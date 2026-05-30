Анонсирован 120-мм корпусный вентилятор Eurocase EU-FN120ARGB_8+14 с тихой работой и ARGB-подсветкой

Производитель компьютерных комплектующих Eurocase объявил о выпуске новой модели 120-мм корпусного вентилятора EU-FN120ARGB_8+14 с ARGB-подсветкой, который отличается тихой работой при оптимальном балансе производительности.

Для обеспечения тихой работы вентилятора производитель использовал комплексный подход на трёх уровнях: источник (мотор и крыльчатка), передача (вибрации через крепления), восприятие (акустическая настройка под реальные условия). Турбулентность воздушного потока гасится на старте благодаря специальной форме лопастей с микроструктурой поверхности, поток плавно направляется точно на лопасти. Благодаря этому обеспечиваются снижение тонального шума на входе и повышение эффективности охлаждения. В результате максимальный уровень шума EU-FN120ARGB_8+14 составляет всего 26,5 дБ.

Современная многополюсная обмотка статора, прецизионный ротор с металлоармированным сердечником и оптимизированная кривая коммутации работают как единая система. Стальной сердечник в основании ротора жёстко фиксирует ось, обеспечивая стабильность работы даже на высоких оборотах. Для минимизации вибраций установлена антивибрационная прокладка.

В вентиляторе используется гидродинамический подшипник (FDB), который, по словам производителя, образует вместе с мотором единую демпфирующую систему, обеспечивающую снижение передачи вибраций на рамку и увеличение продолжительности безотказной работы.

Максимальная скорость вращения лопастей составляет 1200 об/мин. При этом создаётся воздушный поток до 34,3 CFM, обеспечивается максимальное статическое давление 9,8 Па. Номинальное напряжение равно 12 В при силе потребляемого тока 0,215 А.

Вентилятор подключается через 3-контактный разъём, что гарантирует 100-процентную совместимость с системными платами разных поколений. Благодаря этому его можно использовать как при комплектации систем «с нуля», так и для ремонта и апгрейда старых ПК.