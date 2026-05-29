Acer представила пятёрку игровых мониторов Predator и Nitro с частотой обновления до 540 Гц и разрешением до 4K

Компания Acer представила обновлённую линейку игровых мониторов Predator и Nitro, объединив в них передовые технологии отображения. Новые дисплеи охватывают диапазон решений от 3D-визуализации до сверхвысокой частоты обновления, обеспечивая погружение без ущерба для скорости и чёткости картинки.

В обновлённую серию, как сообщает TechPowerUp, вошли пять моделей: Predator XB273K 3D, Predator X34 F1, Acer Nitro XV345CKR P, Acer Nitro XV320QX и Acer Nitro XV273U F5. Все устройства поддерживают технологию адаптивной синхронизации, сертифицированы для работы с AMD FreeSync Premium Pro, а некоторые модели совместимы с Nvidia G-Sync.

Predator XB273K 3D
27-дюймовый монитор оснащён технологией отслеживания взгляда и локальной ИИ-моделью, которая использует вычислительные ресурсы подключённого устройства для интеллектуальной конвертации стандартного 2D-изображения в 3D. Новинка дебютирует с приложением SpatialLabs 3D Hub для настройки режимов и синхронизации устройств, поддерживает разрешение 4K UHD и частоту обновления 180 Гц.

Predator X34 F1
34-дюймовая модель с изогнутой QD-OLED-панелью формата WQHD (3440 × 1440 пикселей) ориентирована на соревновательные дисциплины. Монитор предлагает частоту обновления 360 Гц, время отклика 0,03 мс (GTG) и точность цветопередачи Delta E<2 при охвате 99 % пространства DCI-P3. Пятислойная структура излучения Penta Tandem повышает яркость и ресурс экрана, а технологии BlueLightShield Pro, Flickerless и Low-dimming защищают зрение при длительных игровых сессиях.

Acer Nitro XV345CKR P
Изогнутый 34-дюймовый дисплей с разрешением 5K WUHD (5120 × 2160 пикселей) и матрицей VA обеспечивает детализацию и глубину изображения. Мини-светодиодная подсветка с 1344 зонами и сертификация VESA DisplayHDR 1000 расширяют динамический диапазон, а частота обновления 180 Гц с поддержкой динамического переключения до 360 Гц в режиме WFHD даёт гибкость в выборе между качеством и скоростью. Панель покрывает 95 % цветового пространства DCI-P3 и поддерживает технологии адаптивной синхронизации.

Acer Nitro XV320QX
31,5-дюймовая модель с разрешением 5K (5120 × 2880 пикселей) и частотой обновления 165 Гц ориентирована на пользователей, которым важна детализация в творческих задачах. Функция динамической частоты обновления позволяет переключаться в режим QHD при 330 Гц для соревновательных игр. Дисплей получил IPS-матрицу с временем отклика до 0,5 мс (GTG), покрывает 95 % цветового пространства DCI-P3 и поддерживает стандарт Acer HDR400 для насыщенной цветопередачи. Для удобства настройки яркости, контраста и выбора источника сигнала предусмотрены инфракрасный пульт и поворотный регулятор Acer Smart Dial.

Acer Nitro XV273U F5
27-дюймовый монитор Acer Nitro XV273U F5 предлагает разрешение QHD (2560 × 1440 пикселей) с частотой обновления до 540 Гц, а при работе в режиме HD функция динамической частоты обновления (DFR) позволяет достичь 1000 Гц для максимально плавной картинки. Матрица IPS обеспечивает время отклика до 0,5 мс (GTG), охват 95 % цветового пространства DCI-P3 и точность цветопередачи Delta E<2, сертификация VESA DisplayHDR 600 расширяет динамический диапазон. Поддержка технологий AMD FreeSync Premium и совместимость с Nvidia G-SYNC исключают разрывы кадров.

Продажи стартуют в четвёртом квартале 2026 года в Северной Америке и регионе EMEA, при этом отдельные модели появятся в Китае уже в третьем квартале. Стартовая цена модели Acer Nitro XV273U F5, составит $700 в США и 600 евро в Европе, тогда как флагманский Predator XB273K 3D оценён в $1300 и 1500 евро. Монитор Predator X34 F1 будет доступен от $1100 и 1300 евро, а модели Acer Nitro XV320QX и XV345CKR P — от $1100 и 999 евро. Точные характеристики, стоимость и сроки поставок могут варьироваться в зависимости от региона.

