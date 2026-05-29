Работа МКС будет продлена до 2030 года, даже если Россия уйдёт со станции

ТАСС сообщает, что в отчёте РКК «Энергия» за 2025 год указано намерение иностранных партнёров продлить эксплуатацию МКС до 2030 года. Ранее российская сторона собиралась выйти из этого проекта в 2028 году, что означало бы передачу станции полностью в распоряжение зарубежных коллег. В свете изменившихся планов относительно новой Российской орбитальной станции «Роскосмос» мог изменить это решение. Но факт остаётся фактом — МКС могут использовать и без России.

РКК «Энергия» остаётся головной организацией по созданию и эксплуатации российского сегмента станции. В рамках программы продолжаются изготовление и запуски пилотируемых кораблей «Союз МС» и грузовых «Прогресс МС», которые обеспечивают доставку экипажей и грузов на орбиту, а также возвращение космонавтов на Землю. Также продолжается эксплуатация российского сегмента МКС и расширяется программа научно-прикладных исследований.

В то же время МКС явно износилась и требует замены, о чём, например, постоянно напоминают утечки воздуха в российском сегменте. Модуль «Звезда» находится в космосе 26 лет, а ядро станции ещё на два года старше. Оболочка местами пришла в негодность из-за суровых условий вакуума и термических колебаний. Станция требует замены, что понимают все, но пока замены ей нет.

Правительство России в 2023 году приняло решение выйти из проекта МКС в 2028 году, имея в виду создание к тому времени новой Российской орбитальной станции (РОС). Но проект затягивается, и первый сегмент РОС будет отправлен на орбиту только в 2028 году. Планы относительно РОС тоже изменились. Станцию решили оставить на орбите МКС, хотя ранее собирались разместить её значительно выше для лучшего обзора территории России и использовать для её обслуживания космодром «Восточный».

Также решено начать сборку РОС на базе МКС. Это автоматически оставит Россию на станции до завершения сборки базовой конфигурации РОС, что отменяет предыдущее решение уйти с МКС в 2028 году. Похоже, Россия также продолжит эксплуатировать МКС до 2030 года, а возможно, и дольше, на что рассчитывают и зарубежные партнёры ввиду отсутствия альтернатив и опасений оставить на орбите одних китайцев.