ASRock анонсировала игровые мониторы Taichi и Phantom Gaming на базе QD-OLED и Tandem OLED

Компания ASRock отмечает десятилетие бренда Taichi выпуском новой серии OLED-мониторов с высокой частотой обновления и подсветкой Taichi. В линейку входят 27-дюймовые модели с QD-OLED- и Tandem OLED-панелями, поддерживающие разрешение 4K и 2K.

Источник изображений: ASRock

ASRock ещё в декабре прошлого года говорила о подготовке нескольких моделей OLED-мониторов Taichi для выставки CES 2026. На тот момент были анонсированы несколько 27-дюймовых моделей с WOLED- и QD-OLED-панелями с разрешением 2K и 4K, частотой обновления до 540 Гц, поддержкой двух режимов и сертификацией VESA DisplayHDR True Black.

Для выставки Computex 2026 производитель подготовил ещё три новые модели мониторов Taichi. Новые 27-дюймовый TCO27USA с разрешением 4K и частотой 240 Гц, а также 27-дюймовый TCO27QXA с разрешением 2K и частотой 500 Гц построены на матрицах QD-OLED. Обе новинки предлагают 99-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и заводскую калибровку цветопередачи с точностью Delta E <2.

Третьей моделью является TCO27QXB. Монитор оснащён матрицей Tandem OLED. По словам производителя, новинка поддерживает частоту обновления 540 Гц и двойной режим работы. ASRock не указала полные данные о разрешениях и частоте обновления, но эта модель позиционируется как самый быстрый монитор в линейке Taichi.

ASRock также расширила модельный ряд мониторов серии Phantom Gaming новой сверхширокоформатной 34-дюймовой OLED-моделью PG34QSR. Информации о технических характеристиках монитора производитель не предоставил, пообещав показать все новинки на Computex 2026.

Теги: asrock, taichi, qd-oled, tandem oled, игровые мониторы
