Сегодня 29 мая 2026
MSI представила первый в мире игровой монитор с QD-OLED и тремя режимами — 4K@360 Гц, 2K@520 Гц и FHD@680 Гц

Компания MSI представила 31,5-дюймовый игровой QD-OLED-монитор MPG OLED 322URDX36. Производитель заявляет, что это первый в мире монитор с поддержкой тройного режима работы. Монитор собираются привезти на предстоящую выставку Computex 2026.

Монитор MSI MPG OLED 322URDX36 поддерживает разрешение 4K при частоте обновления 360 Гц, 2K при 520 Гц и Full HD при 680 Гц. Это даёт пользователям возможность выбора между родным разрешением монитора 4K высокой чёткости и режимами с более низким разрешением, но более высокой частотой обновления. MSI заявляет, что это первый 31,5-дюймовый игровой монитор 4K с частотой 360 Гц и такой конфигурацией.

В основе MSI MPG OLED 322URDX36 используется панель QD-OLED Penta Tandem пятого поколения. Компания также указывает на использование в новинке субпиксельной структуры RGB Stripe, которая призвана улучшить чёткость текста и уменьшить цветовые искажения по сравнению с более ранними OLED-технологиями.

Дисплей монитора покрыт плёнкой DarkArmor. По словам MSI, она улучшает отображение чёрного цвета на 40 % и повышает устойчивость дисплея к царапинам в 2,5 раза. Для монитора также заявлена поддержка равномерной яркости, а настройка кривой HDR доступна через программное обеспечение MSI.

Пиковая яркость дисплея в режиме HDR заявлена на уровне 1500 кд/м2. MSI указывает на наличие у монитора сертификатов VESA DisplayHDR True Black 600 и ClearMR 18000. Также новинка оснащена датчиком присутствия AI Care Sensor для защиты OLED-экрана.

В оснащение монитора входит разъём DisplayPort 2.1a (UHBR20, 80 Гбит/с). Также имеется порт USB Type-C с поддержкой зарядки на 98 Вт. MSI не сообщила стоимость монитора и не рассказала, когда он появится в продаже.

Теги: qd-oled, игровой монитор, msi
