Dell представила самый лёгкий ноутбук XPS — килограммовый XPS 13 c Intel Wildcat Lake и ценой от $599

Компания Dell представила XPS 13 (DX13260) — обновленный 13,4-дюймовый ноутбук премиум-класса, который, по словам производителя, является самой тонкой и лёгкой моделью XPS на сегодняшний день. Вес новинки составляет всего 1 кг (2,2 фунта), а толщина — 12,7 мм, что делает её меньше по размеру и весу, чем текущие модели XPS 14 и XPS 16.

Новый XPS 13 будет доступен с процессорами Intel Core 5 320 (Wildcat Lake) и Intel Core Ultra 7 355 (Panther Lake). Dell заявляет, что конфигурация с Core Ultra обеспечивает производительность NPU до 49 TOPS, что соответствует классу систем Copilot+, в то время как стандартная модель на базе Wildcat Lake обеспечивает производительность 16 TOPS. Ноутбук предложит от 8 до 32 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X-7467, а также твердотельный накопитель PCIe Gen4 ёмкостью до 1 Тбайт.

Новый XPS 13 (DX13260) предлагает 13,4-дюймовый сенсорный экран InfinityEdge с разрешением 2560 × 1600 пикселей, переменной частотой обновления 30–120 Гц, яркостью 500 кд/м2, 100-процентным цветовым охватом DCI-P3, поддержкой Dolby Vision, сертификацией DisplayHDR 400 и технологией Eyesafe.

Dell заявляет, что автономность ноутбука при потоковой передаче видео от встроенного аккумулятора ёмкостью 52 Вт·ч составляет до 17 часов. Ноутбук собран в алюминиевом корпусе и доступен в цветах Sky и Storm.

Набор разъёмов лэптопа включает два порта USB Type-C (или два Thunderbolt 4 в зависимости от выбранного процессора). Ноутбук поддерживает Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, оснащён ИК-камерой с разрешением 1080p, четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Atmos и клавиатурой с подсветкой.

Начальная стоимость ноутбука составляет $599 для студентов и $699 для всех остальных.