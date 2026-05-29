Dell представила 39-дюймовый монитор 5K OLED и 34-дюймовый QD-OLED с частотой 280 Гц

Компания Dell представила четыре монитора для геймеров под брендом Alienware в рамках выставки Computex 2026. Наиболее заметным стал AW3926QW, который вендор называет первым 39-дюймовым монитором с матрицей OLED RGB Stripe и поддержкой разрешения 5K2K. Среди других новинок — модель AW3426DW, 34-дюймовый монитор QD-OLED с частотой 280 Гц, а также модели VA LCD AW3426DWM и AW3226DM с частотой обновления экрана 240 Гц.

Alienware AW3926QW является флагманской моделью в новой линейке бренда. Он построен на базе 38,9-дюймовой изогнутой панели OLED с поддержкой разрешения 5120 × 2160 пикселей, соотношением сторон 21:9 и радиусом кривизны 1500R. Заявлен охват 99 % цветового пространства DCI-P3, а время отклика составляет 0,03 мс (GtG). В описании указана базовая яркость панели 300 кд/м² и пиковая в режиме HDR — 1300 кд/м2.

При разрешении 5K2K монитор обеспечивает частоту обновления экрана 165 Гц, а при переходе в режим 2K (2560 × 1080 пикселей) частота обновления увеличивается до 330 Гц. Поддерживаются киберспортивные режимы с меньшим размером экрана: 24,5 дюйма (1520 × 855 пикселей) и 27 дюймов (1680 × 945 пикселей) при частоте обновления экрана 330 Гц для каждого из них. Монитор сертифицирован по стандартам VESA DisplayHDR True Black 500 и Dolby Vision.

AW3926QW оснащён интерфейсами DisplayPort 2.1 UHBR20, парой HDMI 2.1 FRL и USB Type-C с поддержкой режима DisplayPort 2.1 Alt и возможностью подачи питания мощностью 90 Вт. Реализована поддержка технологий AMD FreeSync Premium Pro и Nvidia G-Sync Compatible. Розничная стоимость новинки будет объявлена ближе к началу продаж, которые стартуют на некоторых азиатских рынках в конце июня.

Следующей новинкой стала модель AW3426DW — изогнутый 34-дюймовы монитор QD-OLED с поддержкой разрешения 3440 × 1440 пикселей, соотношением сторон 21:9 и радиусом кривизны 1800R. Его основой стала панель QD-OLED Penta Tandem с пятислойной последовательной структурой и субпиксельным расположением RGB-полос, которая, по словам Dell, повысит чёткость текста по сравнению с более ранними панелями QD-OLED. Панель имеет базовую яркость 300 кд/м² и пиковую — 1300 кд/м².

По сравнению с предшественником AW3424DW новый AW3426DW имеет повышенную частоту обновления экрана (280 Гц вместо 240 Гц), пиковую яркость (1300 кд/м2 вместо 1000 кд/м2) и базовую яркость (300 кд/м2 вместо 250 кд/м2). Вместе с этим имеется сертификация VESA DisplayHDR True Black 500 и Dolby Vision. Dell заявила, что новое антибликовое покрытие позволило снизить коэффициент отражения с 1 % до 0,7 %. Розничная стоимость новинки будет объявлена позже, а начало продаж запланировано на июль.

Dell также анонсировала пару мониторов VA LCD. Первым из них стал AW3426DWM — изогнутый 34-дюймовый монитор с поддержкой разрешения 3440 × 1440 пикселей, частотой обновления 240 Гц и радиусом кривизны 1500R. Реализована поддержка технологий AMD FreeSync Premium, VESA AdaptiveSync, Dolby Vision и VESA DisplayHDR 400. Заявлен охват цветового пространства DCI-P3 на уровне 95 %, время отклика в 1 мс, а также базовая яркость SDR 400 кд/м², а в режиме HDR 400 — 450 кд/м².

Монитор выполнен в корпусе цвета Interstellar Indigo, как и другие нефлагманские модели бренда. В конструкции предусмотрены два порта DisplayPort 2.1 FRL, DisplayPort 1.4, порт USB Type-B для подключения к ПК, порт USB Type-A для периферийных устройств и порт USB Type-C со скоростью передачи данных до 5 Гбит/с и возможностью подачи питания мощностью 15 Вт. Поставки монитора начнутся в июле, а приобрести его можно будет за $399,99.

Последней новинкой стал Alienware AW3226DM — изогнутый 32-дюймовый монитор. В нём используется 31,5-дюймовая панель VA с поддержкой разрешения 2560 × 1440 пикселей, частотой обновления 240 Гц, соотношением сторон 16:9 и радиусом кривизны 1500R. Основные характеристики этой модели аналогичны параметрам 34-дюймовой модели AW3426DWM, включая контрастность 3000:1, охват 95 % пространства DCI-P3, поддержку Dolby Vision, VESA DisplayHDR 400, AMD FreeSync Premium и VESA AdaptiveSync.

Dell оценила AW3226DM в $299,99, что делает монитор самым доступным в новой линейке компании. Он должен поступить в продажу в июле этого года. В отличие от новых мониторов OLED, AW3226DM и AW346DWM не имеют покрытия от выгорания OLED-панелей, поскольку в них используются матрицы VA LCD.