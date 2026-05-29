Acer представила «доступный всем» игровой ноутбук Nitro 16 с Ryzen 9 9955HX3D и GeForce RTX 5070 Ti

Представленный на выставке Computex 2026 года 16-дюймовый ноутбук Acer Nitro 16 делает, по словам компании, «высокую производительность доступной для всех». Это первый игровой ноутбук Acer, оснащённый процессором AMD Ryzen 9 9955HX3D в паре с графическим процессором Nvidia GeForce RTX 5070 Ti.

Максимальный объём оперативной памяти Acer Nitro 16 составляет 32 Гбайт. Устройство допускает установку двух твердотельных накопителей M.2 ёмкостью 1 Тбайт. 16-дюймовый дисплей WQXGA (2560 × 1600 пикселей) с частотой обновления до 240 Гц и временем отклика 3 мс обеспечивает 100-процентный охват цветового пространства sRGB.

Acer Nitro 16 получил двухвентиляторную систему охлаждения с тепловыми трубками Vector. Ноутбук оборудован портом USB 4 Type-C, двумя портами USB 3.2 Gen 2 Type-A, портом USB 2.0, выходом HFMI 2.1, устройством для чтения карт microSD и 3,5-мм комбинированным аудиоразъёмом. Коммуникационные возможности представлены сетевыми адаптерами Wi-Fi 6 RZ616, Intel Killer Ethernet E3100G и адаптером Bluetooth 5.3.

Встроенные стереодинамики обеспечивают поддержку DTS:X Ultra. Размеры устройства составляют 357 × 276 мм, толщина корпуса варьируется от 22 до 28 мм. Вес ноутбука — 2,5 кг. Фирменная утилита Acer NitroSense предоставляет пользователям полный контроль над производительностью системы, вентиляторами и другими настройками.