G уже через несколько дней после вынесения ГКРЧ решения и формального получения присвоений в Роскомнадзоре. При таком раскладе операторам даже не потребуется менять оборудование, поскольку они уже работают на сетях 5G Ready.

«Используя уже установленное на сети оборудование, мы можем запустить 5G в обозримо короткие сроки, поскольку инвестиции в инфраструктуру изначально осуществлялись с расчетом на новое поколение связи и опирались на отраслевую стратегию, предложенную регулятором несколько лет назад, — сообщили в пресс-службе «Вымпелкома» («Билайн»). — В результате сегодня у нас современное оборудование, которое еще многие годы не потребует замены или кардинальной модернизации».

При этом абоненты при запуске 5G на существующем оборудовании и в актуальных диапазонах не почувствуют прорывных изменений, поскольку в таком виде лишь немного повысится скорость и сократятся задержки при передаче данных. Ощутимые изменения следует ждать после запуска сетей в диапазоне 4,63-4,99 ГГц — скорость должна вырасти в 4-10 раз по сравнению с показателями в сетях LTE, а задержки сократиться до 1-2 мс. Но произойдёт это не раньше 2027 года.

Отмечается, что в ближайшие годы сети 5G будут преимущественно доступны жителям крупных российских городов, у которых есть смартфоны с поддержкой частотного диапазона 4,63-4,99 ГГц, что реализовано далеко не во всех устройствах. Также было сказано, что крупносерийный выпуск отечественного сетевого оборудования для 5G только в планах производителей. Отмечается, что ГКРЧ учитывает возможности промышленности в плане насыщения рынка таким оборудованием.

